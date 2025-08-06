Essay Contest 2025

अकोल्याचा 'राजकुमार' निघाला 1510 किमी कावड यात्रा घेऊन: पायी बाबा धामला जल अर्पण - 1510 KM LONG KANWAR YATRA

अकोल्याचा राजकुमार गुप्ता हा तरुण झारखंडमधील देवघर इथं कावड यात्रेला गेला आहे. राजकुमार गुप्ता यानं तब्बल 1510 किमीचा प्रवास सुरू केला आहे.

1510 KM LONG KANWAR YATRA
राजकुमार गुप्ता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 6, 2025 at 8:12 PM IST

रांची : श्रावण महिन्यात कावड यात्रेची परंपरा आहे. भाविक मोठ्या भक्तीभावानं कावडमध्ये पाणी भरुन पायी प्रवास करतात. झारखंडमधील देवघर जिल्ह्यातील बाबा धाममध्ये कावड यात्रेची जुनी परंपरा आहे. तिथं भाविक बिहारमधील सुलतानगंज इथून 105 किलोमीटर पायी प्रवास केल्यानंतर बाबा धाम इथं जल अर्पण करतात. मात्र अकोल्याचा भक्त राजकुमार भूषण गुप्ता यानं कावड घेऊन 105 नाही, तर 1510 किलोमीटर पायी प्रवास करत आहे.

1510 KM LONG KANWAR YATRA
राजकुमार गुप्ता (ETV Bharat)

अकोला इथचा आहे राजकुमार : राजकुमार भूषण गुप्ता हा तरुण महाराष्ट्रातील अकोला इथला रहिवासी आहे. पण सध्या ते झारखंडमधील पलामू जिल्ह्यात प्रवास करत आहेत. राजकुमार कावडसोबत 1510 किलोमीटर पायी प्रवास करत आहे. प्रथम सुलतानगंज इथून जल भरुन देवघरमधील बाबा धाम ज्योतिर्लिंगाला जल अर्पण केल्यानंतर सुलतानगंजला परतला. सुलतानगंजला परतल्यानंतर पुन्हा कावडमध्ये पाणी भरुन महाराष्ट्रातील अकोला इथं पायी प्रवासाला निघला.

अकोल्याचा 'राजकुमार' निघाला 1510 किमी कावड यात्रा घेऊन: पायी बाबा धामला जल अर्पण (ETV Bharat)

बाबा वैद्यनाथांच्या दर्शनासाठी गेला अन् सुरू झाली यात्रा : अकोल्यात राजकुमार भूषण गुप्ता त्यांच्या वडिलोपार्जित घराजवळील राज राजेश्वर मंदिरात जल अर्पण करतो. त्याची यात्रा तब्बल एक महिना चालते. राजकुमार भूषण गुप्ता सध्या पलामू परिसरातून महाराष्ट्रात पायी प्रवास करत आहे. 'ईटीव्ही भारत'नं राजकुमार भूषण गुप्ता यांच्याशी संवाद साधला. राजकुमार म्हणला की, "प्रत्येक भागात कावड यात्रा काढली जाते. पण गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून कावड यात्रा काढली जात नव्हती. तो देवघर इथल्या बाबा वैद्यनाथाच्या दर्शनासाठी गेला होता."

1510 KM LONG KANWAR YATRA
राजकुमार गुप्ता (ETV Bharat)

श्रद्धेनं करतो सुलतानगंज ते अकोला प्रवास : राजकुमार यानं सुलतानगंज ते अकोला कावड यात्रा सुरू केली. यावेळी त्यानं ईटीव्ही भारतशी संवाद साधला. तो म्हणाला, की "मी कोणतंही व्रत केलेलं नाही. देवावर असलेल्या श्रद्धेनं सुलतानगंज ते महाराष्ट्रातील अकोला असा पायी प्रवास करतो. या काळात मार्गाची माहिती मिळविण्यासाठी गुगल मॅप्सची मदत घेतो. रात्री परिसरातील मंदिरात राहतो. या काळात स्वतःचं जेवण स्वतः बनवतो. त्याचवेळी दिवसा फलाहार करतो. ही पायी यात्रा सुमारे एक महिन्यात पूर्ण होईल. संपूर्ण श्रावण महिना निघून जाईल."

