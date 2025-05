ETV Bharat / bharat

या वर्षी केदारनाथमधील गुहेत ध्यानधारणा करणाऱ्या पहिल्या महिला ठरल्या मुंबईच्या चांदणी कनोरिया; म्हणाल्या, "मनःशांती मिळाली" - CHANDNI KANORIA SADHNA IN KEDARNATH

चांदणी कनोरिया यांनी गुहेत केली ध्यानधारणा ( फोटो सोर्स- GMVN )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 19, 2025 at 7:15 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 7:24 PM IST 2 Min Read

रुद्रप्रयाग : यंदा केदारनाथ धाम येथील गुहेत ध्यानधारणा करणाऱ्या मुंबईतील चांदणी कनोरिया या पहिल्या महिला ठरल्या आहेत. केदारनाथला पोहोचल्यानंतर चांदणी कनोरिया यांनी भगवान शिवाची विधीवत पूजा केली आणि देशाच्या सुख आणि समृद्धीसाठी प्रार्थना केली. तसंच, चांदणी कनोरिया यांनी याठिकाणी दोन दिवस घालवले आणि ध्यान गुहेत ध्यानधारणा केली. दरम्यान, बाबा केदारनाथ हे स्वर्गाचे प्रवेशद्वार असल्याचा उल्लेख चांदणी कनोरिया यांनी केला आहे. तसंच, येथील उपलब्ध असलेल्या सुविधांबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. केदारनाथमध्ये भाविकांची गर्दी : दरम्यान, केदारनाथ धामचे दरवाजे २ मे रोजी सामान्य भाविकांसाठी उघडण्यात आले. तेव्हापासून ४ लाख भाविकांनी बाबा केदारनाथचं दर्शन घेतलं आहे. यात्रेत दररोज हजारो भाविक पोहोचत आहेत, ज्यांच्यासाठी सर्व सुविधा पुरविल्या जात आहेत. तर, केदारनाथ मंदिरापासून एक किमी अंतरावर असलेल्या रुद्र ध्यान गुहेत ध्यानधारणेसाठी देखील बुकिंग उपलब्ध आहे. केदारनाथ यात्रेच्या सुरुवातीला ध्यान गुहेसाठी जवळपास ७ ते ८ बुकिंग मिळालं होतं, परंतु खराब हवामान आणि भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावामुळं भाविकांनी त्यांचं बुकिंग रद्द केलं होतं. मात्र आता परिस्थिती सामान्य झाल्यामुळं केदारनाथ ध्यान गुहेसाठी पुन्हा एकदा बुकिंग होत आहे. केदारनाथमधील ध्यान गुहा (फोटो सोर्स- GMVN) चांदणी कनोरिया यांनी गुहेत केली ध्यानधारणा : भारत-पाकिस्तान युद्धबंदीनंतर, मुंबईतील जेबी नगर अंधेरी पूर्व येथील रहिवासी चांदणी कनोरिया या गेल्या गुरुवारी केदारनाथ धाममध्ये पोहोचल्या. त्यांनी बाबा केदारनाथचं दर्शन घेतलं आणि देशाच्या सुख आणि समृद्धीसाठी प्रार्थना केली. पहिल्यांदाच केदारनाथ धाममध्ये पोहोचलेल्या चांदणी कनोरिया यांनी गुहेत अनेक तास बाबा केदारनाथांचं ध्यान केलं. भाविकांना चांगल्या सुविधा मिळत आहेत : "केदारनाथ धाम हे स्वर्गाचं प्रवेशद्वार आहे. येथे आल्यानं मनाला अपार शांती मिळते. भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावामुळं मी यात्रेच्या पहिल्या आठवड्यात पोहोचू शकलो नाही. युद्धबंदीची बातमी मिळताच मी केदारनाथ धामला येण्याचा निर्णय घेतला. केदार धाममध्ये भाविकांना चांगल्या सुविधा मिळत आहेत. बाबा केदारच्या भक्तांना चांगले दर्शन मिळत आहे," असं चांदणी कनोरिया यांनी यावेळी सांगितलं. चांदणी कनोरिया यांनी गुहेत केली ध्यानधारणा (फोटो सोर्स- GMVN) गुहेत ध्यान करणारी पहिली महिला भक्त : दरम्यान, गढवाल मंडळ विकास निगमचे कर्मचारी गोपाल सिंग रौथन यांनी सांगितलं की, "मुंबईतील यात्रेकरू चांदणी कनोरिया या वर्षीच्या केदारनाथ यात्रेदरम्यान ध्यान गुहेत ध्यान करणारी पहिली महिला भक्त ठरली आहे. येत्या काही दिवसांत, ध्यान गुहेसाठी बुकिंग केलेले इतर भाविक देखील केदारनाथ धाममध्ये पोहोचत आहेत."

