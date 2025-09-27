508 किमी प्रवास अवघ्या 2 तासांत...! राज्यातून कधी धावणार 'हायस्पीड ट्रेन'? रेल्वे मंत्र्यांनी दिली मोठी माहिती
एकीकडे देशभरात सर्वत्र सेमी-हायस्पीड ट्रेन वंदे भारतचं जाळं वाढत असताना दुसरीकडे केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाबाबत एक मोठी माहिती दिली आहे.
Published : September 27, 2025 at 5:32 PM IST
सुरत Bullet Train Start Date : एकीकडे देशभरात सर्वत्र सेमी-हायस्पीड ट्रेन वंदे भारतचं जाळं वाढत असताना दुसरीकडे केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाबाबत एक मोठी माहिती दिली आहे. शनिवारी केंद्रीय मंत्र्यांनी घोषणा केली की भारतातील पहिल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा 50 किलोमीटरचा भाग गुजरातमधील सुरत आणि बिलीमोरा दरम्यान, 2027 मध्ये कार्यान्वित होईल तर मुंबई आणि अहमदाबाद दरम्यानचा संपूर्ण भाग 2029 पर्यंत कार्यान्वित होईल. म्हणजेच भारतात पहिली बुलेट ट्रेन 2029 पर्यंत सुरु होईल.
काय म्हणाले रेल्वे मंत्री : रेल्वेमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं की एकदा कार्यान्वित झाल्यानंतर, बुलेट ट्रेन मुंबई आणि अहमदाबादमधील अंतर फक्त दोन तास आणि सात मिनिटांत पूर्ण करेल. भारताचा पहिला बुलेट ट्रेन प्रकल्प खूप चांगल्या प्रकारे प्रगती करत आहे. सुरत रेल्वे स्थानकाच्या पाहणीदरम्यान त्यांनी ही घोषणा केली. स्टेशन बांधकामाव्यतिरिक्त त्यांनी ट्रॅकची तयारी आणि गर्दीच्या स्थापनेची देखील पाहणी केली.
STORY | Entire Mumbai-Ahmedabad section of bullet train project will open by 2029: Vaishnaw— Press Trust of India (@PTI_News) September 27, 2025
The 50-km stretch of India's first bullet train project between Surat and Bilimora in Gujarat will open in 2027, and by 2029, the entire section between Mumbai and Ahmedabad will be… pic.twitter.com/lQjo1clGQ2
2029 पर्यंत धावणार देशात पहिली बुलेट ट्रेन : पहिल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचं काम वेगानं सुरु आहे. या प्रकल्पाचा सुरत ते बिलीमोरा दरम्यान पहिला 50 किलोमीटरचा भाग 2027 पर्यंत कार्यान्वित होईल. आम्ही यासाठी तयारी करत आहोत. 2028 पर्यंत संपूर्ण ठाणे-अहमदाबाद विभाग कार्यान्वित होईल आणि 2029 पर्यंत संपूर्ण मुंबई-अहमदाबाद विभाग कार्यान्वित होईल. तसंच मुख्य मार्गाची वेग क्षमता 320 किमी/प्रतितास आहे आणि लूप मार्गाची वेग क्षमता 80 किमी/प्रतितास आहे.
मार्गासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर : रेल्वेमंत्र्यांनी सांगितलं की सुरक्षित आणि कार्यक्षम रेल्वे वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. ही एक अतिशय गुंतागुंतीची रेल्वे वाहतूक आहे, म्हणून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. अनेक कंपन प्रणाली बसवण्यात आल्या आहेत. जेव्हा जेव्हा एखादी ट्रेन 320 किमी/प्रतितास वेगानं प्रवास करते तेव्हा युटिलिटी केबल कंपन शोषून घेईल, ज्यामुळं सुरळीत धावणं सुनिश्चित होईल.
Progress of the first #BulletTrain project in our country is very good. The first section within this bullet train project will open in 2027 between Surat and Bilimora: Hon’ble MR @AshwiniVaishnaw pic.twitter.com/UIW8fHecVO— Ministry of Railways (@RailMinIndia) September 27, 2025
ट्रॅकसाठी विशेष प्रणालीची स्थापना : याशिवाय ट्रॅकमधील कोणत्याही कंपनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनेक प्रणाली विकसित करण्यात आल्या आहेत. जोरदार वारं किंवा अचानक भूकंप आल्यावरही ट्रेन पूर्णपणे स्थिर राहावी यासाठी विशेष वैशिष्ट्यं जोडण्यात आली आहेत. सुरत स्थानकावरील सर्व प्रमुख कामं पूर्ण झाली असून ट्रॅक जोडणं, फिनिशिंग आणि उपयुक्तता कामे वेगानं सुरु असल्याचं रेल्वे मंत्र्यांनी सांगितलं.
बुलेट ट्रेनच्या लाँचिंगमुळं मिळेल विकासाला गती : बुलेट ट्रेन प्रकल्पांतर्गत सुरत स्थानकावर आज पहिलं टर्नआउट बसवण्यात आलं आहे. टर्नआउट म्हणजे असा पॉइंट जिथं ट्रॅक जोडतात किंवा वेगळं होतात. इथं अनेक नवीन तंत्रज्ञान वापरलं गेलं आहे. उदाहरणार्थ, ज्या रोलर बेअरिंगवर ट्रॅक चालतील. हे देखील एक पूर्णपणे नवीन तंत्रज्ञान आहे जे आम्ही वापरत आहोत. महत्त्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रकल्प मुंबई ते अहमदाबाद पर्यंतच्या सर्व प्रमुख शहरांच्या अर्थव्यवस्थांना एकत्रित करेल आणि विकासाला गती देईल, जसं जपाननं पहिली बुलेट ट्रेन सुरु केली होती. तसंच नवीन प्रकल्पावर काम लवकरच सुरु होईल, असं त्यांनी सांगितलं.
