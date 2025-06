ETV Bharat / bharat

मेईतेई संघटनेच्या नेत्याला अटक केल्यानंतर मणिपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने; पाच जिल्ह्यात इंटरनेट बंद - MANIPUR NEWS

इम्फाळ- राष्ट्रपती राजवट लागू असलेल्या मणिपूरमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था टिकविण्याकरिता प्रशासनाला कसरत करावी लागत आहे. सरकारनं शनिवारी रात्री 11.45 वाजल्यापासून पाच जिल्ह्यांच्या प्रादेशिक हद्दीत व्हीएसएटी आणि व्हीपीएनसह इंटरनेट आणि मोबाइल डेटा सेवा पाच दिवसांसाठी बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये पश्चिम इम्फाळ , पूर्व इम्फाळ , थौबल, बिष्णुपूर आणि काकचिंग या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. मणिपूरचे आयुक्त-सह-सचिव (गृह), एन. अशोक कुमार यांनी आदेश जारी करून पाच जिल्ह्यामध्ये इंटरनेट बंद केलं आहे. तसेच या जिल्ह्यांमध्ये प्रतिबंधात्मक आदेशही लागू करण्यात आले आहेत. त्यांनी आदेशात म्हटलं, विद्यमान कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती पाहता काही समाजकंटक जनतेच्या भावना भडकविण्यासाठी द्वेषपूर्ण भाषण, छायाचित्र (Photo) आणि द्वेषपूर्ण व्हिडिओ संदेश प्रसारित करण्यासाठी सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करू शकतात. विशेषतः पूर्व इम्फाळ , पश्चिम इम्फाळ, थौबल, काकचिंग आणि बिष्णुपूर जिल्ह्यांमध्ये अशी भीती आहे. त्यामुळे राज्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. आणीबाणीच्या परिस्थिती लक्षात घेता इंटरनेट बंद करण्याचा आदेश जारी केला आहे. आदेशाचं उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी आढळलेल्या व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

