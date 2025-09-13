चिट फंड क्षेत्राला मजबूत करण्यासाठी डिजिटल सुधारणा आणि कठोर नियमन आवश्यक - एमडी शैलजा किरण
Published : September 13, 2025 at 9:16 PM IST
बंगळुरु : भारतातील सर्वात जुन्या वित्तीय प्रणालींपैकी चिट फंड ही एक प्रणाली आहे. बँकांमध्ये सहज प्रवेश करू शकत नसलेल्या लाखो लोकांसाठी चिट फंड हा एक आर्थिक आधाराचा महत्त्वाचा स्रोत आहे, असे 'मार्गदर्शी चिट फंड प्रायव्हेट लिमिटेड'च्या एमडी शैलजा किरण म्हणाल्या. शनिवारी बंगळुरु येथे झालेल्या 'ऑल इंडिया चिट फंड समिट २०२५' मध्ये बोलताना त्यांनी या पारंपारिक बचत नेटवर्कचे जतन आणि आधुनिकीकरण करण्याची गरज अधोरेखित केली.
शैलजा यांनी १९८२ च्या चिट फंड कायद्यात आवश्यक असलेल्या तीन प्रमुख सुधारणा सुचवल्या आहेत.
प्रथम, त्यांनी अनिवार्य प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय सुरक्षित डिजिटल सोडतींना परवानगी देण्याच्या महत्त्वावर भर दिला, सध्याच्या कायद्यानुसार, सोडतीदरम्यान किमान दोन ग्राहक प्रत्यक्ष उपस्थित असणे आवश्यक आहे हे लक्षात घेऊन. "आजच्या डिजिटल युगात ही आवश्यकता अव्यवहार्य आहे. सत्यापित ऑनलाइन सहभागामुळे कामकाज सोपे होईल आणि अनावश्यक ओझे कमी होईल," असे त्या म्हणाल्या.
दुसरे म्हणजे, त्यांनी दावा न केलेल्या बक्षीस रकमेवरील नियमांमुळे होणाऱ्या विलंबाकडे लक्ष वेधले. सध्या, सर्व सदस्यांचे दावे निकाली काढल्यानंतरच चिटची सुरक्षा ठेव सोडली जाऊ शकते. जर एकच ग्राहक त्यांच्या बक्षीसाचा दावा करण्यात अयशस्वी झाला तर संपूर्ण प्रक्रिया थांबू शकते. कंपन्यांना दावा न केलेले पैसे एका समर्पित खात्यात ठेवण्याची आणि सुरक्षा ठेव वेळेवर जारी करण्यासाठी रजिस्ट्रारकडे पुरावे सादर करण्याची परवानगी देण्याची शिफारस त्यांनी केली.
तिसरे म्हणजे, कंपनी कायद्यानुसार, बॅलन्स शीट दाखल करण्याची अंतिम मुदत तीन महिन्यांवरून सहा महिन्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी त्यांनी केली. "या साध्या बदलामुळे अनुपालनाचा ताण कमी होईल," असे त्यांनी नमूद केलं.
सध्या चिट फंडवर १८% जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) आकारला जातो. शैलजा यांनी सरकारला जीएसटी ५% पर्यंत कमी करण्याची किंवा या क्षेत्राला पूर्णपणे सूट देण्याची विनंती केली. त्या म्हणाल्या की, "चिट फंड संपूर्ण भारतात आर्थिक समावेशनात महत्त्वाची भूमिका बजावतात." नोंदणीकृत नसलेल्या ऑपरेटर्सवर कठोर कारवाई करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले, असे ऑपरेटर्स जनतेचा विश्वास कमी करतात आणि ग्राहकांच्या बचतीला धोका निर्माण करतात. "आम्ही सवलती मागत नाहीत. आम्ही फक्त समान संधी शोधत आहोत जेणेकरून नोंदणीकृत चिट फंड निष्पक्ष आणि जबाबदारीने काम करू शकतील," असं त्यांनी सांगितलं.
म्हैसूर सेल्स इंटरनॅशनल लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज कुमार यांनी प्रमुख मुद्दे अधोरेखित केल्याबद्दल शैलजा यांचे कौतुक केले.
