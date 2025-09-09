राष्ट्रवादीच्या (शरदचंद्र पवार) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं, ही खूप मोठी निवडणूक आहे. प्रश्न फक्त एका पक्षाचा नाही. देशाचं हित पाहणाऱ्या व्यक्तीनं उपराष्ट्रपती पद भूषविलं पाहिजे.
एनडीए निवडणूक १०० टक्के जिंकेल: निशिकांत दुबे
Published : September 9, 2025 at 10:42 AM IST|
Updated : September 9, 2025 at 11:02 AM IST
LIVE FEED
देशाचं हित पाहणाऱ्या व्यक्तीनं उपराष्ट्रपती पद भूषविलं पाहिजे-सुप्रिाय सुळे
आम्ही निवडणूक १०० टक्के जिंकणार - निशिकांत दुबे
भाजपा खासदार निशिकांत दुबे म्हणाले, त्यांनी (विरोधी पक्षाचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार बी. सुदर्शन रेड्डी) नक्षलवादाला वाचवून संविधान वाचवलं का? आपण सर्वांनी छत्तीसगडमधील दुर्दशा पाहिली. काँग्रेस रक्ताचं राजकारण करत आहे. आम्ही निवडणूक १०० टक्के जिंकणार आहोत.
मी फक्त लोकांचा विवेक जागृत करण्याचा प्रयत्न करत आहे-बी. सुदर्शन रेड्डी
इंडिया ब्लॉकचे उमेदवार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी म्हणाले, मला खात्री आहे की आम्ही जिंकणार आहोत. मी फक्त लोकांचा विवेक जागृत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. क्रॉस-व्होटिंग काय आहे, हे मला माहित नाही.
एचडी देवेगौडा व्हीलचेअरवरून पोहोचले संसद भवनात
माजी पंतप्रधान आणि जेडी(एस) राज्यसभा खासदार एचडी देवेगौडा उपराष्ट्रपती निवडणुकीसाठी मतदान करण्यासाठी व्हीलचेअरवरून संसद भवनात पोहोचले.
पंतप्रधान मोदींनी उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत केलं मतदान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सकाळी संसद भवनात उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी मतदान केले.