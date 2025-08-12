नवी दिल्ली : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या रोख रकमेच्या प्रकरणात अडचणी वाढताना दिसून येत आहेत. मंगळवारी (12 ऑगस्ट) लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी त्यांच्याविरोधात सादर करण्यात आलेल्या महाभियोग प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. तसंच त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली. लोकसभेत ही घोषणा करताना ओम बिर्ला म्हणाले की, "न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावरील आरोप गंभीर स्वरूपाचे असल्यामुळं त्यांना हटवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली पाहिजे."
तीन सदस्यीय समिती स्थापन : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी गठीत केलेल्या चौकशी समितीत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील प्रत्येकी एक सदस्य तसंच एका कायदेतज्ज्ञाचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील बी.व्ही. आचार्य यांचा समावेश आहे. ओम बिर्ला म्हणाले की, "समिती शक्य तितक्या लवकर आपला अहवाल सादर करेल. चौकशी समितीचा अहवाल येईपर्यंत (न्यायाधीश वर्मा यांना हटवण्याचा) प्रस्ताव प्रलंबित राहील."
महाभियोगाच्या प्रस्तावावर खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या : अलीकडेच, किमान 149 लोकसभा खासदार आणि 63 राज्यसभा खासदारांनी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध दोन वेगवेगळ्या महाभियोगाच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली. ज्यामुळं न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना हटविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. दरम्यान, दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानातून रोख रक्कम जप्त झाल्यानंतर न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्यात आला आहे.
किती खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक आहेत? : दरम्यान, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, कोणत्याही कार्यरत न्यायमूर्तींना हटवण्याच्या प्रस्तावासाठी लोकसभेतील 100 खासदार आणि राज्यसभेतील 50 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक आहेत. हा प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी, सभागृहातील एकूण सदस्यांच्या बहुमताचा, सभागृहात उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा मिळणं आवश्यक आहे.
आग लागल्यानंतर 'हे' प्रकरण आलं उघडकीस : गेल्या 14 मार्च रोजी दिल्लीतील न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी आग लागली होती. त्यावेळी ते दिल्ली उच्च न्यायालयात होते. आगीची माहिती मिळताच दिल्ली अग्निशमन दलाचे पथक त्यांच्या घरी पोहोचले. यादरम्यान अग्निशमन दलानं आग आटोक्यात आणली, परंतु त्यावेळी अग्निशमन दलाच्या जवानांना न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी रोकड सापडल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली.
