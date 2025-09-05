हैदराबाद : मार्गदर्शी ग्रुपच्या व्यवस्थापकीय संचालिका (एम.डी.) शैलजा किरण यांची प्रतिष्ठित ‘साउथ पॉवर लिस्ट 100’ मध्ये निवड करण्यात आली आहे. या यादीत दक्षिण भारतातील विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या प्रभावशाली व्यक्तींना स्थान देण्यात येतं.
या यादीत उद्योजक, चित्रपट तसंच कला क्षेत्रातील नामवंत, सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षण, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील दिग्गज व्यक्तींचा समावेश आहे. शैलजा किरण यांची ही निवड त्यांच्या नेतृत्वगुणांबरोबरच सामाजिक बांधिलकी व उद्योगवाढीसाठी घेतलेल्या पुढाकारामुळे झाली आहे. मार्गदर्शी ग्रुपच्या कार्यकुशल नेतृत्वाखाली, त्यांनी शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं आहे. त्यांची ही कामगिरी संपूर्ण दक्षिण भारतात एक प्रेरणास्थान ठरली आहे. या कार्यक्रमाला तेलंगाणाचे कामगार मंत्री विवेक, चित्रपट कलाकार श्रिया सरन, मंचू लक्ष्मी आणि इतर प्रमुख व्यक्ती उपस्थित होत्या.
शैलजा किरण यांचे प्रेरणादायी विचार- परिश्रम आणि समर्पणानं यश शक्य : या विशेष प्रसंगी मार्गदर्शी ग्रुपच्या व्यवस्थापकीय संचालिका शैलजा किरण यांनी आपल्या यशामागील प्रवास, मूल्ये आणि प्रेरणा शेअर करत उपस्थितांना भारावून टाकलं.
"मी लग्नानंतर मीडिया क्षेत्रातील दिग्गज रामोजी राव यांच्या कुटुंबात आले. मात्र, त्याआधीच मी माझ्या भावी पतीला स्पष्टपणं सांगितलं होतं की, – लग्नानंतरही मला माझं करिअर चालू ठेवायचं आहे. आज मी प्रत्येक महिलेला हे सांगू इच्छिते की, ती मुलगी असो वा सून, जर ती निष्ठेनं, प्रामाणिकपणे आणि कठोर परिश्रमानं काम करत राहिली, तर मोठं यश अवश्य मिळते," - शैलजा किरण
'मार्गदर्शी चार राज्यांमध्ये कार्यरत' : शैलजा किरण यांनी मार्गदर्शी ग्रुपच्या यशाबद्दल सांगितलं की, "आज मार्गदर्शी चार राज्यांमध्ये कार्यरत असून, 3 लाखांहून अधिक ग्राहकांना सेवा देत आहे. आमचा वार्षिक व्यवसाय तब्बल 12,000 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. हे यश शक्य झालं ते भगवान व्यंकटेश्वर स्वामींच्या कृपेनं, माझ्या पालकांच्या, सासू-सासऱ्यांच्या, पतीच्या आणि माझ्या तीन मुलींच्या प्रोत्साहनामुळे."
'एक लाख वृक्षारोपणाचं उद्दिष्ट' : शैलजा किरण यांनी आपल्या टीमबद्दल आणि ग्राहकांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. "आमची समर्पित टीम आणि कठीण काळात आमच्यावर विश्वास ठेवणारे ग्राहक हेच आमच्या यशाचे खरे आधार आहेत. जेव्हा नेता योग्य दिशेनं, स्पष्ट ध्येयानं आणि प्रेरणादायी पद्धतीनं मार्गदर्शन करतो, तेव्हाच संस्था मोठी कामगिरी करू शकते." शेवटी, त्यांनी सामाजिक जबाबदारीबद्दल बोलताना सांगितलं, "आम्ही सामाजिक उपक्रमांनाही तेवढेच महत्त्व देतो. त्याचाच एक भाग म्हणून आम्ही एक लाख वृक्षारोपणाचं उद्दिष्ट घेतलं आहे. हा उपक्रम माझ्या हृदयाच्या अत्यंत जवळचा आहे."
इतर प्रतिष्ठित पुरस्कार विजेते : शैलजा किरण यांच्यासह या कार्यक्रमात अनेक अन्य नामांकित आणि प्रभावशाली व्यक्तींना देखील सन्मानित करण्यात आलं. यामध्ये खालील व्यक्तींचा समावेश होता.
- महिमा दाटला आणि पूर्णिमा : कार्यकारी संचालिका, बायोलॉजिकल-ई
- डॉ. आनंद शंकेश्वर : व्यवस्थापकीय संचालक, व्हीआरएल ग्रुप
- ए.व्ही. द्वारकानाथ : स्वस्तिक मसाल्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक
- डॉ. सिंधुरा :संचालक, नारायण विद्यासंस्थान
- बाळू चौधरी, संस्थापक, बिग सी
हेही वाचा
- ईटीव्ही म्हणजे प्रेम आणि वचनबद्धतेचा वारसा, ३० वा वर्धापन दिन रामोजी फिल्म सिटीत उत्साहात साजरा
- ईटीव्हीला ३० वर्षे पूर्ण : टॉलीवूड स्टार्सनी रामोजी राव यांना वाहिली श्रद्धांजली, चॅनलच्या गौरवशाली प्रवासाचं केलं कौतुक
- टीटीएफमध्ये रामोजी समूह फिल्मसिटीची चर्चा, रामोजीच्या स्टॉलला मिळाला बूथ डेकोरेशनचा पुरस्कार