मोदी सरकारनं जम्मू-काश्मीर आणि लडाखला दिलेली आश्वासनं पाळली नाहीत, मुख्यमंत्र्यांचा आरोप
जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केलाय. दिलेली आश्वासनं न पाळल्याचा आरोप त्यांनी केलाय.
Published : September 29, 2025 at 1:31 PM IST
नवी दिल्ली : जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केलाय. मोदी सरकारनं दिलेली अनेक आश्वासनं पूर्ण न केल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. राज्याच्या पुनर्संचयनात (राज्याचा दर्जा देण्यास) विलंब करून अविश्वास वाढवून लडाख आणि जम्मू आणि काश्मीर दोघांचाही विश्वासघात केल्याचा आरोप त्यांनी केलाय.
केंद्रानं आश्वासनं पाळली नाही : ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक हरिंदर बावेजा यांच्या "दे विल शूट यू, मॅडम: माय लाईफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट" या पुस्तकाच्या प्रकाशनप्रसंगी बोलताना ओमर अब्दुल्ला यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. अब्दुल्ला म्हणाले, "केंद्र सरकार प्रथम जम्मू आणि काश्मीरसाठी आणि आता लडाखसाठी आपला रोडमॅप लागू करण्यात अपयशी ठरलंय." त्यांनी आरोप केला की, "लडाखला 'अशक्य' आश्वासनं देऊन दिशाभूल करण्यात आलीय."
मोदी सरकारनं खोटी आश्वासनं दिली : ते म्हणाले, “जेव्हा त्यांना (लडाख) हिल कौन्सिल निवडणुकीत भाग घ्यायचा होता, तेव्हा तुम्ही त्यांना सहाव्या अनुसूचीचं आश्वासन दिलं होतं. सर्वांना माहिती होतं की, लडाखला सहावी अनुसूची देणं जवळजवळ अशक्य आहे. एका बाजूला चीन आणि दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानची सीमा असलेल्या या प्रदेशाला मोठ्या प्रमाणात संरक्षण उपस्थितीची आवश्यकता आहे, जी सहाव्या अनुसूचीनुसार अशक्य आहे. तरीही, तुम्ही निवडणूक सहभागाचं आश्वासन दिलं होतं."
वांगचुक यांना घेण्यात आलं होतं ताब्यात : लडाखला संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीत समाविष्ट करण्याच्या आणि त्याला राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीच्या समर्थनार्थ २४ सप्टेंबर रोजी झालेल्या निदर्शनांना हिंसक वळण लागलं होतं. यामध्ये चार जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले होते. या घटनेनंतर, निदर्शनांचे नेतृत्व करणाऱ्यांमध्ये वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (NSA) ताब्यात घेण्यात आलं होतं.
हेही वाचा - "....पण मी त्यांचे रक्षण करू शकलो नाही; पहलगाम हल्ला ही राज्याचा दर्जा मागण्याची वेळ नाही" - ओमर अब्दुल्ला