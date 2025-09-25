ETV Bharat / bharat

'मार्गदर्शी चिट फंड' म्हणजे वचनबद्धता अन् विश्वासाचं प्रतीक; मलकाजगिरी इथं 125 व्या शाखेचं उद्घाटन

मार्गदर्शी चिट फंडची 125वी शाखा मलकाजगिरी इथं सुरू करण्यात आली. चिट फंड विश्वसनीय, सुरक्षित आणि धोका विरहित गुंतवणुकीचं साधन आहे असं शैलजा किरण यांनी सांगितलं.

मार्गदर्शी चिट फंडच्या १२५व्या शाखेच्या उद्घाटनप्रसंगी रामोजी ग्रुपचे सीएमडी सीएच किरण, मार्गदर्शीच्या व्यवस्थापकीय संचालक शैलजा किरण, रामोजी राव यांचे नातू सुजय (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 25, 2025 at 4:18 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : विश्वास आणि वचनबद्धतेचं प्रतीक असलेला मार्गदर्शी चिट फंड काळाच्या कसोटीवर टिकून आहे, असं प्रतिपादन एमडी शैलजा किरण यांनी केलं. हैदराबादमधील मलकाजगिरी येथील आनंदबाग सर्कल बालाजी बिग टाऊन इथल्या 125 व्या शाखेच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना त्यांनी रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीजचे संस्थापक अध्यक्ष रामोजी राव यांनी दिलेल्या मूल्यांचं पालन करून हा फंड कायदेशीररित्या कसा चालतो यावर प्रकाश टाकला. या कार्यक्रमाला रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीजचे सीएमडी सीएच किरण आणि रामोजी राव यांचे नातू सुजय देखील उपस्थित होते.

वैयक्तिक आणि व्यावसायिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी चिट फंड अमूल्य साधन : "1962 मध्ये एका छोट्या उपक्रमाच्या रुपात सुरू झालेला मार्गदर्शी चिट फंड मागील काही वर्षांत प्रचंड वाढला आहे. मार्गदर्शी आता 60 लाखांहून अधिक ग्राहकांना सेवा देत आहे. चिट फंड हे वैयक्तिक आणि व्यावसायिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी एक अमूल्य साधन असल्याचं सिद्ध झालं आहे. चिट फंड आपत्कालीन निधी आणि आर्थिक विमा उत्पादन म्हणून काम करतात. दीर्घ काळासह चिट फंड येणाऱ्या पिढ्यांसाठी स्थिर राहतील," असं शैलजा किरण म्हणाल्या.

चिट फंडमध्ये कोणताही धोका नाही : "पूर्वी 10,000 रुपयांच्या चिट्सचं व्यवस्थापन केलं जायचं. आज आम्ही 10 लाख रुपयांपासून ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतच्या रक्कमेचं व्यवस्थापन करतो. पुढील दहा वर्षांत आम्हाला 10 कोटी रुपयांच्या चिट्सचं व्यवस्थापन करण्याची आशा आहे. लोकांच्या विशेषतः मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या आर्थिक गरजा वाढत असताना चिट फंड महत्त्वाची भूमिका बजावत राहतात. तरुणांनी त्याचे फायदे समजून घेतल्यानंतर चिट्समध्ये गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता देखील जाणवते. ही गुंतवणूक बाजार परिस्थितीपासून स्वतंत्र असते आणि त्यात कोणताही धोका नसतो. 40 ते 50 महिन्यांत साठलेले फंड सर्व प्रकारे सुरक्षा आणि उपयुक्तता प्रदान करतात," असं शैलजा किरण यांनी सांगितलं.

तीन पिढ्यांच्या संपत्ती वाढीसाठी मार्गदर्शन : "मार्गदर्शी चिट फंडनं आमच्याशी जोडलेल्या तीन पिढ्यांच्या संपत्ती वाढीसाठी मार्गदर्शन केलं आहे. आम्हाला आशा आहे की आणखी अनेक कुटुंबं हाच मार्ग अवलंबतील," अशी प्रतिक्रिया रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीजचे सीएमडी सीएच किरण यांनी दिली.

मार्गदर्शीमुळं आर्थिक गरजा पूर्ण होण्यास मदत : "मार्गदर्शीसोबतच्या सहवासामुळं आम्हाला मागील काही वर्षात विविध आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यास मदत झाली," असं ललिता देवी, बी. गोपाल, सरथ बाबू आणि भाग्यलक्ष्मी यांच्यासह मार्गदर्शीच्या सदस्यांनी समाधान व्यक्त करत सांगितलं.

या कार्यक्रमाला मार्गदर्शी चिट फंडचे सीईओ पी. सत्यनारायण, सीओओ मधुसूदन, संचालक व्यंकटस्वामी, उपाध्यक्ष राजाजी, बलरामकृष्ण, सांबमूर्ती, रामकृष्ण, जे. श्रीनिवास, महाव्यवस्थापक आदिनारायण, रवींद्रनाथ, प्रसाद, उपमहाव्यवस्थापक चंदरामराज, ब्रह्मश्री चन्द्रनाथ, प्रसाद, ब्रह्मश्री, कृष्णाराजे आदी प्रमुख अधिकाऱ्यांसह इतर शाखा व्यवस्थापक उपस्थित होते.

