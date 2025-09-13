ETV Bharat / bharat

1 कोटी रुपयांचे बक्षीस असलेल्या महिला माओवादी सुजाथक्काचे आत्मसमर्पण

maoist central committee member sujathakka surrenders says telangana dgp jitender
महिला माओवादी सुजाथक्काचे आत्मसमर्पण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 13, 2025 at 7:26 PM IST

1 Min Read
हैदराबाद : मोस्ट वॉन्टेड महिला माओवादी आणि पक्षाच्या केंद्रीय समिती सदस्या पोथू कल्पना इलियास सुजाथक्का हिनं तेलंगणा पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केलं. ती मूळची गडवाल परिसरातील आहे. ती माओवादी पक्षाच्या केंद्रीय समितीतील एकमेव महिला होती. तसंच पोथू कल्पना इलियास सुजाथक्का ही माओवादी नेता किशनजीची पत्नी आहे. किशनजी हा 2011 मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये एका चकमकीत मारला गेला होता. पोथू कल्पना इलियास सुजाथक्का सध्या छत्तीसगड दक्षिण उप-प्रादेशिक ब्युरोचीही जबाबदारी सांभाळत होती. दरम्यान, ती 106 प्रकरणांमध्ये आरोपी आहे. याशिवाय, तिच्यावर 1 कोटी रुपयांचे बक्षीस होते.

माओवादी राज्य समितीची सदस्य : तेलंगणाचे डीजीपी जितेंद्र यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं की, "माओवादी पोथू कल्पना इलियास सुजाथक्का हिनं आत्मसमर्पण केलं आहे. तिचं मूळ गाव पेंचिकलपाडू, गट्टू मंडळ, गडवाल जिल्ह्यात आहे. तिनं सुरुवातीला आरएसयू आणि जन नाट्य मंडळमध्ये काम केलं होतं. तसंच, 1996 मध्ये तिनं नक्षलवादी कमांडर म्हणून काम केलं. 2001 मध्ये ती माओवादी राज्य समितीची सदस्य होती. आरोग्याच्या कारणास्तव तिनं राजीनामा दिला होता." दरम्यान, माओवाद्यांना सार्वजनिक जीवनाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी आमंत्रित केलं जात आहे, असं तेलंगणाचे डीजीपी जितेंद्र यांनी म्हटलं आहे.

सुजाथक्का आरोग्याच्या कारणास्तव समोर आली : दरम्यान, "पोथू कल्पना इलियास सुजाथक्का आरोग्याच्या कारणास्तव समोर आली आहे. आम्ही तिला 25 लाख रुपयांचे बक्षीस देऊ. आम्ही माओवाद्यांना सार्वजनिक जीवनाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी आमंत्रित करतो. गेल्या वर्षी राज्यात झालेल्या चकमकीत 22 माओवादी मारले गेले होते. अनेक माओवाद्यांनी आधीच आत्मसमर्पण केलं आहे. ऑपरेशन खगर पाहता ते माओवादी आपल्या सुरक्षेसाठी पुढं येत आहेत," असंही तेलंगणाचे डीजीपी जितेंद्र यांनी सांगितलं.

सध्या 73 माओवादी आहेत : गुप्तचर महासंचालक शिवधर रेड्डी म्हणाले की, "तेलंगणा समितीमध्ये सध्या 73 माओवादी आहेत. यापैकी 11 राज्यातील आहेत आणि 62 इतर राज्यांतील आहेत. जर इतर राज्यांमध्ये आत्मसमर्पण केलेल्या माओवाद्यांविरुद्ध गुन्हे असतील तर त्यांच्याशी बोललं जाईल. तसंच आत्मसमर्पण केलेल्या माओवाद्यांना सहानुभूतीपूर्ण वागणूक मिळावी, असं त्यांना वाटते," असंही गुप्तचर महासंचालक शिवधर रेड्डी यांनी सांगितलं.

