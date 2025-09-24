ETV Bharat / bharat

तक्रारदारावर अरेरावी करणाऱ्या महिला पोलीस अधिकाऱ्याची होणार चौकशी; मुंबई पोलीसांना मानवाधिकार आयोगाची नोटीस

मानवाधिकार आयोगाचनं महिला पोलीस अधिकाऱ्याच्या उद्धट वर्तनाबाबत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. 18 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर सादर न केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा आयोगानं इशारा दिला.

Police officer misconduct
महिला अधिकारी बॅच फेकून मारताना (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 24, 2025 at 8:16 AM IST

मुंबई - पोलीस ठाण्यात तक्रारदारावर नेमप्लेट फेकणं एका महिला पोलीस उपनिरीक्षकाला चांगलंच महगात पडण्याची शक्यता आहे. या घटनेची मानवाधिकार आयोगानं गंभीर दखल घेतलीय. याप्ररकरणी मानवी आयोगानं परिमंडळ - 2 चे मुंबई पोलीस उपायुक्त यांना घटनेची चौकशी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश जारी केलेत.


मानवाधिकार आयोगाचे निर्देश काय आहेत निर्देश? - मानवधिकार आयोगाचे अध्यक्ष अनंत बदर यांनी महिला उपनिरीक्षकाच्या उद्धट वर्तणुकीचे आदेश दिलेत. तसेच संबंधित महिला पोलीस उपनिरीक्षक दुर्गा खर्डे यांनाही आयोगानं नोटीस पाठवून स्पष्टीकरण मागितलंय. 18 नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस उपायुक्त आणि महिला पोलीस उपनिरीक्षक खर्डे यांना आयोगपुढे आपलं उत्तर सादर करायचंय. यावर उत्तर सादर न झाल्यास योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा सज्जड दमही आयोगानं या दोघांना दिलाय.

काय आहे प्ररकरण? - 18 सप्टेंबर रोजी दक्षिण मुंबईतील व्ही. पी. रोड पोलीस ठाण्यात एक महिला तिच्या सहकाऱ्यांसोबत पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी गेली होती. तेव्हा तिथं त्यांचा ड्युटीवर तैनात असलेल्या पोलिसांसोबत शाब्दिक वाद झाला. त्यावेळी या ड्युटीवर तैनातअसलेल्या महिला पोलीस अधिकाऱ्यानं रागाच्याभरात तक्रारदारावर महिलेवर आपल्या युनिफॉरमवरील नेमप्लेट काढून फेकून मारली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. यानंतर घटनेची तक्रार राज्य मानवधिकार आयोगाकडे करण्यात आलीय. यात पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालेत. या महिला अधिकाऱ्याला सेवेतून बडतर्फ करण्याची कारवाई करावी, अशी मागणी आयोगाकडं करण्यात आलीय. 20 सप्टेंबर 2025 रोजी यश कारंडे नावाच्या व्यक्तीनं हा व्हिडिओ सोशल मीडीयावर टाकला होता.



प्रकरण पोलीस ठाण्यात का पोहोचलं?- यश कारंडेचा दावा आहे की, तो थकबाकीचे पैसे मागण्यासाठी 'द ड्रीम वीव्हर्स' या कंपनीच्या कार्यालयात गेला होता. परंतु मालक लोकेंद्रनं तो तिथ नसल्याचं खोटं सांगितलं. यशनं त्याच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा लोकेंद्रच्या मित्रांनी यशचा मित्र जयेशला धमकावत मारहाण केली. त्यानंतर हे प्रकरण पोलीस ठाण्यात पोहोचलं होतं.


पोलीस ठाण्यात काय झालं? - व्हिडीओच्या सुरुवातीला तक्रारदार पोलीस ठाण्यात दिसतोय. यावेळी ती महिला सांगतेय की, "मॅडम मागील एक तासांपासून आम्ही थांबलोय. पण आमची तक्रार घेतली जात नाही". त्यावर या महिला अधिकारी "तुम्ही हळू बोला" असं ओरडून सांगताना दिसतेय. त्यानंतर महिला अधिकाऱ्याचा पारा इतका चढला की तिनं तक्रारदाराल शिवीगाळ करत, "हिला बाहेर काढ. नाहीतर हिला मारेन मी" अशी धमकी देते. यादरम्यान इतर पोलीस कर्मचाऱ्यांना महिला अधिकारी मर्यादा ओलांडत असल्याची जाणीव होते. त्या महिला अधिकाऱ्याला शांत करण्याचा प्रयत्न करतात. पण, महिला अधिकारी कुणाचंही ऐकण्याच्या मनस्थितीत दिसत नाही. यावेळी तक्रारदार महिला ही अधिकाऱ्याचं नाव विचारताच महिला उपनिरीक्षक दुर्गा खर्डे तिला चक्क आपला बॅच फेकून मारतात.

