एनडीए निवडणूक १०० टक्के जिंकेल: निशिकांत दुबे

डावीकडून सी पी राधाकृष्णन, उजवीकडे बी सुदर्शन रेड्डी (Source- ANI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 9, 2025 at 10:42 AM IST

Updated : September 9, 2025 at 11:02 AM IST

1 Min Read
नवी दिल्ली- उपराष्ट्रपतीपदाच्या २०२५ च्या निवडणुकीसाठी आज (९ सप्टेंबर) सकाळी १० वाजता मतदान सुरू झाले. सत्ताधारी एनडीएचे उमेदवार सी पी राधाकृष्णन आणि इंडिया आघाडीचे उमेदवार बी सुदर्शन रेड्डी यांच्यात थेट लढत होत आहे. जगदीप धनखड यांनी उपराष्ट्रपती पदाचा अचानक राजीनामा दिल्यामुळे ही निवडणूक होत आहे. निवडणूक प्रक्रिया सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत चालणार आहे. तर मतमोजणी सायंकाळी ६ वाजता सुरू होईल. उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीचे निकाल संध्याकाळी उशिरा जाहीर केले जातील. गुप्त मतदान पद्धतीनं होणाऱ्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी संसद सदस्यांना पक्षाच्या व्हीप्सचं बंधन नाही. एनडीए किंवा इंडिया आघाडीत सहभागी नसलेल्या राजकीय बीआरएस आणि बीजेडीनं निवडणुकीत मतदानापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर संसदेत ११ सदस्य असलेल्या वायएसआरसीपीनं एनडीएच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंजाबमध्ये आलेल्या पुरामुळे शिरोमणी अकाली दलानं (एसएडी) सोमवारी संध्याकाळी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचे जाहीर केले. माजी केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल या भटिंडातील अकाली दलाच्या एकमेव खासदार आहेत.

LIVE FEED

11:00 AM, 9 Sep 2025 (IST)

देशाचं हित पाहणाऱ्या व्यक्तीनं उपराष्ट्रपती पद भूषविलं पाहिजे-सुप्रिाय सुळे

राष्ट्रवादीच्या (शरदचंद्र पवार) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं, ही खूप मोठी निवडणूक आहे. प्रश्न फक्त एका पक्षाचा नाही. देशाचं हित पाहणाऱ्या व्यक्तीनं उपराष्ट्रपती पद भूषविलं पाहिजे.

10:59 AM, 9 Sep 2025 (IST)

आम्ही निवडणूक १०० टक्के जिंकणार - निशिकांत दुबे

भाजपा खासदार निशिकांत दुबे म्हणाले, त्यांनी (विरोधी पक्षाचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार बी. सुदर्शन रेड्डी) नक्षलवादाला वाचवून संविधान वाचवलं का? आपण सर्वांनी छत्तीसगडमधील दुर्दशा पाहिली. काँग्रेस रक्ताचं राजकारण करत आहे. आम्ही निवडणूक १०० टक्के जिंकणार आहोत.

10:58 AM, 9 Sep 2025 (IST)

मी फक्त लोकांचा विवेक जागृत करण्याचा प्रयत्न करत आहे-बी. सुदर्शन रेड्डी

इंडिया ब्लॉकचे उमेदवार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी म्हणाले, मला खात्री आहे की आम्ही जिंकणार आहोत. मी फक्त लोकांचा विवेक जागृत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. क्रॉस-व्होटिंग काय आहे, हे मला माहित नाही.

10:57 AM, 9 Sep 2025 (IST)

एचडी देवेगौडा व्हीलचेअरवरून पोहोचले संसद भवनात

माजी पंतप्रधान आणि जेडी(एस) राज्यसभा खासदार एचडी देवेगौडा उपराष्ट्रपती निवडणुकीसाठी मतदान करण्यासाठी व्हीलचेअरवरून संसद भवनात पोहोचले.

10:40 AM, 9 Sep 2025 (IST)

पंतप्रधान मोदींनी उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत केलं मतदान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सकाळी संसद भवनात उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी मतदान केले.

