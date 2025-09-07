महाराष्ट्र पोलिसांची धडक कारवाई; हैदराबादमधील ड्रग्जच्या कारखान्यावर केली मोठी कारवाई
महाराष्ट्र पोलिसांनी हैदराबादमधील ड्रग्ज कारखान्यावर कारवाई करत मोठा मुद्देमाल जप्त केला आहे. याप्रकरणात पोलिसांनी आतापर्यंत एकूण 12 आरोपींना अटक केली आहे.
Published : September 7, 2025 at 2:00 PM IST
हैदराबाद : महाराष्ट्र पोलिसांनी ड्रग्जविरुद्ध मोठी कारवाई करत हैदराबादमध्ये ड्रग्ज कारखान्याचा पर्दाफाश केला आहे. महाराष्ट्र पोलिसांनी चेरलापल्ली इथल्या एका उद्योगात मेफेड्रिन हे अंमली पदार्थ बनवणाऱ्या दोघांना अटक केली आहे. या छाप्यादरम्यान पोलिसांनी सुमारे 12,000 कोटीहून अधिक किमतीचे मेफेड्रिन, 35,500 लिटर रसायनं आणि 950 किलो कच्चा माल जप्त केला आहे. या छाप्यात पोलिसांनी एकूण 12 जणांना अटक केली आहे. पोलिसांनी केलेल्या या कारवाईतून मोठ्या आंतरराज्यीय किंवा आंतरराष्ट्रीय टोळीचा पर्दाफाश होण्याची शक्यता आहे.
बांगलादेशी महिलेच्या तपासादरम्यान मिळाली होती माहिती : महाराष्ट्र पोलिसांनी 8 ऑगस्टला एका महिलेकडून 105 ग्रॅम मेफेड्रिन जप्त केलं होतं. मुंबईत ड्रग्जचा पुरवठा करणाऱ्या बांगलादेशी महिला फातिमा मुराद शेख उर्फ मोल्ला हिच्या तपासादरम्यान पोलिसांना महाराष्ट्र पोलिसांनी हैदराबादमधील ड्रग्ज कारखान्याची माहिती मिळाली होती. यानंतर मीरा-भाईंदर आणि वसई-विरार पोलिसांनी ही कारवाई केली. गुन्हे शाखा युनिट 4 चे निरीक्षक प्रमोद बडाख यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष पथकानं हैदराबादमध्ये छापा टाकला.
कारवाईत 12 जणांना अटक : या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी मीरा भाईंदर आणि वसई विरार गुन्हे अन्वेषण विभाग-4 चे निरीक्षक प्रमोद यांच्या नेतृत्वाखालील एक पथक दोन दिवसांपूर्वी हैदराबाद शहरात दाखल झालं. यानंतर महाराष्ट्र पोलिसांनी चेरलापल्लीच्या फेज-5 इथल्या नवोदय कॉलनीतील वागदेवी प्रयोगशाळेवर अचानक छापा टाकत एका ड्रग्ज उत्पादन करणाऱ्या युनिटचा पर्दाफाश झाला. त्याचे मालक वोलेटी श्रीनिवास विजय आणि त्यांचे सहाय्यक तानाजी पंडारीनाथ पटवारी यांना पोलिसांनी अटक केली. न्यायालयाकडून ट्रान्झिट वॉरंट मिळाल्यानंतर त्यांना मुंबईला नेण्यात आलं. तसंच या प्रकरणात आतापर्यंत 12 जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे.
गुप्तपणे करायचा ड्रग्जचं उत्पादन : रामनगर परिसरातील रहिवासी वोलेटी श्रीनिवास विजय हा एका आघाडीच्या औषध कंपनीत काम करत होता. त्यानं चार वर्षांपूर्वी चेरलापल्ली औद्योगिक क्षेत्रातील नवोदय कॉलनीतील जालंधर रेड्डी यांच्या मालकीची इमारत भाड्यानं घेतली होती. त्यानं वागदेवी लॅबोरेटरीज नावाची कंपनी सुरूवात केली. यातून त्यानं गुप्तपणे मेफेड्रोनचं उत्पादन सुरू केलं होतं..
मेफेड्रोन म्हणजे काय ? : मेफेड्रोन हे अत्यंत घातक ड्रग्ज अर्थात अमली पदार्थ आहे. मेफेड्रोन हे कृत्रिम उत्तेजक (synthetic stimulant) आहे. या उत्तेजकाचं शरीरावर आणि मनावर गंभीर परिणाम होतात. या ड्रग्जचं व्यसन लवकर लागतं. त्यामुळं एनडीपीएस कायदा (NDPS Act) 1985 अंतर्गत मेफेड्रोन हा प्रतिबंधित अमली पदार्थ आहे. शिवाय त्याचं उत्पादन, सेवन, विक्री किंवा स्वतःकडं बाळगणं हा दंडनीय अपराध आहे.
