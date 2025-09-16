स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपर्यंत घ्या, पुन्हा मुदतवाढ नाही- सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबल्या आहेत. मात्र, या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणूक आयोगाला घ्याव्या लागणार आहेत.
By IANS
Published : September 16, 2025 at 5:00 PM IST|
Updated : September 16, 2025 at 5:33 PM IST
नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र सरकार आणि महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला (एसईसी) राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घेण्याचे निर्देश दिले. ही शेवटची मुदतवाढ असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं २०२२ च्या जे.के. बांठिया आयोगापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसींच्या जागा पुनर्संचयित करून निवडणूक प्रक्रिया चार महिन्यांत (म्हणजे ऑगस्ट २०२५ पर्यंत) पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्देशांचे पालन न केल्यानं सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याकरिता आणखी सवलत देताना यापुढे कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे खंडपीठानं स्पष्ट केलं. सर्वोच्च न्यायालयानं ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सीमांकनानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचं कोणतंही कारण राहणार नाही, असेदेखील सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
चार महिन्यात निवडणुका घेण्याचे दिले होते निर्देश- ६ मे रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशात, सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच चार महिन्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यास सांगितलं होतं. ऑगस्ट २०२२ मध्ये, भारताचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं महाराष्ट्र सरकार आणि एसईसीला (महाराष्ट्र निवडणूक आयोग) राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भात परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचे निर्देश दिले होते.
ओबीसी आरक्षण नाही- सर्वोच्च न्यायालयानं डिसेंबर २०२१ मध्ये असा निर्णय दिला होता की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण दिलं जाणार नाही. त्यावेळी न्यायालयानं तीन अटी घालून दिल्या होत्या. ओबीसी लोकसंख्येचा अनुभवजन्य डेटा गोळा करण्यासाठी एक समर्पित आयोग स्थापन करणं, आरक्षणाचे प्रमाण निर्दिष्ट करणं आणि राखीव जागांचा एकत्रित वाटा एकूण जागांच्या ५० टक्केपेक्षा जास्त होणार नाही, याची खात्री करणे या अटी होत्या.
हेही वाचा-