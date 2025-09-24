विख्यात कन्नड कांदबरीकार पद्मभूषण एस एल भैरप्पा यांचं निधन
विख्यात साहित्यिक एस एल भैरप्पा यांचं वयाच्या 94 व्या वर्षी निधन झालं. एस एल भैरप्पा यांना मानाचा सरस्वती पुरस्कारासह पद्मभूषण पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं होतं.
Published : September 24, 2025 at 10:16 PM IST
बंगळुरू : विख्यात कन्नड लेखक, कादंबरीकार आणि सरस्वती सन्मान पुरस्कार विजेते संतेशिवरा लिंगन्नय्या भैरप्पा यांचं बुधवारी निधन झालं. संतेशिवरा लिंगन्नय्या भैरप्पा हे 94 वर्षांचे होते. आज दुपारी त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. मात्र यावेळी त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला. यातच एस एल भैरप्पा यांनी दुपारी 2.38 वाजता त्यांची प्राणज्योत मालवली," असं राष्ट्रोत्थान रुग्णालयानं प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे. त्यांच्या पश्चात पत्नी सरस्वती, मुलं उदयशंकर आणि रविशंकर आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केला शोक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला. एस एल भैरप्पा हे निर्भय आणि कालातीत विचारवंत होते. त्यांनी कन्नड साहित्याला समृद्ध केलं. "एस एल भैरप्पाजी यांच्या निधनानं आपण एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व गमावले आहे. त्यांनी आपल्या विवेकाला जागृत केलं. एस एल भैरप्पा हे निर्भय आणि ज्येष्ठ विचारवंत होते, त्यांनी आपल्या विचारप्रवर्तक कृतींनी कन्नड साहित्याला समृद्ध केलं. त्यांच्या लेखनानं तरुणांना चिंतन करण्यास, प्रश्न विचारण्यास आणि समाजाशी संवाद साधण्यास प्रेरित केलं," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल माध्यमावर केलेल्या पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे.
एस एल भैरप्पांनी लिहिल्या 26 कादंबऱ्या : लेखक साहित्यिक एस एल भैरप्पा यांनी तब्बल 26 कादंबऱ्या लिहिल्या आहेत. त्यापैकी बहुतेक कादंबऱ्या इंग्रजीसह इतर भारतीय आणि परदेशी भाषांमध्ये अनुवादित झाल्या आहेत. पर्व, वंशवृक्ष, गृहभंग, तंतू, मंद्रा, नयी नेरालु आणि अवारणा या त्यांच्या काही लोकप्रिय कादंबऱ्या आहेत. उजव्या विचारसरणीकडं झुकल्यामुळे लेखकांच्या एका गटानं त्यांच्यावर टीका केली. तरी, भैरप्पा यांच्या लेखनावर प्रेम करणारे अनेक चाहते होते. त्यांचं लेखन आणि कादंबऱ्या तीन दशकांहून अधिक काळ बेस्ट सेलर ठरल्या. त्यांच्या अनेक कादंबऱ्यांचे अनेक वेळा पुनर्मुद्रण झाले आहे असून हे त्यांच्या लोकप्रियतेचे प्रतीक आहे.
सरस्वती सन्मान पुरस्कार : एस एल भैरप्पा यांचा जन्म 20 ऑगस्ट 1931 रोजी हसन जिल्ह्यातील चन्नरायपटना तालुक्यातील संथेशिवरा इथं झाला. एस एल भैरप्पा यांनी हसन आणि म्हैसूर जिल्ह्यात शिक्षण घेतलं. त्यांनी गुजरात आणि नवी दिल्लीसह देशाच्या विविध भागात तत्वज्ञानाचे प्राध्यापक म्हणून काम केलं. भैरप्पा यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे सदस्य म्हणूनही काम केलं. निवृत्तीच्या वेळी ते म्हैसूर इथल्या प्रादेशिक शिक्षण संस्थेत प्राध्यापक म्हणून काम करत होते. एस एल भैरप्पा यांना सरस्वती सन्मान पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं होतं. त्यासह त्यांनी भैरप्पा यांना 2023 मध्ये देशाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार पद्मभूषणनही सन्मानित करण्यात आलं. त्यांना 2016 मध्ये पद्मश्री, 1966 मध्ये साहित्य अकादमी पुरस्कार आणि 2015 मध्ये साहित्य अकादमी फेलोशिप देखील मिळाली आहे.
