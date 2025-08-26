ETV Bharat / bharat

हुंड्यासाठी पतीनं पत्नीचा घेतला जीव, मैत्रिणीबरोबर देखील करायचं होतं लग्न, पत्नी ठरली अडसर - HUSBAND KILLS WIFE DOWRY

हुंड्यासाठी पतीनं पत्नीची हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. अवघ्या तीन महिन्यांपूर्वीच त्यांचं लग्न झालं होतं.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 26, 2025 at 1:42 PM IST

2 Min Read

मट्टेवाडा (तेलंगाणा) : हुंड्यासाठी महिलांचा छळ होण्याचे प्रकार थांबत नसल्याचं अनेक प्रकरणांतून दिसून येत आहे. मुळात, हुंडा देणं आणि घेणं हा गुन्हा आहे. तरी देखील आपल्या देशात हा प्रकार घडत असल्यंचं लाजिरवाणं चित्र आहे. हुंड्याच्या हव्यासापोटी मुलींचा जीव देखील जात आहे. असाच एक प्रकार तेलंगाणा राज्यात समोर आलाय. वाचा सविस्तर...

हुंड्यासाठी पत्नीची हत्या : वारंगल जिल्ह्यातील हंटर रोडवरील साईनगर कॉलनीमध्ये एका तरुणानं हुंड्यासाठी आणि दहावीच्या क्लासमेटबरोबर लग्न करण्यासाठी आपल्याच पत्नीची निर्घृण हत्या केली. त्यानंतर, पोलिसांच्या ताब्यातून सुटण्यासाठी त्यानं आपल्या पत्नीच्या आजारपणाचं नाटक केलं. ही बाब उघडकीस आल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली. एएसपी शुभम प्रकाश यांनी वारंगल मंडळ कार्यालयात याबाबत माहिती दिली.

लाखो रुपये दिला होता हुंडा : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सूर्यपेट जिल्ह्यातील नुतनकल्लू मंडळातील दिरशनपल्ली गावातील एका व्यक्तीनं 18 मे रोजी आपल्या 20 वर्षांच्या मुलीचं लग्न महाबुबाबाद जिल्ह्यातील मरीपेडा मंडळातील बालायतांडा येथील रहिवाशाशी करुन दिलं होतं. लग्नाच्या वेळी, तरुणाला 2.50 लाख रुपये रोख, दोन तोळे सोन्याची साखळी, अंगठी, आईसाठी एक तोळे सोन्याची साखळी आणि वधूसाठी 15 तोळे सोन्याचे दागिने हुंडा म्हणून देण्यात आले होते. वधूच्या कुटुंबानं नंतर त्या तरुणाला काही जमीन देण्याचं आश्वासनही दिलं होतं.

पत्नीला त्रास देण्यास केली सुरुवात : लग्नानंतर दोघेही वारंगलमधील हंटर रोडवरील साईनगर कॉलनीत भाड्याच्या घरात राहू लागले. हा तरुण ऑटो चालवून कुटुंब चालवत होता. काही काळ दोघांचा संसार चांगला चालला, परंतु गणेशनं जमिनीची मागणी करत पत्नीला त्रास देण्यास सुरुवात केली. जेव्हा वाद वाढला तेव्हा ज्येष्ठांनी पंचायत बसवली. यानंतर वधूच्या वडिलांनी मुलाला एक लाख रुपये अतिरिक्त दिले. पण प्रकरण इथेच थांबलं नाही. यानंतरही तो तरुण आपल्या पत्नीला त्रास देत राहिला.

आरोपीला क्लासमेटबरोबर करायचं होतं लग्न : हे सर्व होत असताना दुसरीकडं तरुणाबाबत एक धक्कादायक माहिती समोर आली. तरुणाला आपल्या दहावीतील क्लासमेट मुलीबरोबर लग्न करायचं होतं. यासाठी त्यानं त्याच्या मार्गात अडथळा येणाऱ्या पत्नीला संपवून टाकण्याचा कट रचला. दरम्यान, 23 ऑगस्टच्या रात्री त्याची पत्नी झोपली असताना, त्यानं तिचा चेहरा चादरनं झाकून तिचा गळा दाबून खून केला. शेजाऱ्यांची दिशाभूल करण्यासाठी, त्यानं त्याची पत्नी आजारी असल्याचं सांगितलं आणि तिला एमजीएम रुग्णालयात नेलं. त्यानंतर आरोपी तेथून पळून गेला.

आरोपी अटकेत : पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून त्याचा शोध सुरू केला. चौकशी केल्यानंतर पोलिसांनी त्याला वारंगल रेल्वे स्टेशनवर पकडलं. चौकशीदरम्यान त्यानं हत्येची कबुली दिली. त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आलं असता न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.

हेही वाचा -

  1. हुंडा प्रतिबंधक कायद्याखाली शिक्षा होण्याचं प्रमाण कमी; गुन्हेगार मोकाटच, काय सांगतो कायदा? वाचा स्पेशल Explainer
  2. हुंडा घेणाऱ्यांनो सावधान! गावात हुंडाखोर दाखवा अन् 5 हजार बक्षीस घेऊन जा, सौंदाळा गावाचा हुंडेखोरांवर सर्जिकल स्ट्राईक

मट्टेवाडा (तेलंगाणा) : हुंड्यासाठी महिलांचा छळ होण्याचे प्रकार थांबत नसल्याचं अनेक प्रकरणांतून दिसून येत आहे. मुळात, हुंडा देणं आणि घेणं हा गुन्हा आहे. तरी देखील आपल्या देशात हा प्रकार घडत असल्यंचं लाजिरवाणं चित्र आहे. हुंड्याच्या हव्यासापोटी मुलींचा जीव देखील जात आहे. असाच एक प्रकार तेलंगाणा राज्यात समोर आलाय. वाचा सविस्तर...

हुंड्यासाठी पत्नीची हत्या : वारंगल जिल्ह्यातील हंटर रोडवरील साईनगर कॉलनीमध्ये एका तरुणानं हुंड्यासाठी आणि दहावीच्या क्लासमेटबरोबर लग्न करण्यासाठी आपल्याच पत्नीची निर्घृण हत्या केली. त्यानंतर, पोलिसांच्या ताब्यातून सुटण्यासाठी त्यानं आपल्या पत्नीच्या आजारपणाचं नाटक केलं. ही बाब उघडकीस आल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली. एएसपी शुभम प्रकाश यांनी वारंगल मंडळ कार्यालयात याबाबत माहिती दिली.

लाखो रुपये दिला होता हुंडा : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सूर्यपेट जिल्ह्यातील नुतनकल्लू मंडळातील दिरशनपल्ली गावातील एका व्यक्तीनं 18 मे रोजी आपल्या 20 वर्षांच्या मुलीचं लग्न महाबुबाबाद जिल्ह्यातील मरीपेडा मंडळातील बालायतांडा येथील रहिवाशाशी करुन दिलं होतं. लग्नाच्या वेळी, तरुणाला 2.50 लाख रुपये रोख, दोन तोळे सोन्याची साखळी, अंगठी, आईसाठी एक तोळे सोन्याची साखळी आणि वधूसाठी 15 तोळे सोन्याचे दागिने हुंडा म्हणून देण्यात आले होते. वधूच्या कुटुंबानं नंतर त्या तरुणाला काही जमीन देण्याचं आश्वासनही दिलं होतं.

पत्नीला त्रास देण्यास केली सुरुवात : लग्नानंतर दोघेही वारंगलमधील हंटर रोडवरील साईनगर कॉलनीत भाड्याच्या घरात राहू लागले. हा तरुण ऑटो चालवून कुटुंब चालवत होता. काही काळ दोघांचा संसार चांगला चालला, परंतु गणेशनं जमिनीची मागणी करत पत्नीला त्रास देण्यास सुरुवात केली. जेव्हा वाद वाढला तेव्हा ज्येष्ठांनी पंचायत बसवली. यानंतर वधूच्या वडिलांनी मुलाला एक लाख रुपये अतिरिक्त दिले. पण प्रकरण इथेच थांबलं नाही. यानंतरही तो तरुण आपल्या पत्नीला त्रास देत राहिला.

आरोपीला क्लासमेटबरोबर करायचं होतं लग्न : हे सर्व होत असताना दुसरीकडं तरुणाबाबत एक धक्कादायक माहिती समोर आली. तरुणाला आपल्या दहावीतील क्लासमेट मुलीबरोबर लग्न करायचं होतं. यासाठी त्यानं त्याच्या मार्गात अडथळा येणाऱ्या पत्नीला संपवून टाकण्याचा कट रचला. दरम्यान, 23 ऑगस्टच्या रात्री त्याची पत्नी झोपली असताना, त्यानं तिचा चेहरा चादरनं झाकून तिचा गळा दाबून खून केला. शेजाऱ्यांची दिशाभूल करण्यासाठी, त्यानं त्याची पत्नी आजारी असल्याचं सांगितलं आणि तिला एमजीएम रुग्णालयात नेलं. त्यानंतर आरोपी तेथून पळून गेला.

आरोपी अटकेत : पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून त्याचा शोध सुरू केला. चौकशी केल्यानंतर पोलिसांनी त्याला वारंगल रेल्वे स्टेशनवर पकडलं. चौकशीदरम्यान त्यानं हत्येची कबुली दिली. त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आलं असता न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.

हेही वाचा -

  1. हुंडा प्रतिबंधक कायद्याखाली शिक्षा होण्याचं प्रमाण कमी; गुन्हेगार मोकाटच, काय सांगतो कायदा? वाचा स्पेशल Explainer
  2. हुंडा घेणाऱ्यांनो सावधान! गावात हुंडाखोर दाखवा अन् 5 हजार बक्षीस घेऊन जा, सौंदाळा गावाचा हुंडेखोरांवर सर्जिकल स्ट्राईक

For All Latest Updates

TAGGED:

MAN KILLED WIFE TELANGANAMAN DEMAND DOWRY WIFEहुंड्यासाठी पत्नीची हत्यातेलंगाणा पतीने केली पत्नीची हत्याHUSBAND KILLS WIFE DOWRY

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.