स्वदेशीचा मंत्र आणि GST बचत महोत्सव...' नवरात्रीच्या शुभेच्छा देताना पंतप्रधान मोदींनी जनतेला काय सल्ला दिला?

नवरात्रीचा उत्सव आजपासून सुरू होत आहे. यानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना शुभेच्छा दिल्या आणि स्वदेशीवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला आहे.

PM Modi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 22, 2025 at 10:13 AM IST

2 Min Read
नवी दिल्ली : देशात आजपासून (22 सप्टेंबर) नवरात्रीचा उत्सव सुरू झाला आहे. या विशेष प्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा दिल्या आहेत. नवरात्रीनिमित्त पंतप्रधान मोदींनी 'स्वदेशी'चा मंत्र देत देशवासीयांना 'मेड इन इंडिया' उत्पादनं खरेदी करण्याचं आवाहन केलं आहे. त्यांनी देशभरात स्वदेशी वस्तूंना प्राधान्य देण्यास सांगितलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर, सरकारनं नवीन जीएसटी दर लागू केले आहेत. या नव्या दरांमुळे अनेक दैनंदिन वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. पंतप्रधान मोदींनी या उपक्रमाला 'जीएसटी बचत महोत्सव' असं नाव दिलं आहे.

पंतप्रधान मोदींनी नवरात्रीच्या शुभेच्छा दिल्या : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट शेअर करताना पंतप्रधान मोदींनी लिहिलं की, "तुम्हा सर्वांना नवरात्रीच्या शुभेच्छा. धैर्य, संयम आणि दृढनिश्चयानं भरलेला हा पवित्र सण प्रत्येकाच्या जीवनात नवीन शक्ती आणि विश्वास घेऊन येवो. जय माता दी!"

ते पुढील एका पोस्टमध्ये ते म्हणाले, "आज नवरात्रीत माँ शैलपुत्रीच्या विशेष पूजेचा दिवस आहे. आईच्या प्रेमानं आणि आशीर्वादानं, प्रत्येकाचं जीवन सौभाग्य आणि आरोग्यानं भरलेलं असावं अशी माझी प्रार्थना आहे."

स्वदेशीचा मंत्र : जीएसटी आणि स्वदेशीचा उल्लेख करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "नवरात्रीचा हा शुभ प्रसंग खूप खास आहे. जीएसटी बचत उत्सवासोबतच, या काळात स्वदेशी मंत्राला एक नवीन ऊर्जा मिळेल. विकसित आणि स्वावलंबी भारताचा संकल्प साध्य करण्यासाठी आपण सामूहिक प्रयत्नांमध्ये सहभागी होऊया."

भजन शेअर करा : पंतप्रधान मोदींनी पंडित जसराज यांचे एक भजन देखील शेअर केलं आहे. त्यांनी नागरिकांना त्यांचे आवडते भजन शेअर करण्याचं आवाहन केलं आहे. "जर तुम्ही एखादे भजन गायलं असेल किंवा तुमचे आवडतं असेल तर ते मला पाठवा. येत्या काही दिवसांत मी त्या भजनांचा काही संग्रह शेअर करेन." असंही मोदींनी सांगितलं आहे.

पंतप्रधान अरुणाचल प्रदेश आणि त्रिपुरा दौऱ्यावर : दरम्यान, आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्रिपुरा राज्याच्या दौऱ्यावर असतील. आपल्या या भेटीत ते उडुपी जिल्ह्यातील प्रसिद्ध माताबारी येथील माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर संकुलाच्या विकास कामाचं उद्घाटन करणार आहेत. या प्रकल्पाचा उद्देश मंदिर परिसराचा सर्वांगीण विकास आणि भाविकांसाठी आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देणं आहे.

त्यानंतर पंतप्रधान मोदी अरुणाचल प्रदेश आणि त्रिपुरा यांच्या दौऱ्यावर निघतील. इटानगरमध्ये, ते 5,100 कोटी रुपयांच्या विविध विकास प्रकल्पांची पायाभरणी करतील. हे प्रकल्प ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटी आणि सामाजिक विकास यांसारख्या विविध क्षेत्रांशी संबंधित असतील. आपल्या दौऱ्यादरम्यान, पंतप्रधान मोदी एक जाहीर सभा देखील संबोधित करतील, जिथे ते या प्रकल्पांचे महत्त्व, केंद्र सरकारच्या विकास धोरणांचा आढावा आणि संबंधित राज्यांसाठी असलेल्या योजनांबाबत नागरिकांशी संवाद साधतील.

