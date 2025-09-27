ETV Bharat / bharat

अभिनेता विजयच्या रॅलीत चेंगराचेंगरी; तब्बल 10 नागरिकांच्या मृत्यूची भीती

तमिलागा वेत्री कझगम पक्षाचा नेता तथा अभिनेता विजय याच्या करुर इथल्या रॅलीत चेंगराचेंगरा झाली. या रॅलीत 10 नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

Stampede At TVK Chief Vijay Rally
रॅलीत दाखल झालेला अभिनेता विजय (ETV Bharat)
By PTI

Published : September 27, 2025 at 9:24 PM IST

Updated : September 27, 2025 at 9:44 PM IST

चेन्नई : तमिळनाडूतील करूर इथं आज अभिनेता तथा नेता विजय याच्या रॅलीदरम्यान मोठी चेंगराचेंगरी झाली. या चेंगराचेंगरीत तब्बल 10 नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. या मृतांमध्ये लहान मुलांचा समावेश असल्याची शक्यता स्थानिक रुग्णालयातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलीन यांनी घटनेचा आढावा घेतला असून आरोग्य मंत्री एम. सुब्रमण्यम यांनी घटनास्थळावर धाव घेतली आहे.

अभिनेता विजयच्या रॅलीत चेंगराचेंगरी : अभिनेता विजय याचा राजकीय पक्ष तमिलागा वेत्री कझगम (TVK) च्या माध्यमातून रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या रॅलीत अभिनेता विजयचे समर्थक सहभागी झाले होते. रॅलीत सहभागी झालेल्या नागरिकांनी तब्बल सहा तासांपासून विजयची वाट पाहिली. अभिनेता विजय उशीरा रॅलीत पोहोचला, त्यामुळे विजयच्या चाहत्यांची मोठी गर्दी उसळली. मात्र यावेळी चेंगराचेंगरी झाली.

मुख्यमंत्री स्टॅलीन यांनी केली चिंता व्यक्त : तमिळनाडूचे आरोग्य मंत्री एम. सुब्रमण्यम यांनी करूर इथं धाव घेतली आहे. मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी करूरचे जिल्हा सचिव व्ही. सेंथिलबालाजी यांना परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. "करूर इथली घटना चिंताजनक आहे. चेंगराचेंगरीमुळे बेशुद्ध पडल्यानंतर रुग्णालयात दाखल झालेल्या नागरिकांना मी त्वरित वैद्यकीय उपचार देण्याची विनंती केली आहे. मी करुरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलून घटनेचा आढावा घेतला आहे. करुरजवळील त्रिची जिल्ह्यातील मंत्री अनबील महेश यांना युद्धपातळीवर मदत करण्याचे आदेश दिले आहेत. परिस्थिती लवकरात लवकर सुधारण्यासाठी पावलं उचलण्यासाठी मी तेथील अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांशी बोललो आहे. मी जनतेला डॉक्टर आणि पोलिसांना सहकार्य करण्याची विनंती करतो, " असं मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी सोशल माध्यमांवर केलेल्या पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे.

Last Updated : September 27, 2025 at 9:44 PM IST

