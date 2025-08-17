नवी दिल्ली : जगदीप धनखड यांनी राजीनामा दिल्यानंतर उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक सप्टेंबर महिन्यात होणार आहे. त्यासाठी भारतीय जनता पक्षानं उपराष्ट्रपती निवडणुकीसाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे उमेदवार म्हणून महाराष्ट्राचे राज्यपाल चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन यांच्या नावाची घोषणा केली. भाजपाच्या मुख्यालयात झालेल्या संसदीय मंडळाच्या बैठकीत सी पी राधाकृष्णन यांचं नाव अंतिम करण्यात आलं. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी त्यांच्या नावाची घोषणा केली. सी पी राधाकृष्णन यांनी 31 जुलै 2024 रोजी महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून शपथ घेतली आहे.
तमिळनाडूत आहे सी पी राधाकृष्णन यांचा प्रभाव : महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन हे मूळचे तमिळनाडूचे आहेत. महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून नियुक्तीपूर्वी त्यांनी दीड वर्षे झारखंडचे राज्यपाल म्हणून काम पाहिलं. झारखंडचे राज्यपाल म्हणून सी पी राधाकृष्णन यांची भारताच्या राष्ट्रपतींनी तेलंगणाचे राज्यपाल आणि पुद्दुचेरीचे उपराज्यपाल म्हणून नियुक्ती केली. सी पी राधाकृष्णन यांना राजकारणात चार दशकांहून अधिक अनुभव आहे. सी पी राधाकृष्णन हे तामिळनाडूच्या राजकारणात महत्वाचं नाव आहे. 20 ऑक्टोबर 1957 रोजी तामिळनाडूतील तिरुप्पूर इथं सी पी राधाकृष्णन यांचा जन्म झाला. सी पी राधाकृष्णन यांनी पदवी प्राप्त करतानाच चळवळीत काम केलं. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघाचे स्वयंसेवक म्हणून त्यांनी सुरुवातीपासूनचं काम केलं. त्यानंतर 1974 मध्ये ते भारतीय जनसंघाचे राज्य कार्यकारी समिती सदस्य झाले.
दोन वेळा केलं लोकसभेत प्रतिनिधीत्व : सी पी राधाकृष्णनं यांची 1996 मध्ये तामिळनाडू भाजपाचे सचिव म्हणून नियुक्ती झाली. 1998 मध्ये ते पहिल्यांदा कोइम्बतूर इथून लोकसभेवर निवडून गेले. त्यांनी दोन वेळा लोकसभेत प्रतिनिधीत्व केलं. खासदार असताना त्यांनी कापड उद्योगासाठी संसदीय स्थायी समितीचं अध्यक्ष म्हणून काम पाहिलं. सी पी राधाकृष्णन हे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी संसदीय समिती (PSU) आणि वित्त सल्लागार समितीचे सदस्य देखील होते. तर स्टॉक एक्सचेंज घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या संसदीय विशेष समितीचे ते सदस्य होते.
संयुक्त राष्ट्र महासभेला केलं संबोधित : सी पी राधाकृष्णन यांनी 2004 मध्ये संसदीय शिष्टमंडळाचा भाग म्हणून संयुक्त राष्ट्र महासभेला संबोधित केलं. ते तैवानला गेलेल्या पहिल्या संसदीय शिष्टमंडळाचे सदस्य होते. सी पी राधाकृष्णन यांनी तामिळनाडूमध्ये 2004 ते 2007 या काळात भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून काम पाहिलं. यावेळी त्यांनी 93 दिवस चाललेली 19 हजार किमीची 'रथयात्रा' काढली. भारतीय नद्या जोडणं, दहशतवादाचं उच्चाटन, समान नागरी कायदा, अस्पृश्यता निर्मूलन आणि अमली पदार्थांच्या विरोधात लढणं आदीसाठी ही यात्रा आयोजित करण्यात आली होती. त्यांनी आणखी दोन पदयात्रेचं नेतृत्व केलं.
झारखंडचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती : सी पी राधाकृष्णन यांची 2016 मध्ये कोची येथील कॉयर बोर्डाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. हे पद त्यांनी चार वर्षे भूषवलं. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारतातून कॉयर निर्यात 2532 कोटी रुपयांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली. सी पी राधाकृष्णन हे 2020 ते 2022 पर्यंत केरळ भाजपाचे अखिल भारतीय प्रभारी होते. सी पी राधाकृष्णन यांची 18 फेब्रुवारी 2023 रोजी झारखंडचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. पहिल्या चार महिन्यात त्यांनी झारखंडच्या 24 जिल्ह्यात प्रवास केला. नागरिकांशी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. सी पी राधाकृष्णन यांनी अमेरिका, युके, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोर्तुगाल, नॉर्वे, डेन्मार्क, स्वीडन, फिनलंड, बेल्जियम, हॉलंड, तुर्की, चीन, मलेशिया, सिंगापूर, तैवान, थायलंड, इजिप्त, युएई, बांगलादेश, इंडोनेशिया आणि जपान या देशांना भेटी दिल्या आहेत.
