ऑपरेशन सिंदूरवरील चर्चेत विरोधकांचा सरकारवर प्रश्नांचा भडिमार, पीओके परत का घेतलं नाही असा विचारला थेट सवाल - OP SINDOOR DEBATE

लोकसभेत ऑपरेशन सिंदूरवरील चर्चेत सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरताना खा. गौरव गोगोई ( Loksabha TV )

नवी दिल्ली - पहलगाम हल्ल्याला कारणीभूत ठरलेल्या 'सुरक्षेत त्रुटीं'वरून विरोधी पक्षाने सोमवारी लोकसभेत सरकारवर निशाणा साधला. गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्यांची जबाबदारी घ्यावी असं म्हटलं आणि ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान किती भारतीय विमाने पाडली गेली तसंच पीओके परत का घेतला नाही याचा जाब विचारला. लोकसभेमध्ये ऑपरेशन सिंदूरवरील विशेष चर्चेत भाग घेताना, काँग्रेस खासदारांनी ऑपरेशन सिंदूर अचानक थांबवण्यावर सरकारला प्रश्न विचारला आणि "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कोणासमोर शरण गेले" असा सवाल उपस्थित केला. लोकसभेतील काँग्रेसचे उपनेते गौरव गोगोई यांनी विचारलं की, भारत पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) कधी परत घेईल आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये 'युद्धविराम' करण्यासाठी व्यापाराचा वापर केल्याचा "२६ वेळा" दावा केल्याबद्दल सरकारवर टीका केली. "जर आज नाही तर आम्ही पाकव्याप्त काश्मीर कधी परत घेणार?" गोगोई असा थेट प्रश्न गोगोईंनी विचारला. काँग्रेस नेते गौरव गोगोई म्हणाले की, उरी आणि पुलवामा हल्ल्यांपासून पंतप्रधान मोदी "हमने घर में घुस के मारा" असे म्हणत आहेत, "आम्ही दहशतवादी पायाभूत सुविधा नष्ट केल्या" आणि "सर्वात भयानक" दहशतवादी हल्ल्यानंतरही तेच विधान पुन्हा करत आहेत. ते म्हणाले की, विरोधकांना पंतप्रधान मोदींकडून हे जाणून घ्यायचे आहे की जर पाकिस्तान भारतासमोर गुडघे टेकण्यास तयार असेल तर "तुम्ही का थांबलात आणि तुम्ही कोणासमोर शरण गेलात?" अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २६ वेळा दावा केला आहे की त्यांनी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये "युद्धविराम" घडवून आणण्यासाठी व्यापाराच्या धमकीचा वापर केला आहे. अमेरिकन अध्यक्षांनी पाच ते सहा विमाने पाडल्याचा दावाही केला आहे. "म्हणूनच आम्हाला संरक्षणमंत्र्यांकडून हे जाणून घ्यायचं आहे की, देशाकडे सत्य ऐकण्याची हिंमत आहे, त्यांनी किती लढाऊ विमाने पाडली याचे उत्तर द्यावे," असं गोगोई यांनी थेटपणे विचारलं. "ही माहिती, हे सत्य, केवळ भारतीय नागरिकांसाठी नाही; ते सैनिकांसाठी महत्त्वाचं आहे, त्यांनाही खोटं बोलले जात आहे," असं ते पुढे म्हणाले. गोगोई म्हणाले की, देशात फक्त "३५ राफेल लढाऊ विमाने" आहेत आणि जर काही पाडली गेली असतील तर "ते मोठे नुकसान आहे". संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी लोकसभेत भाषण करताना चीनचे नाव का घेतले नाही आणि ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान पाकिस्तानला किती मदत करत होता हे त्यांनी उघड करावं अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. सिंह यांच्या भाषणाचा संदर्भ देत गोगोई म्हणाले की त्यांनी बरीच माहिती दिली, परंतु संरक्षण मंत्री म्हणून त्यांनी हे सांगितले नाही की दहशतवादी पहलगाममध्ये कसे आले. "देशाला जाणून घ्यायचे आहे... १०० दिवस उलटून गेले, पण या सरकारने दहशतवादी हल्ल्यातील पीडितांना न्याय मिळवून दिलेला नाही," - गौरव गोगोई गृहमंत्र्यांवर टीका करताना ते म्हणाले की, त्यांनी असे दावे केले होते की दहशतवादाचा कणा मोडला गेला आहे, परंतु उरी आणि पहलगाम घटना घडल्या आहेत. "जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल याची कशी जबाबदारी घेतील? गृहमंत्र्यांनीच जबाबदारी याची घ्यावी. तुम्ही नायब राज्यपालांच्या मागे लपू शकत नाही. हे सरकार ... इतके कमकुवत आहे की त्यांनी पहलगाम हल्ल्यासाठी टूर ऑपरेटर्सनाही जबाबदार धरलं," असा टोला काँग्रेस नेते गौरव गोगोई यांनी लगावला. या चर्चेत ऑपरेशन सिंदूर सुरू असताना भारताने पाकिस्तानसोबत क्रिकेट खेळू नये अशी मागणी काँग्रेस खासदार दीपेंदर सिंग हुडा यांनी केली. हुडा यांनी भारतीय संरक्षण दलांच्या आधुनिकीकरणाची आणि संरक्षण बजेटमध्ये वाढ करण्याची मागणीही केली.

