इंदूरमध्ये मोठा अपघात, ट्रकने अनेक वाहनांना चिरडलं, दोन जणांचा मृत्यू तर अनेक जण जखमी

इंदूरमध्ये एका अनियंत्रित ट्रकने अनेक वाहनांना धडक दिली. यामध्ये दोन जणांचा मृत्यू झाला असून अनेकजण गंभीर जखमी झाले आहेत.

Major Accident in Indore
अपघातग्रस्त ट्रक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 16, 2025 at 9:32 AM IST

2 Min Read
इंदूर : शहरात सोमवारी (15 सप्टेंबर) मोठा अपघात घडला. मल्हारगंज पोलीस स्टेशन परिसरात एका अनियंत्रित ट्रकने अनेक वाहनांना चिरडलं. या अपघातात दोन जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. अपघातानंतर ट्रकला आग लागल्यामुळे परिसरात मोठा गोंधळ उडाला.

प्राथमिक माहितीनुसार, हा ट्रक विमानतळ रस्त्यानं बडा गणपती चौकाकडे येत होता. यावेळी ट्रकने एका स्कूटरला धडक दिली आणि खेचत आणलं, ज्यामुळे ट्रकला आग लागली आणि चालकाचं ट्रकवरचं नियंत्रण सुटलं. या घटनेत 12 ते 13 जण जखमी झाल्याचं सांगण्यात येत असून, त्यापैकी तीन जणांची प्रकृती गंभीर आहे. जखमींना बाथिया हॉस्पिटल, एमवायएच आणि मेट्रो हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत.

असा झाला अपघात : एका वेगात येणाऱ्या ट्रकनं सुरुवातीला एका स्कूटरला धडक दिली. यानंतर नियंत्रण गमावलेल्या ट्रकनं कॉलनी नगर चौक परिसरात रस्त्यावरील ई-रिक्शा आणि इतर अनेक वाहनांना धडक दिली. यावेळी रस्त्यावरील काही जणांनी ट्रक थांबवण्याचा प्रयत्न केला असता, चालकानं वेग वाढवून चौक ओलांडला आणि पुढे जाऊन इतर वाहनांना चिरडलं. ट्रक चालकाने सुमारे 7 किलोमीटर दरम्यान 15 हून अधिक वाहनांना धडक दिल्याचं सांगण्यात येत आहे. या अपघातामुळे परिसरात मोठा गोंधळ उडाला होता.

ट्रक चालकाला अटक : घटनेची माहिती मिळताच इंदूरचे महापौर पुष्यमित्र भार्गव आणि पोलीस आयुक्त संतोष सिंह घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी जखमींशी भेट घेतली. ट्रक चालकाला घटनास्थळीच अटक करण्यात आली असून त्याच्याविरुद्ध कठोर कलमांखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

कोण काय म्हणालं? : महापौर पुष्यमित्र भार्गव यांनी सांगितलं की, "जखमींना योग्य उपचार मिळावेत यासाठी संबंधित डॉक्टरांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत."

पोलीस आयुक्त संतोष सिंह यांनी म्हटलं, "ही संपूर्ण घटना कोणाच्या निष्काळजीपणामुळे घडली याचा सखोल तपास सुरू आहे. तपासादरम्यान जर काही निष्काळजीपणा आढळला तर योग्य ती कारवाई केली जाईल."

जखमींच्या उपचाराचा खर्च सरकार उचलेल : घटनेची माहिती मिळताच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जखमींना पाहण्यासाठी खाजगी रुग्णालयात पोहोचले. त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, "जखमींचा उपचाराचा खर्च सरकार उचलेल. तसेच रुग्णालय व्यवस्थापनाला सूचना देण्यात आल्या आहेत की कोणत्याही रुग्णालयानं जखमींकडून पैसे घेऊ नयेत आणि त्यांना योग्य उपचार मिळावेत. लोकांचं नुकसान झाल्यास त्याचीही भरपाई दिली जाईल."

दुसरीकडे, ट्रकने धडकलेल्या पायल नामक महिलेनं सांगितलं की, "ती तिच्या स्कूटीवरून घराकडे जात असताना मागून एक भरधाव ट्रक आला. काही लोक सतत ओरडत होते की ती ट्रकपासून दूर जावी, परंतु तिनं त्याकडे लक्ष दिलं नाही आणि ती ट्रकखाली आली. त्यामुळे तिच्या हाताला आणि पायाला दुखापत झाली."

