नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात न्यायालय उद्या देणार निकाल; गांधी कुटुंबावर आहेत मनी लाँड्रिंगचे आरोप - NATIONAL HERALD CASE VERDICT

नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात ईडीच्या तक्रारीवरील प्रकरणात राऊस अव्हेन्यू कोर्ट ८ ऑगस्टला निकाल देणार आहेत. या प्रकरणात राहुल गांधी, सोनिया गांधी यांच्यावर आरोप आहेत.

National Herald case verdict on 8 August
संग्रहित- राहुल गांधी, सोनिया गांधी (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 7, 2025 at 8:11 PM IST

नवी दिल्ली: दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टानं नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी ८ ऑगस्ट रोजी निकाल देणार आहेत. गुरुवारी या प्रकरणाची केस डायरी पाहिल्यानंतर न्यायालयानं तपास अधिकाऱ्यांकडून काही प्रश्नांवर स्पष्टीकरण मागितलं. या प्रकरणाशी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचा काय संबंध आहे, असे न्यायालयानं तपास अधिकाऱ्यांना विचारलं.

न्यायालयानं नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाचा निकाल १४ जुलै रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. या प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान ईडीने म्हटलं होतं की काँग्रेसनं पक्षाला देणगी देणाऱ्या लोकांची फसवणूक झाली आहे.

राहुल गांधींच्या वकिलांनी काय केला होता युक्तीवाद -या प्रकरणात, ५ जुलै रोजी लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या वतीनं उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील आर. एस. चीमा यांनी म्हटलं होतं की, काँग्रेसनं एजेएल विकण्याचा प्रयत्न केला नाही. तर ही संस्था स्वातंत्र्य चळवळीचा एक भाग असल्यानं त्यांना वाचवायचे होते. ईडीकडून एजेएलचा मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन का दाखविला जात नाही, नाही असा प्रश्न चीमा यांनी विचारला होता. एजेएलची स्थापना जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, रफी अहमद किडवाई आणि इतर काँग्रेस नेत्यांनी १९३७ मध्ये केली होती. चीमा म्हणाले होते की, एजेएलच्या मेमोरँडम ऑफ असोसिएशनमध्ये असं म्हटले आहे की त्यांची सर्व धोरणे काँग्रेसची असणार आहेत.

सोनिया गांधींच्या वकिलांनी काय केला होता युक्तीवाद- ४ जुलै रोजी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्या वतीने उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी म्हटले होते की, ईडीनं एक आश्चर्यकारक आणि अनपेक्षित खटला केला आहे. हा मनी लाँड्रिंगचा खटला असून त्यात मालमत्तेचा कोणताही उल्लेख नाही. यंग इंडियननं असोसिएटेड जनरल लिमिटेडला कर्जमुक्त करण्यासाठी संपूर्ण कार्यवाही केली. प्रत्येक कंपनी स्वतःला कर्जमुक्त करण्यासाठी कायद्यानुसार पावले उचलते. कंपन्या कर्जमुक्त होण्यासाठी त्यांची मालमत्ता दुसऱ्या कंपनीला देतात. यंग इंडियन ही नफा कमावणारी कंपनी नाही. ईडीनं वर्षानुवर्षे काहीही केले नाही. काही वैयक्तिक तक्रारीच्या आधारे कारवाई सुरू केली.

ईडीचा युक्तिवाद पूर्ण - ईडीच्या वतीनं ३ जुलै रोजी युक्तिवाद पूर्ण झाले. ईडीच्या वतीने उपस्थित असलेले एएसजी एसव्ही राजू म्हणाले होते, यंग इंडियन हे २००० कोटी रुपयांचे बेकायदेशीर उत्पन्न मिळवण्याचे साधन होते. ते मनी लाँड्रिंगचे एक उत्तम उदाहरण आहे. राजू म्हणाले होते की, शेअरहोल्डिंग फक्त नावापुरते आहे. इतर आरोपी हे केवळ गांधी कुटुंबाच्या कठपुतळ्या आहेत.

ईडीनं गांधी कुटुंबावर आरोप केले: ईडीने म्हटलं होतं की, राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी हे काँग्रेसवर नियंत्रण ठेवतात. त्यांचे ध्येय ९२ कोटी मिळवणे नव्हते, तर त्यांचे ध्येय दोन हजार कोटी रुपये मिळवणं होतं. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी २ हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्तेसाठी फक्त ५० लाख रुपये दिले. असोसिएटेड जनरल्स लिमिटेडची मालकी घेतल्यानंतर, गांधी कुटुंबाच्या नियंत्रणाखालील यंग इंडियन लिमिटेडनं नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र प्रकाशित करणार नाही, अशी घोषणा केली.

२ मे रोजी न्यायालयानं बजावली नोटीस : या प्रकरणात सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्यासह सात संशयित आरोपींना २ मे रोजी न्यायालयानं नोटीस बजावली होती. १५ एप्रिल रोजी ईडीनं न्यायालयात खटला दाखल केला होता. ईडीनंं या प्रकरणात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि सॅम पित्रोदा यांचा उल्लेख केला आहे. ईडीनं मनी लाँडरिंग कायद्याच्या कलम ४४ आणि ४५ अंतर्गत तक्रार दाखल केली आहे.

काय आहे मूळ तक्रार? या प्रकरणात सुब्रमण्यम स्वामी हे तक्रारदार आहेत. त्यांनी तक्रारीत म्हटलं की, दिल्लीतील बहादूर शाह जफर मार्गावर असलेल्या १६०० कोटी रुपयांच्या हेराल्ड हाऊस इमारतीवर कब्जा करण्याच्या कटाचा भाग म्हणून यंग इंडियन लिमिटेडला एजेएलच्या मालमत्तेवर अधिकार देण्यात आले होते. केंद्र सरकारनं हेराल्ड हाऊसला वृत्तपत्र चालविण्यासाठी जमीन दिली होती. त्यामुळे ती व्यावसायिक कारणांसाठी वापरता येत नाही.

