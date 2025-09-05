कोलकाता : गुरुवारी पश्चिम बंगाल विधानसभेत जोरदार गोंधळ झाला. सत्ताधारी पक्ष तृणमूल काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष भाजपाच्या सदस्यांमध्ये धक्काबुक्की आणि हाणामारीपर्यंत परिस्थिती निर्माण झाली होती. विधानसभा अध्यक्षांनी पाच भाजपा सदस्यांना निलंबित केलंय. या हाणामारीत काही सदस्य जखमीही झाले आहेत. या घटनेनंतर राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार शाब्दिक युद्ध रंगलं आहे.
पाच आमदार निलंबित : भाजपा आमदार शंकर घोष, मिहिर गोस्वामी, अशोक डिंडा, बंकिम घोष आणि अग्निमित्र पॉल यांना शिस्तीचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आले आहे.शंकर घोष हे भाजपाचे मुख्य सचेतक आहेत. मार्शलनी त्यांना सभागृहाबाहेर ओढले. ते सिलिगुडीचे आमदार आहेत. हाणामारीत ते जखमी झाले. त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनीही त्यांच्या प्रकृतीची माहिती घेतली आहे.
VIDEO | Kolkata: West Bengal BJP Chief Whip Sankar Ghosh fainted and was rushed to hospital, while he was being marshalled out of Assembly after he refused to leave following suspension from House.— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2025
West Bengal Assembly LoP Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) says, “These marshals and… pic.twitter.com/8EiXjUPcgo
काय घडलं नेमकं? : दोन दिवसांपूर्वी 2 सप्टेंबर रोजी विरोधी पक्षनेते शुभेंदु अधिकारी यांना निलंबित करण्यात आलं होतं. त्यानंतर, मार्शलनं त्यांना सभागृहाबाहेर हाकलून लावलं होतं. भाजपा आमदारांनी याला विरोध केला. या मुद्द्यावर दोन्ही बाजूंमध्ये सतत वादविवाद सुरू होते. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भाजपा नेत्यांवर तीव्र टीका केली. त्या म्हणाल्या, "बंगाली स्थलांतरितांच्या हक्क आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यावर सभागृहात गंभीर चर्चा सुरू आहे आणि भाजपाच्या लोकांना ही चर्चा होऊ नये असे वाटते."
ममता बॅनर्जींचा आरोप : मुख्यमंत्र्यांनी आरोप केला की, "विरोधी पक्ष भाजपा हा बंगाली भाषा आणि बंगाली लोकांचा अपमान करत आहे." त्यांच्या भाषणादरम्यान भाजपा सदस्य वारंवार गोंधळ घालत होते. यावर अध्यक्षांनी त्यांना इशाराही दिला होता. भाजपा सदस्यांनी सांगितले की, "सत्ताधारी पक्ष हे विरोधी पक्षनेते शुभेंदु अधिकारी यांच्यावर वारंवार वेगवेगळी विधानं करत आहे, यावर स्पष्टीकरण देण्यात यावे."
VIDEO | Speaking in the state Assembly, West Bengal CM Mamata Banerjee (@MamataOfficial) criticises the BJP over Bangla language issue. " they are the biggest dacoit party... 'vote chor'," she says amid sloganeering by the opposition mlas.#BengalNews— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2025
(Source: Third Party)… pic.twitter.com/E1KVUAephw
भाजपा आमदार जखमी : विधानसभा अध्यक्ष हे भाजपा आमदार शंकर घोष यांच्यावर संतापले आणि त्यांना निलंबित केले. यावर भाजपा आमदार त्यांच्याभोवती जमले. यामुळे सभागृहात गोंधळ उडाला. मार्शलनी घोष यांना बाहेर काढले. यादरम्यान ते जखमी झाले. मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात संपूर्ण प्रकरणावर नाराजी व्यक्त केली.
भाजपाचा हल्लाबोल : शुभेंदू अधिकारी यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर टीका केली आणि त्यांना अलोकतांत्रिक म्हटले. अधिकारी म्हणाले की, "पश्चिम बंगाल विधानसभेत लोकशाहीची हत्या करण्यात आली आहे." सरकार जाणूनबुजून विरोधकांना दडपत असल्याचा आरोप करत भाजपाने प्रत्युत्तर दिले.
हेही वाचा - भाजपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवड ते ७५ वर्षे झाल्यानंतर नेत्यांच्या निवृत्तीवर मोहन भागवतांनी काय सांगितलं?