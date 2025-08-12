ETV Bharat / bharat

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरोधातील महाभियोग प्रस्ताव लोकसभेत मंजूर, अध्यक्ष ओम बिर्लांनी गठीत केली तीन सदस्यीय समिती - JUSTICE YASHWANT VARMA

ओम बिर्ला म्हणाले की, "न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावरील आरोप गंभीर स्वरूपाचे असल्यामुळं त्यांना हटवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली पाहिजे."

Lok Sabha Speaker Accepts Motion To Impeach Justice Yashwant Varma
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्लांनी गठीत केली तीन सदस्यीय समिती (ANI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 12, 2025 at 2:54 PM IST

2 Min Read

नवी दिल्ली : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या रोख रकमेच्या प्रकरणात अडचणी वाढताना दिसून येत आहेत. मंगळवारी (12 ऑगस्ट) लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी त्यांच्याविरोधात सादर करण्यात आलेल्या महाभियोग प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. तसंच त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली. लोकसभेत ही घोषणा करताना ओम बिर्ला म्हणाले की, "न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावरील आरोप गंभीर स्वरूपाचे असल्यामुळं त्यांना हटवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली पाहिजे."

तीन सदस्यीय समिती स्थापन : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी गठीत केलेल्या चौकशी समितीत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील प्रत्येकी एक सदस्य तसंच एका कायदेतज्ज्ञाचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील बी.व्ही. आचार्य यांचा समावेश आहे. ओम बिर्ला म्हणाले की, "समिती शक्य तितक्या लवकर आपला अहवाल सादर करेल. चौकशी समितीचा अहवाल येईपर्यंत (न्यायाधीश वर्मा यांना हटवण्याचा) प्रस्ताव प्रलंबित राहील."

महाभियोगाच्या प्रस्तावावर खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या : अलीकडेच, किमान 149 लोकसभा खासदार आणि 63 राज्यसभा खासदारांनी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध दोन वेगवेगळ्या महाभियोगाच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली. ज्यामुळं न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना हटविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. दरम्यान, दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानातून रोख रक्कम जप्त झाल्यानंतर न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्यात आला आहे.

किती खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक आहेत? : दरम्यान, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, कोणत्याही कार्यरत न्यायमूर्तींना हटवण्याच्या प्रस्तावासाठी लोकसभेतील 100 खासदार आणि राज्यसभेतील 50 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक आहेत. हा प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी, सभागृहातील एकूण सदस्यांच्या बहुमताचा, सभागृहात उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा मिळणं आवश्यक आहे.

आग लागल्यानंतर 'हे' प्रकरण आलं उघडकीस : गेल्या 14 मार्च रोजी दिल्लीतील न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी आग लागली होती. त्यावेळी ते दिल्ली उच्च न्यायालयात होते. आगीची माहिती मिळताच दिल्ली अग्निशमन दलाचे पथक त्यांच्या घरी पोहोचले. यादरम्यान अग्निशमन दलानं आग आटोक्यात आणली, परंतु त्यावेळी अग्निशमन दलाच्या जवानांना न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी रोकड सापडल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली.

हेही वाचा :

  1. गुजरात उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय : 'मुबारत'द्वारे मुस्लिम विवाह रद्द करणं शक्य, लेखी करार आवश्यक नाही
  2. देशात पहिल्यांदाच ड्रोनद्वारे 'या' ठिकाणी पाडण्यात येणार कृत्रिम पाऊस, अमेरिकन कंपनीची घेण्यात येणार मदत
  3. महाराष्ट्र पोलीस दलात 15,000 पोलीस भरतीस मंजुरी, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

नवी दिल्ली : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या रोख रकमेच्या प्रकरणात अडचणी वाढताना दिसून येत आहेत. मंगळवारी (12 ऑगस्ट) लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी त्यांच्याविरोधात सादर करण्यात आलेल्या महाभियोग प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. तसंच त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली. लोकसभेत ही घोषणा करताना ओम बिर्ला म्हणाले की, "न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावरील आरोप गंभीर स्वरूपाचे असल्यामुळं त्यांना हटवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली पाहिजे."

तीन सदस्यीय समिती स्थापन : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी गठीत केलेल्या चौकशी समितीत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील प्रत्येकी एक सदस्य तसंच एका कायदेतज्ज्ञाचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील बी.व्ही. आचार्य यांचा समावेश आहे. ओम बिर्ला म्हणाले की, "समिती शक्य तितक्या लवकर आपला अहवाल सादर करेल. चौकशी समितीचा अहवाल येईपर्यंत (न्यायाधीश वर्मा यांना हटवण्याचा) प्रस्ताव प्रलंबित राहील."

महाभियोगाच्या प्रस्तावावर खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या : अलीकडेच, किमान 149 लोकसभा खासदार आणि 63 राज्यसभा खासदारांनी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध दोन वेगवेगळ्या महाभियोगाच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली. ज्यामुळं न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना हटविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. दरम्यान, दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानातून रोख रक्कम जप्त झाल्यानंतर न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्यात आला आहे.

किती खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक आहेत? : दरम्यान, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, कोणत्याही कार्यरत न्यायमूर्तींना हटवण्याच्या प्रस्तावासाठी लोकसभेतील 100 खासदार आणि राज्यसभेतील 50 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक आहेत. हा प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी, सभागृहातील एकूण सदस्यांच्या बहुमताचा, सभागृहात उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा मिळणं आवश्यक आहे.

आग लागल्यानंतर 'हे' प्रकरण आलं उघडकीस : गेल्या 14 मार्च रोजी दिल्लीतील न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी आग लागली होती. त्यावेळी ते दिल्ली उच्च न्यायालयात होते. आगीची माहिती मिळताच दिल्ली अग्निशमन दलाचे पथक त्यांच्या घरी पोहोचले. यादरम्यान अग्निशमन दलानं आग आटोक्यात आणली, परंतु त्यावेळी अग्निशमन दलाच्या जवानांना न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी रोकड सापडल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली.

हेही वाचा :

  1. गुजरात उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय : 'मुबारत'द्वारे मुस्लिम विवाह रद्द करणं शक्य, लेखी करार आवश्यक नाही
  2. देशात पहिल्यांदाच ड्रोनद्वारे 'या' ठिकाणी पाडण्यात येणार कृत्रिम पाऊस, अमेरिकन कंपनीची घेण्यात येणार मदत
  3. महाराष्ट्र पोलीस दलात 15,000 पोलीस भरतीस मंजुरी, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

For All Latest Updates

TAGGED:

नवी दिल्लीन्यायमूर्ती यशवंत वर्मालोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्लातीन सदस्यीय समितीJUSTICE YASHWANT VARMA

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.