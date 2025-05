ETV Bharat / bharat

India Pakistan Tension Live : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतली महत्त्वाची बैठक; राजनाथ सिंह, अजित डोभाल, तीनही दल प्रमुख उपस्थित - INDIA PAKISTAN WAR TENSION

भारत - पाकिस्तान युद्ध ( ETV Bharat GFX )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 9, 2025 at 9:05 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 10:27 PM IST 1 Min Read

LIVE FEED फिरोजपूरमधील एका निवासी भागात पाकिस्तानी ड्रोनने हल्ला केला पंजाब : फिरोजपूरमधील एका निवासी भागात पाकिस्तानी ड्रोनने हल्ला केला आणि एका कुटुंबाला जखमी केले. पुढील उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पाकिस्तानी ड्रोन हल्ल्यात जखमी झालेल्या एका कुटुंबाबद्दल फिरोजपूरचे एसएसपी भूपिंदर सिंग सिद्धू म्हणतात, "आम्हाला ३ जण जखमी झाल्याची माहिती मिळाली. त्यांना भाजलेल्या जखमा आहेत. डॉक्टर त्यांच्यावर उपचार करतील. बहुतेक ड्रोन सैन्याने निष्क्रिय केले आहेत." पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतली महत्त्वाची बैठक; राजनाथ सिंह, अजित डोभाल, तीनही दल प्रमुख उपस्थित नवी दिल्ली : भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी निवासस्थानी एक बैठक घेतली. या बैठकीला केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल, संरक्षण प्रमुख जनरल अनिल चौहान, हवाई दल प्रमुख एपी सिंह, लष्कर प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आणि नौदल प्रमुख अॅडमिरल दिनेश के त्रिपाठी उपस्थित होते. जम्मू विमानतळाचा सायरन वाजल्यानंतर परिसरात गोंधळाचे वातावरण जम्मू विमानतळाचा सायरन वाजल्यानंतर परिसरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. स्थानिक लोकांनी घाईघाईने आपली दुकाने बंद केली आणि सुरक्षित ठिकाणी निघून गेले. खबरदारीचा उपाय म्हणून राजौरी जिल्ह्यातील सर्व दुकाने बंद करण्यात आली आहेत. लोकांना घरीच राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. -पाकिस्तानकडून झालेल्या ड्रोन हल्ल्याचा व्हिडिओही समोर आला आहे. रात्रीच्या अंधारात आकाशात एक संशयास्पद ड्रोन वेगाने उडताना स्पष्ट दिसत आहेत. सुरक्षा दलांनी लगेच प्रत्युत्तर दिले आणि हवेत इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्र सोडले. राजौरीमध्ये ब्लॅकआउट दरम्यान पाकिस्तानी ड्रोन पाडले जम्मू आणि काश्मीरच्या राजौरीमध्ये ब्लॅकआउट दरम्यान भारताच्या हवाई संरक्षण दलाने पाकिस्तानी ड्रोन रोखले. त्यावेळी स्फोटाचा मोठा आवाज ऐकू येत होता. परिसरातील नागरिकांना घराबाहेर न पडण्याचं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे. भारताच्या हवाई संरक्षण दलानं पाकिस्तानी ड्रोन रोखले जम्मू आणि काश्मीरमधील सांबा येथे ब्लॅकआउट दरम्यान भारताच्या हवाई संरक्षण दलानं पाकिस्तानी ड्रोन रोखले आहेत. त्यावेळी लाल रेषा दिसून आली. त्यानंतर मोठा स्फोट ऐकू आला आहे.

LIVE FEED फिरोजपूरमधील एका निवासी भागात पाकिस्तानी ड्रोनने हल्ला केला पंजाब : फिरोजपूरमधील एका निवासी भागात पाकिस्तानी ड्रोनने हल्ला केला आणि एका कुटुंबाला जखमी केले. पुढील उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पाकिस्तानी ड्रोन हल्ल्यात जखमी झालेल्या एका कुटुंबाबद्दल फिरोजपूरचे एसएसपी भूपिंदर सिंग सिद्धू म्हणतात, "आम्हाला ३ जण जखमी झाल्याची माहिती मिळाली. त्यांना भाजलेल्या जखमा आहेत. डॉक्टर त्यांच्यावर उपचार करतील. बहुतेक ड्रोन सैन्याने निष्क्रिय केले आहेत." पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतली महत्त्वाची बैठक; राजनाथ सिंह, अजित डोभाल, तीनही दल प्रमुख उपस्थित नवी दिल्ली : भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी निवासस्थानी एक बैठक घेतली. या बैठकीला केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल, संरक्षण प्रमुख जनरल अनिल चौहान, हवाई दल प्रमुख एपी सिंह, लष्कर प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आणि नौदल प्रमुख अॅडमिरल दिनेश के त्रिपाठी उपस्थित होते. जम्मू विमानतळाचा सायरन वाजल्यानंतर परिसरात गोंधळाचे वातावरण जम्मू विमानतळाचा सायरन वाजल्यानंतर परिसरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. स्थानिक लोकांनी घाईघाईने आपली दुकाने बंद केली आणि सुरक्षित ठिकाणी निघून गेले. खबरदारीचा उपाय म्हणून राजौरी जिल्ह्यातील सर्व दुकाने बंद करण्यात आली आहेत. लोकांना घरीच राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. -पाकिस्तानकडून झालेल्या ड्रोन हल्ल्याचा व्हिडिओही समोर आला आहे. रात्रीच्या अंधारात आकाशात एक संशयास्पद ड्रोन वेगाने उडताना स्पष्ट दिसत आहेत. सुरक्षा दलांनी लगेच प्रत्युत्तर दिले आणि हवेत इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्र सोडले. राजौरीमध्ये ब्लॅकआउट दरम्यान पाकिस्तानी ड्रोन पाडले जम्मू आणि काश्मीरच्या राजौरीमध्ये ब्लॅकआउट दरम्यान भारताच्या हवाई संरक्षण दलाने पाकिस्तानी ड्रोन रोखले. त्यावेळी स्फोटाचा मोठा आवाज ऐकू येत होता. परिसरातील नागरिकांना घराबाहेर न पडण्याचं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे. भारताच्या हवाई संरक्षण दलानं पाकिस्तानी ड्रोन रोखले जम्मू आणि काश्मीरमधील सांबा येथे ब्लॅकआउट दरम्यान भारताच्या हवाई संरक्षण दलानं पाकिस्तानी ड्रोन रोखले आहेत. त्यावेळी लाल रेषा दिसून आली. त्यानंतर मोठा स्फोट ऐकू आला आहे.

Last Updated : May 9, 2025 at 10:27 PM IST