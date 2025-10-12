"ऑपरेशन ब्लू स्टार ही चूक... इंदिरा गांधी यांना बलिदानाने किंमत मोजावी लागली" - काँग्रेस खासदार पी चिदंबरम
ऑपरेशन ब्लू स्टार ही चूक होती, त्याची किंमत इंदिरा गांधी यांना बलिदान देऊन मोजावी लागली, असं खळबळजनक वक्तव्य काँग्रेस खासदार पी चिदंबरम यांनी केलंय.
By ANI
Published : October 12, 2025 at 6:56 PM IST
कसौली (हिमाचल प्रदेश) - काँग्रेस खासदार पी चिदंबरम यांनी १९८४ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात झालेल्या ऑपरेशन ब्लू स्टारवर टीका केलीय. ते "चुकीचे" असल्याचं म्हटलं आहे. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना त्याची किंमत जिवानिशी मोजावी लागली असंही ते म्हणाले. शनिवारी खुशवंत सिंग साहित्य महोत्सव २०२५ मध्ये बोलताना, माजी केंद्रीय गृह आणि अर्थमंत्री पी चिदंबरम म्हणाले की, ऑपरेशन ब्लॅक थंडर हा सुवर्ण मंदिर परत मिळवण्याचा योग्य मार्ग होता, ज्यामध्ये सैन्याला शीख प्रार्थनास्थळापासून दूर ठेवले गेले. जून १९८४ चे ऑपरेशन ब्लू स्टार हा लष्कर, पोलीस, गुप्तचर आणि नागरी सेवांचा एकत्रित निर्णय होता, असं ते म्हणाले.
पी चिदंबरम म्हणाले, "येथे कोणत्याही लष्करी अधिकाऱ्यांचा अनादर करण्याचा हेतू नाही, परंतु तो (ब्लू स्टार) सुवर्ण मंदिर परत मिळवण्याचा चुकीचा मार्ग होता. काही वर्षांनंतर, आम्ही सैन्याला बाहेर ठेवून सुवर्ण मंदिर परत मिळवण्याचा योग्य मार्ग दाखवला." "श्रीमती गांधी यांनी त्या चुकीसाठी आपल्या जीवाची किंमत मोजली. हा लष्कर, पोलीस, गुप्तचर आणि नागरी सेवांचा एकत्रित निर्णय होता. तुम्ही फक्त श्रीमती गांधी यांना दोष देऊ शकत नाही,"
चिदंबरम हे 'दे विल शूट यू, मॅडम : माय लाईफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट' या विषयावर लेखिका हरिंदर बावेजा यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेदरम्यान एका सभेला संबोधित करत होते. ऑपरेशन ब्लू स्टार ही १ जून ते १० जून १९८४ पर्यंत चालणारी १० दिवसांची लष्करी कारवाई होती. ६ जून १९८४ हा तो दिवस होता जेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या आदेशानुसार पंजाबमधील जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले यांच्या नेतृत्वाखाली शीख दहशतवादाला रोखण्यासाठी भारतीय सैन्याने ऑपरेशन ब्लू स्टार अंतर्गत सुवर्ण मंदिरात घुसून कारवाई केली होती.
भिंद्रनवाले यांनी सुवर्ण मंदिर परिसरात मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे साठवून ठेवल्याचे वृत्त होते. भिंद्रनवाले हे कट्टरपंथी शीख संघटना दमदमी तक्सलचे प्रमुख होते. जून १९८४ मध्ये सुवर्ण मंदिर परिसरातून अतिरेक्यांना हाकलून लावण्यासाठी भारतीय सैन्याने सुरू केलेल्या ऑपरेशन ब्लू स्टार दरम्यान ते त्यांच्या सशस्त्र अनुयायांसह मारले गेले. या ऑपरेशनवर जोरदार टीका झाली. काही महिन्यांनंतर, ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी इंदिरा गांधी यांची त्यांच्या दोन शीख अंगरक्षकांनी नवी दिल्लीतील निवासस्थानी हत्या केली. बेंत सिंग आणि सतवंत सिंग हे इंदिरा गांधींचे अंगरक्षक होते आणि त्यांनी ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी त्यांच्या निवासस्थानी त्यांची हत्या केली.
राशीद अल्वी यांची प्रतिक्रिया - पी चिदंबरम यांनी ऑपरेशन ब्लू स्टारला सुवर्ण मंदिर परत मिळवण्याचा "चुकीचा मार्ग" असे वर्णन केल्यानंतर रशीद अल्वी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. एएनआयशी बोलताना अल्वी म्हणाले, "ऑपरेशन ब्लू स्टार बरोबर होते की चूक हा वेगळा विषय आहे. पण पी चिदंबरम यांना ५० वर्षांनंतर काँग्रेस पक्षावर, इंदिरा गांधी यांनी चुकीचे पाऊल उचलले असा दावा करून त्यांच्यावर हल्ला करण्यास भाग पाडले का? भाजपा आणि पंतप्रधान जे करत आहेत तेच चिदंबरम यांनी केलय. हे दुर्दैवी आहे. चिदंबरम यांचे काँग्रेस पक्षावर वारंवार हल्ले अनेक शंका निर्माण करत आहेत. त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटले अजूनही प्रलंबित आहेत. काँग्रेस पक्षावर हल्ला सुरू ठेवण्यासाठी त्यांच्यावर काही दबाव आहे का असा मला प्रश्न पडतो." चिदंबरम यांनी भाजपाऐवजी काँग्रेसवर केलेल्या टीकेवर अल्वी यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आणि इंदिरा गांधी आणि पक्षावर केलेला हल्ला "अन्याय्य" असल्याचे म्हटले.
अल्वी पुढे म्हणाले, "गेल्या ११ वर्षांतील भाजपाच्या उणीवा अधोरेखित करण्याऐवजी चिदंबरम असे का करत आहेत हे मला समजत नाही. भाजपा संपूर्ण देशाला कसे उद्ध्वस्त करत आहे हे अधोरेखित करण्याऐवजी ते काँग्रेस पक्षाच्या उणीवा अधोरेखित करत आहेत. हे अन्याय्य आहे,".