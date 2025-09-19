ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त, लष्कर-ए-तोयबाच्या कमांडरची कबुली
ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान भारतानं केलेल्या कारवाईत दहशतवाद्यांचे तळ उद्धवस्त झाल्याची लष्कर-ए-तोयबाच्या कमांडरनं कबुली दिली आहे. त्यामुळे भारताच्या दाव्याला पुष्टी मिळाली आहे.
Published : September 19, 2025 at 7:42 PM IST
नवी दिल्ली- भारतानं ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाकिस्तान आणि पाकिस्तान व्याप्त जम्मू काश्मीरमधील (POK) दहशतवादी तळ उद्धवस्त केल्याच्या दाव्याला पाकिस्तानमधूनच आता पुष्टी मिळाली आहे. लष्कर-ए-तोयबाचे कमांडर यांचा पाकिस्तानमधील एका व्हिडिओ समोर आला आहे. या व्हिडिओत त्यांनी भारताच्या दाव्याबाबत पुष्टी दिली आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, भारतानं केलेल्या दावे पाकिस्तानकडून सातत्यानं फेटाळण्यात आले होते.
लष्कर-ए-तोयबाचा कमांडर कासिम हा पाकिस्तानमधील पंजाब प्रांतामधील मुरीदके येथील मरकज तौयबा येथील ढिगाऱ्याजवळ उभा असलेला दिसत आहे. व्हिडिओमध्ये त्यानं म्हटलं, मुजाहिदीन आणि तलाबासहित इतर दहशतवाद्यांना तिथे प्रशिक्षण दिलं जात होतं, हे कासिमनं कबूल केलं आहे. त्याचबरोबर त्यानं दहशतवाद्यांचं पुन्हा एकदा प्रशिक्षण शिबीर सुरू करण्याची शपथ घेतली. व्हिडिओमध्ये लष्कर कमांडर म्हणतो, मी मुरीदके येथील मरकज तोयबा येथे उभा आहे. ऑपरेशन सिंदूरच्या हल्ल्यात हे नष्ट झालं आहे. याचं आम्ही पुनर्निमाण करणार आहोत. यापेक्षा मोठे बांधणार आहोत. येथूनच मुजाहिदीनमधील अनेक बड्या लोकांनी प्रशिक्षण घेतलं होतं.
काही दिवसांपूर्वी जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) कमांडर मसूद इलियास काश्मीरीनं ऑपरेशन सिंदूरमध्ये झालेल्या हल्ल्याची कबुली दिली होती. बहावलपूरमधील जैश मोहम्मदच्या मुख्यालय असलेल्या मरकज सुभान अल्लाहवर मसूद अजहरच्या कुटुंबातील लोकांचा मृत्यू झाल्याचं त्यानं म्हटलं होतं. मौलाना मसूद अजहरचा मेहुणा मोहम्मद युसूफ अजहर हा आयईसी-814 विमानाच्या अपहरणातील मुख्य आरोपी होता. त्याच्याकडं जैश-ए-मोहम्मदमधील संघटनेतील दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी होती. या संघटनेतील अनेक दहशतवादी हे जम्मू काश्मीरमधील अनेक हल्ल्यात सहभागी होते. मौलाना मसूद अजहरचा मेहुणा हाफिज मोहम्मद जमील हा पाकिस्तानमधील बहावलपूरस्थित मरकज सुभान अल्लाहचा प्रभारी होता.
काश्मीरीनं व्हिडिओमध्ये म्हटलं, सर्व काही कुर्बान करून 7 मे रोजी मसूद अजहरच्या कुटुंबातील सदस्यांचे बहावलपूरमध्ये तुकडे-तुकडे झाले. भारतानं ऑपरेशन सिंदूरमध्ये हल्ला करून दहशतवादी संघटनेच्या प्रमुखांना लक्ष्य केल्याचं पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं आहे. पहलगाममध्ये 22 एप्रिल रोजी दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतानं प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानला धडा शिकविला. ऑपरेशन सिंदूर ही मोहिम राबवून 7 मे रोजी जैश-ए-मोहम्मद आणि लष्कर-ए-तोयबाच्या दहशतवादी तळांवर हल्ला करण्यात आला. पहलगाममधील हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला.
