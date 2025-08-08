Essay Contest 2025

केंद्र सरकार पुढील महिन्यापासून ३ लाख टन कांदा बाजारपेठेत करणार खुला, महागाईवर नियंत्रणाचा दावा - ONION MARKET NEWS

केंद्र सरकार पुढील महिन्यापासून ३ लाख टन कांदा बफर स्टॉकमधून बाजारात खुला करणार आहे. त्यामुळे कांद्याचे दर नियंत्रण राहील, अशी सरकारला अपेक्षा आहे.

संग्रहित- कांदे (Source- IANS)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 8, 2025 at 8:42 PM IST

नवी दिल्ली- केंद्र सरकारनं या वर्षी ३ लाख टन कांदा खरेदी केला. किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सप्टेंबरपासून हा कांदा बाजारपेठेत खुला करण्यात येणार असल्याचं ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाकडून शुक्रवारी सांगण्यात आलं.

मागील वर्षांप्रमाणं या पावसाळ्यात बटाटा, कांदा आणि टोमॅटो यासारख्या प्रमुख भाज्यांचे दर नियंत्रणात आहेत. बटाटा आणि कांद्याच्या बाबतीत, २०२४-२५ मध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत जास्त उत्पादन झाला आहे. बाजारात पुरेसा पुरवठा असल्यानं गेल्या वर्षीच्या तुलनेत किरकोळ किमतीत लक्षणीय घट होईल, असे सार्वजनिक वितरण मंत्रालयानं निवेदनात म्हटलं आहे.

अन्न महागाईवर नियंत्रण- "चालू वर्षात अन्नधान्याच्या किमती मोठ्या प्रमाणात स्थिर आणि सुस्थितीत राहिल्या आहेत. ग्राहक व्यवहार विभागाद्वारे देखरेख केलेल्या बहुतेक वस्तूंच्या किमती वर्षानुवर्षे स्थिर किंवा कमी होत आहेत. जुलै २०२५ मध्ये घरगुती जेवणाच्या थाळीच्या किमतीत १४ टक्के घट झाल्याचं दिसून येते, हे या महिन्यातील अन्न महागाईतील सततच्या नियंत्रणाचं चित्र आहे," असे मंत्रालयानं एका निवेदनात म्हटलं आहे.

टॉमेटोची एनसीसीएफकडून खरेदी- देशभरातील विविध केंद्रांवर टोमॅटोच्या किरकोळ किमती तात्पुरत्या स्थानिक घटकांमुळे प्रभावित होतात. टॉमेटोचा बाजारपेठेतील पुरवठ्यात असंतुलन नाही, तसेच उत्पादनात कमरता नाही. राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) ४ ऑगस्टपासून आझादपूर मंडीतून टोमॅटो खरेदी करत आहे. ग्राहकांना कमीत कमी किमतीत टोमॅटो विकत आहे. मागील वर्षांमध्येही एनसीसीएफने असाच उपक्रम हाती घेऊन ग्राहकांना दिलासा दिला होता.

६ ते ७ मोबाईल व्हॅनद्वारे टोमॅटो विक्री- एनसीसीएफने खरेदी खर्चानुसार ४७ रुपये ते ६० रुपये प्रति किलो या किरकोळ किमतीत २७,३०७ किलो टोमॅटो विकले आहेत. अधिकृत निवेदनानुसार, एनसीसीएफच्या नेहरू प्लेस, उद्योग भवन, पटेल चौक आणि राजीव चौक येथील स्टेशनरी आउटलेटद्वारे तसेच शहरातील विविध ठिकाणी कार्यरत असलेल्या ६ ते ७ मोबाईल व्हॅनद्वारे किरकोळ विक्री केली जात आहे.

टोमॅटोच्या किमतीत वाढ- दिल्लीमध्ये टोमॅटोची सध्याची सरासरी किरकोळ किंमत ७३ रुपये प्रति किलो आहे. जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यापासून देशाच्या उत्तर आणि वायव्य भागात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे टॉमेटोचे दर वाढले आहेत. जुलैच्या अखेरीला टोमॅटोच्या किमती ८५ रुपये प्रति किलोपर्यंत वाढल्या होत्या. असे असले तरी गेल्या आठवड्यात आझादपूर मंडईत दररोजची आवक वाढत असल्यानं टोमॅटोचे दर स्थिर होत आहे. चेन्नई आणि मुंबईसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये टोमॅटोचे दर वाढलेले नाहीत. चेन्नईत टोमॅटोचे सध्याचे सरासरी किरकोळ दर ५० रुपये प्रति किलो आणि मुंबईमध्ये ५८ रुपये प्रति किलो दर आहे. तर टोमॅटोचा देशात सरासरी किरकोळ दर ५२ रुपये प्रति किलो आहेत.

