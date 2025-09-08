ETV Bharat / bharat

एनआयएचे महाराष्ट्रासह देशभरात 22 ठिकाणी छापे, दहशतवादी कटाचा आहे संशय

राष्ट्रीय तपास संस्थेनं (एनआयए) आज (08 सप्टेंबर) सकाळी महाराष्ट्रासह पाच राज्यांमध्ये 22 ठिकाणी छापेमारी केली. ही कारवाई एका व्यापक दहशतवादी कटाच्या चौकशीसाठी करण्यात आली आहे.

Symbolic photograph
प्रतिकात्मक फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 8, 2025 at 2:05 PM IST

2 Min Read

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय तपास संस्थेनं (NIA) आज सोमवारी (8 सप्टेंबर) दहशतवादी कट रचल्याप्रकरणी महाराष्ट्रासह देशातील 5 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीरमधील एकूण 22 ठिकाणी छापे टाकले.

एनआयए अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, जम्मू-काश्मीरमधील बारामुल्ला, कुलगाम, अनंतनाग आणि पुलवामासह अनेक जिल्ह्यांमध्ये छापे टाकले जात आहेत. बिहारमध्ये 8 ठिकाणी, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूमध्ये प्रत्येकी एका ठिकाणी, उत्तर प्रदेशात दोन ठिकाणी आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये 9 ठिकाणी छापेमारी करण्यात आली आहे.

बिहार8
कर्नाटक1
महाराष्ट्र 1
तामिळनाडू 1
उत्तर प्रदेश1
जम्मू आणि काश्मीर1

छाप्यांमध्ये काय हाती लागलं? : अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही कारवाई एका व्यापक दहशतवादी कटाच्या चौकशीचा भाग आहे. या छाप्यांमध्ये अनेक डिजिटल डिव्हाइस, दस्तऐवज आणि संशयित लोकांकडून काही महत्त्वाची माहिती जप्त करण्यात आली आहे. एनआयए या संदर्भात पुढील तपास करत असून, देशातील सुरक्षेला धोका ठरणाऱ्या नेटवर्कचा शोध घेण्यासाठी ही मोहीम राबवली जात आहे.

NIAच्या वेगवेगळ्या पथकांनी एकाच वेळी ही छापेमारी केली : गुप्त माहितीनुसार, एनआयएच्या वेगवेगळ्या पथकांनी एकाच वेळी ही छापेमारी केली. संबंधित राज्य पोलिसांच्या सहकार्यानं ही कारवाई झाली आहे. देशविरोधी नेटवर्कशी संबंधित संशयित व्यक्तींच्या निवासस्थानांवर आणि परिसरांवर छापे टाकण्यात आले. या वर्षाच्या सुरुवातीला दाखल झालेल्या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला गृह मंत्रालयाच्या (MHA) अखत्यारीत होता. या प्रकरणाचं गांभीर्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवरील संभाव्य परिणाम लक्षात घेता हे प्रकरण औपचारिकपणे NIA कडे वर्ग करण्यात आलं.

संशयित दहशतवादी कारवायांमध्ये सक्रिय : एनआयएच्या प्राथमिक तपासातून असं समोर आलं आहे की, हे नेटवर्क देशात अशांतता पसरवण्याच्या, कायदा आणि सुव्यवस्था अस्थिर करण्याच्या प्रयत्नात होते. या गटानं दहशतवादी फंडिंग गोळा करणे, भरती मोड्युल्स तयार करणे आणि स्लीपर सेल सक्रिय ठेवणे यासाठी प्रयत्न केल्याचा एनआयएला संशय आहे. गेल्या काही महिन्यांत, एनआयएनं देशभरात अशाच प्रकारच्या कारवाया करून अनेक संशयितांना अटक केली आहे. हे सर्वजण बंदी घालण्यात आलेल्या दहशतवादी संघटनांशी संबंधित होते. ऑनलाइन आणि ऑफलाइन माध्यमातून तरुणांना कट्टरपंथी बनवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं उघड झालं होतं.

  • केंद्र सरकारचं 'झीरो टॉलरन्स' धोरण : केंद्र सरकारनं दहशतवादाविरुद्ध 'झीरो टॉलरन्स' धोरण स्वीकारलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर, सुरक्षा यंत्रणांना देशाच्या सुरक्षिततेला धोका ठरू शकणाऱ्या घटकांविरुद्ध कठोर आणि प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

TAGGED:

TERROR CONSPIRACY CASETERROR FUNDINGNIA RAIDSएनआयए छापेNIA RAID IN INDIA

