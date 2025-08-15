नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीसह एनसीआरमध्ये शुक्रवार सकाळपासून सतत पाऊस पडत आहे. याच दरम्यान निजामुद्दीन भागात (Nizamuddin Area) मोठा अपघात घडला आहे. हुमायूनच्या मकबऱ्याच्या मागील भागात असणाऱ्या फतेह शाह दर्ग्याच्या भिंतीचा आणि छताचा एक भाग कोसळला. यावेळी अनेक लोक दर्ग्याच्या आत उपस्थित होते. हे लोक ढिगाऱ्याखाली दबल्याची माहिती आहे. अग्निशमन विभागाच्या माहितीनुसार, 3 महिला आणि 2 पुरुषांचा मृत्यू झाला आहे. त्यांची ओळख पटवली जात आहे. ढिगाऱ्याखालील इतर लोकांना बाहेर काढण्यात आलं आहे. त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.
बचाव व मदतकार्य सुरू : पोलीस कंट्रोल रूमला दुपारी 3:55 वाजता या घटनेची माहिती मिळाली. माहिती मिळताच निजामुद्दीन पोलीस ठाण्याचे एसएचओ आणि स्थानिक पोलीस 5 मिनिटांतच घटनास्थळी पोहोचले. यानंतर त्वरित बचावकार्य सुरू करण्यात आलं. काही वेळातच अग्निशमन दल, CAT’s रुग्णवाहिका आणि NDRF ची टीमही बचावकार्यात सहभागी झाली. सध्याही बचाव व मदतकार्य सुरू आहे.
#WATCH | Delhi | NDRF personnel conduct a search operation at Dargah Sharif Patte Shah, located near Humayun's Tomb, in the Nizamuddin area, following the collapse of the roof of a room in the dargah premises.— ANI (@ANI) August 15, 2025
Police and Fire Department personnel are also present.
So far, 11… pic.twitter.com/6oW3XjroAX
आतापर्यंत 11 जणांना ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढलं : दिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत 11 जणांना ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढण्यात आलं आहे. जखमींना एम्स ट्रॉमा सेंटर आणि लोक नायक रुग्णालयांसह वेगवेगळ्या रुग्णालयात पाठवण्यात आलं आहे. काही जखमींना जवळच्या रुग्णालयातही दाखल करण्यात आलं आहे. अपघातातील बळींची नेमकी संख्या वाढू शकते. ढिगारा पूर्णपणे साफ केल्यानंतर आणि सर्वांना सुरक्षितपणे बाहेर काढल्यानंतरच नुकसान आणि जखमींची नेमकी संख्या कळेल, असं अधिकाऱ्यांचे म्हणणं आहे.
एनडीआरएफ आणि अग्निशमन दलाचे कर्मचारी ढिगारा हटवण्यात आणि अडकलेल्या लोकांना वाचवण्यात व्यग्र आहेत. घटनास्थळी मोठ्या संख्येनं स्थानिक लोक देखील उपस्थित आहेत, जे बचाव कर्मचाऱ्यांना मदत करत आहेत. दुसरीकडे, हुमायूनच्या मकबऱ्याचे साइट इन्चार्ज रोहित कुमार यांनी स्पष्ट केलं आहे की, अपघातात कोसळलेल्या मशिदीची भिंत आणि छप्पर हुमायूनच्या मकबऱ्याचा भाग नाही. ही संरचना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाच्या अंतर्गत देखील नाही. त्यांनी सांगितलं की, ही मशीद हुमायून मकबऱ्याच्या सीमारेषेजवळ आहे, पण वास्तुशिल्प किंवा प्रशासनिक दृष्टीनं त्याच्याशी संबंधित नाही.
