एक कोटी रुपयांचं बक्षीस असलेल्या नक्षलवादी सहदेव सोरेनचा खात्मा; कोब्रा बटालियनची कामगिरी
सहदेव सोरेन हा केंद्रीय समितीचा सदस्य होता. तो परवेश या नावानंही परिचीत होता. त्याचा चकमकीत मृत्यू झाल्यानं नक्षलवादी चळवळीला मोठा धक्का बसला आहे.
Published : September 15, 2025 at 1:52 PM IST
रांची/हजारीबाग : झारखंडमध्ये सुरू असलेल्या नक्षलवादविरोधी कारवाईत पोलिसांना मोठं यश मिळालं आहे. हजारीबाग पोलीस आणि कोब्रा बटालियनच्या संयुक्त कारवाईत एक कोटी रुपयांचं बक्षीस असलेल्या एका नक्षलवाद्यासह त्याच्या तीन साथीदारांना ठार करण्यात आलं आहे.
पोलीस मुख्यालयाच्या सूत्रांनी तिन्ही नक्षलवाद्यांच्या खात्म्याची माहिती दिली आहे. हजारीबागच्या गोहर पोलीस स्टेशन परिसरात ही चकमक झाली. शोध मोहिमेत तिन्ही नक्षलवाद्यांचे मृतदेह सापडले आहेत. तसेच घटनास्थळावरून तीन एके-47 जप्त करण्यात आल्या आहेत.
कोणा-कोणाचा खात्मा झाला :
- केंद्रीय समिती सदस्य आणि एक कोटी बक्षीस रक्कम असलेला - सहदेव सोरेन उर्फ परवेश
- झारखंड विशेष क्षेत्र समिती सदस्य रघुनाथ हेम्ब्रम, याच्यावर 25 लाख रुपयांचं बक्षीस होतं.
- समिती सदस्य वीर सेन गंजू, याच्यावर 10 लाख रुपयांचं बक्षीस होतं
गोरहर येथे चकमक झाली : हजारीबाग जिल्ह्यातील गोरहर पोलीस स्टेशन परिसरातील पतितिरीच्या जंगलात ही चकमक झाली. हा परिसर बोकारो आणि गिरिडीह जिल्ह्यांच्या सीमेला लागून आहे. गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर, 209 कोब्रा बटालियन, गिरिडीह आणि हजारीबाग पोलिसांच्या संयुक्त पथकानं ही कारवाई केली. या कारवाईदरम्यान जवान आणि नक्षलवाद्यांमध्ये गोळीबार झाला. या कारवाईदरम्यान, जवानांनी एकूण 3 नक्षलवाद्यांना ठार केलं आणि त्यांच्याकडून एकूण तीन एके-47 रायफल जप्त केल्या. सुरक्षा दलांकडून अजूनही वनक्षेत्रात शोध मोहीम सुरू आहे.
झारखंड पोलीस आणि केंद्रीय सुरक्षा दलांचं मोठे यश : या चकमकीत आणखी काही नक्षलवादी जखमी झाल्याचंही सांगण्यात आलं आहे. ही कारवाई झारखंड पोलीस आणि केंद्रीय सुरक्षा दलांचं मोठे यश मानलं जात आहे. कारण सहदेव सोरेन अनेक मोठ्या घटनांमध्ये सहभागी होता आणि पोलीस बराच काळ त्याचा शोध घेत होते. झारखंड पोलिसांनी सहदेव सोरेनवर एक कोटी रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले होते.
सहदेव सोरेन हा केंद्रीय समितीचा सदस्य होता. लोक त्याला परवेश या नावानेही ओळखत होते. अलिकडच्या काही महिन्यांत मारल्या गेलेल्या टॉप नक्षलवाद्यांमध्ये त्याचं नाव समाविष्ट झालं आहे. रघुनाथ हेम्ब्रम हा स्पेशल एरिया कमिटीचा सदस्य होता आणि त्याच्यावर 25 लाख रुपयांचं बक्षीस ठेवण्यात आलं होतं. त्याचं टोपणनाव चंचल होतं. वीरसेन गंजू उर्फ रामखेलावन हा झोनल कमिटीचा सदस्य होता आणि त्याच्यावर 10 लाख रुपयांचं बक्षीस ठेवण्यात आलं होतं.
नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात दोन जवान जखमी : या चकमकीत दोन सीआरपीएफ जवानही जखमी झाले आहेत. त्यां ना हजारीबाग येथील एका खाजगी रुग्णालयात चांगल्या उपचारांसाठी आणण्यात दाखल करण्यात आलं आहे. दोन्ही जवानांची प्रकृती धोक्याबाहेर असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. अजय भौतिक आणि सुब्रतो बिस्वास अशी जखमी जवानांची नावं आहेत. ते 209 कोब्राचे जवान आहेत. शस्त्रांसह काही वस्तूदेखील जप्त करण्यात आल्या आहेत. जखमी अजय भौतिक हा आसामचा रहिवासी आहे. तर सुब्रतो बिस्वास हा बंगालचा रहिवासी आहे. हजारीबागच्या जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी सांगितलं की, संपूर्ण परिसरात शोध मोहीम राबवली जात आहे.
