हुंड्यात स्कॉर्पिओ, बाईक दिली तरी 36 लाख मागितले; पतीनं पत्नीला जिवंत जाळलं, पळून जाणाऱया आरोपीला पोलिसांनी घातल्या गोळ्या - NOIDA DOWRY MURDER CASE

सासरच्या लोकांनी हुंड्यासाठी त्रास देत महिलेला जिवंत जाळल्याचा आरोप मुलीच्या वडिलांनी केलाय. हा धक्कादायक प्रकार ग्रेटर नोएडाच्या सिरसा गावात घडलाय.

पोलीस कोठडीतून पळून जाण्याचा प्रयत्न केलेला आरोपी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 24, 2025 at 4:32 PM IST

Updated : August 24, 2025 at 5:08 PM IST

नवी दिल्ली/नोएडा : ग्रेटर नोएडाच्या सिरसा गावात हुंड्याच्या मागणीसाठी एका विवाहित महिलेला बेदम मारहाण करून तिला जिवंत जाळण्यात आल्याचा आरोप मुलीच्या माहेरच्या नातेवाईकांनी केलाय. आरोपी पती हा पोलीस कोठडीतून पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असताना पोलिसांनी त्याच्यावर गोळीबार केला. यात त्याच्या पायाला गोळी लागली.

मुलीला दिला त्रास : "पत्नीच्या मृत्यूचा मला कोणताही पश्चाताप नाही. मी तिला मारलं नाही. तिनं स्वतःहून जाळून घेतलं आहे. पती-पत्नीमध्ये अनेकदा भांडणं होत असतात," अशी प्रतिक्रिया आरोपी पती विपिन भाटी यानं देत बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. मृत महिलेचे वडील भिकारी सिंह यांनी मुलीच्या सासरच्या कुटुंबावर गंभीर आरोप केलेत. "मुलीचं लग्न डिसेंबर 2016 मध्ये सिरसा गावात राहणाऱ्या मुलासोबत झालं होतं. लग्नात एक स्कॉर्पिओ कार आणि इतर वस्तू देण्यात आल्या होत्या, परंतु, सासरच्यांनी 35 लाख रुपयांची मागणी करण्यास सुरुवात केली. यासाठी ते मुलीला त्रास देत होते. त्यांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणखी एक बाईक दिली, परंतु, मुलीचा छळ सुरूच होता," असा गंभीर आरोप मुलीचे वडील भिकारी सिंह यांनी केलाय.

महिलेच्या वडिलांची मागणी : "अनेकवेळा पंचायतीमार्फत प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न झाला. पण, आरोपींनी ते मान्य केलं नाही. "योगी सरकारनं आरोपीचा एन्काउंटर करायला पाहिजे. योगी सरकारमध्ये एका लहान दरोडेखोराला गोळ्या घालून ठार मारलं जातं, इथे माझ्या मुलीची हत्या करण्यात आली आहे. आरोपीचं घरही बुलडोझरनं पाडलं पाहिजे," अशी मागणी मुलीचे वडील भिकारी सिंह यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडं केली.

कशी घडली घटना? : भिकारी सिंह यांनी सांगितलं की, "माझ्या मोठ्या मुलीनं मला फोन केला आणि घडलेला प्रकार सांगितला. आम्ही धावत रुग्णालयात पोहोचलो. या लोकांनी तिला जाळून टाकलं होतं आणि पळून गेले होते. तिच्या शेजाऱ्यांनी तिला रुग्णालयात नेलं. आम्ही पोहोचलो तेव्हा ती ७० टक्के भाजली होती. या रुग्णालयानं आम्हाला सफदरजंग रुग्णालय रेफर केलं होतं. आम्ही एक रुग्णवाहिका बुक केली आणि तिला सफदरजंग रुग्णालयात नेलं, तिथं तिला मृत घोषित करण्यात आलं."

दोन्ही मुलींचं लग्न एकाच कुटुंबात : पीडितेच्या वडिलांनी पुढं सांगितलं की, "तिच्या सासूने तिच्यावर रॉकेल ओतलं आणि तिच्या पतीनं तिला जाळून टाकलं. ते हुंड्याची मागणी करत होते. आता त्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत. मी माझ्या मुलीचं लग्न विधीनुसार केलं होतं. आता माझ्या मुलीचा मूत्यू झालाय, त्यांच्या हुंड्याच्या मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत. त्यांनी गाडी मागितली आणि त्यासाठी माझ्या मुलीवर अत्याचार केले. या घरगुती कलहामुळं आम्ही तिला एकदा घरी आणलं होतं. त्यानंतर आरोपी पती पुन्हा असं न करण्याचं आश्वासन देऊन तिला परत सासरी नेलं. माझ्या दोन्ही मुलींचं लग्न एकाच कुटुंबात झालं."

आरोपी पतीला अटक : ग्रेटर नोएडाचे अतिरिक्त डीसीपी सुधीर कुमार यांनी सांगितलं की, "21 ऑगस्टच्या रात्री कासना पोलीस स्टेशनमध्ये एका खासगी रुग्णालयातून माहिती मिळाली की, एका महिलेला गंभीर भाजलेल्या अवस्थेत दाखल करण्यात आलं आहे. तिला दिल्लीला रेफर करण्यात आलं आहे. या संदर्भात कासना पोलीस स्टेशनमध्ये महिलेच्या सासरच्या लोकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपी पतीला अटक करण्यात आली आहे. इतर आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलीस पथक तयार करण्यात आले आहे."

