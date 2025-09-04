नवी दिल्ली : जीएसटीचे दोन स्लॅब रद्द करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारनं बुधवारी घेतला. या निर्णयामुळं सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अनेक वस्तू या निर्णयानंतर स्वस्त होणार आहेत. जीएसटीत आता फक्त दोनच स्लॅब राहिले असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिल्लीत जीएसटी काऊन्सिल बैठकीनंतर दिली. आता या सर्व निर्णयावरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसवर हल्लाबोल केला. तसंच पंतप्रधान मोदींनी जीएसटी सुधारणांना दिवाळी आणि छठपूजेपूर्वी आनंदाचा दुहेरी धमाका म्हटले.
काँग्रेसवर टीका : देशातील अनेक वस्तूंवरील जीएसटी आता फक्त दोनच स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आला आहे. याआधी चार स्लॅब करण्यात आले होते. आता या निर्णयामुळं समाजातील सर्वांनाच फायदा होणार आहे. या निर्णयावरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसवर हल्लाबोल केला. काँग्रेस त्यांच्या काळात लहान मुलांच्या चॅाकलेटवरही 21 टक्के कर लावत असल्याची आठवण मोदी यांनी करुन देत टीका केली.
During the Congress governments, because of high tax rates, the monthly budget of people was disturbed. Whereas, the NDA government has left no stone unturned in giving timely relief to the people. pic.twitter.com/r4KVgpi3lI— Narendra Modi (@narendramodi) September 4, 2025
भारताला स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने पाऊल : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवारी म्हणाले, "जीएसटी सुधारणा हे भारताला स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे." त्यांनी या बदलांचे वर्णन अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि नागरिकांसाठी अनुपालन सोपे करण्यासाठी आवश्यक असलेले 'पुढच्या पिढीतील बदल' तसंच या दिवाळी आणि छठपूजेपूर्वी आनंदाचा 'दुहेरी धमाका' असे केले. अंमलबजावणीची तारीख जाहीर करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, सरलीकृत जीएसटी प्रणाली 22 सप्टेंबर, नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसापासून लागू होईल.
देशातील प्रत्येक कुटुंबाला फायदा : "21 व्या शतकात भारत पुढे जात असताना जीएसटीमध्येही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. जीएसटी 2.0 हा देशासाठी आधार आणि विकासाचा दुहेरी डोस आहे. नवीन जीएसटी सुधारणांमुळे देशातील प्रत्येक कुटुंबाला प्रचंड फायदा होईल. जीएसटी करांमध्ये कपात केल्याने गरीब, नवमध्यमवर्गीय, मध्यमवर्गीय महिला, विद्यार्थी, शेतकरी, तरुण अशा सर्वांना प्रचंड फायदा होईल," अशी भावना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली.
GST में हुए बड़े रिफॉर्म्स का सार यही है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था में ये पंचरत्न जुड़े हैं… pic.twitter.com/BAn5A8XAZZ— Narendra Modi (@narendramodi) September 4, 2025
शिक्षकांना केले मार्गदर्शन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या निवासस्थानी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या शिक्षकांना संबोधित करताना म्हटले की, "कधीकधी आपल्याला कळतही नाही की, परदेशी उत्पादने आपल्या घरात कशी आणि कधी येतात. मुलांनी बसून एका दिवसात वापरल्या जाणाऱ्या सर्व परदेशी वस्तूंची यादी बनवावी." पंतप्रधान पुढं शिक्षकांना म्हणाले, "तुम्ही संपूर्ण नवीन पिढीला प्रेरणा देऊ शकता. महात्मा गांधींनी आपल्यासाठी सोडलेले काम पूर्ण करण्याचे सौभाग्य आपल्याला मिळाले आहे."
From 22nd September, the first day of Navratri, the new GST rates are going to be implemented. They will serve as a double dose of support and growth for our country. This will not only increase savings for every family but will also give new strength to our economy. pic.twitter.com/R1YsICTLnd— Narendra Modi (@narendramodi) September 4, 2025
काय स्वस्त होणार? : सणासुदीच्या काळात केंद्र सरकारनं सर्वसामान्यांना आणि व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. आधी असलेल्या जीएसटीच्या चार स्लॅबपैकी 12 टक्के आणि 28 टक्क्यांचा स्लॅब रद्द करण्यात आलाय. त्यामुळं देशात आता फक्त 5 टक्के आणि 18 टक्के असे दोनच जीएसटी स्लॅब असतील. सरकारच्या या निर्णयामुळं इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, खाद्यपदार्थ, साबण, कपडे, पादत्राणे यासह रोजच्या वापराच्या गोष्टी स्वस्त होणार आहेत. सरकारचा हा निर्णय नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी, म्हणजे 22 सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे.
