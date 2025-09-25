ETV Bharat / bharat

लेह लडाखमधील हिंसाचारात 4 जणांचा मृत्यू; गृहमंत्रालयानं सोनम वांगचुक यांच्यावर फोडलं खापर!

लेह लडाखमध्ये हिंसाचारावर गृहमंत्रालयाकडून प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. तेथील परिस्थितीला सोनम वांगचुक आणि उपोषण करणारे जबाबदार असल्याचं गृहमंत्रालयानं म्हटलं आहे.

Leh Ladakh protest updates
लेह लडाख हिंसाचार (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 25, 2025 at 9:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लेह- गृहमंत्रालयानं लेह लडाखमधील हिंसाचाराचं खापर आता पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोमन वांगचुक यांच्यावर फोडलं आहे. तेथील हिंसाचारात काही लोकांचा मृत्यू झाल्यानंतर प्रथमच गृहमंत्रालयाकडून लेह लडाखमधील हिंसाचाराच्या घटनांवर प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. लेड लडाखमधील कायदा सुव्यवस्था बिघडण्याला सोनम वांगचुक आणि उपोषण करणाऱ्या लोकांचं प्रक्षोभक भाषण जबाबदार असल्याचा आरोप गृहमंत्रालयानं केला.

गृहमंत्रालयानं म्हटलं, सोनम वांगचुक यांनी 10 सप्टेंबर 2025 पासून सहावा अनुच्छेद आणि लडाखला राज्याचा दर्जाचा द्यावा, या मागणीकरिता उपोषण सुरू केलं आहे. केंद्र सरकारची उच्चाधिकार समिती आणि उपसमितीबाबत काही औपचारिक तसेच काही अनौपचारिक बैठका झाल्या आहेत. या माध्यमातून लडाखमध्ये अनुसूचित जनजातीमधील 45 टक्के आरक्षण 84 टक्के करणे, महिलांना परिषदांमध्ये एक तृतीयांश आरक्षण देणे आणि भोटीसह पुर्गीला मान्यताप्राप्त भाषेचा दर्जा देण्यात आला. त्याचबरोबर 1800 पदांवर भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. असले असले तरी राजकीय कारणांमुळे काही व्यक्ती खूश नाहीत. ते संवादाची प्रक्रिया बंद करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न- उच्चाधिकार समितीची बैठक 6 ऑक्टोबरला निश्चित करण्यात आली आहे. तर लडाखमधील नेत्यांबरोबर 25 ते 26 सप्टेंबरला बैठक प्रस्तावित आहे. त्या बैठकीत वांगचुक यांच्या मागण्यांवर चर्चा होणार आहे. काही नेत्यांनी उपोषण समाप्त करण्याचा आग्रह करूनही त्यांनी सुरुच ठेवलं आहे. अरब स्प्रिंग पद्धतीचं आंदोलन आणि नेपाळमधील जेनरेशन झेडच्या आंदोलनाचा उल्लेख करत त्यांनी लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला.

स्वसंरक्षणासाठी पोलिसांचा गोळीबार- 24 सप्टेंबरला साडेअकरा वाजता मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या सरकारी कार्यालयावर हल्ला करण्यात आला. त्यांच्या कार्यालयाला आग लावण्यात आली. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करण्यात आला. जमावानं पोलीस वाहने पेटवून दिली. अनियंत्रित झालेल्या जमावानं पोलिसांवर हल्ला केला. या हल्ल्यात 30 हून जास्त पोलीस आणि सीआरपीएफ जखमी आहेत. जमावानं सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान करणं आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणं सुरुच ठेवलं आहे. स्वसंरक्षणासाठी पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. त्यामध्ये दुर्दैवानं काही लोक जखमी झाले आहेत.

चार आंदोलकांचा मृत्यू; तर 36 सुरक्षा कर्मचारी जखमी- काही दुर्दैवी घटना सोडल्यातर सायंकाळी 4 वाजता स्थिती नियंत्रणात आली. सोनम वांगचुक यांनी जमावाचा प्रक्षोभक वाढविणारे विधान केलं होतं. सोनम वांगचुक यांनी उपोषण मागे घेतलं आहे. लडाखमधील लोकांना घटनात्मक सुरक्षा उपाय प्रदान करण्याकरिता सरकार वचनबद्ध आहे. सुरक्षा दलानं अनियंत्रित जमावार गोळीबार केल्यानंतर चार आंदोलकांचा मृत्यू झाला. तर 30 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. तर 36 हून अधिक सुरक्षा कर्मचारी जखमी झाले आहेत. अधिकाऱ्यांनी संचारंबदी लागू करून शांत राहण्याचं गृहमंत्रालयानं आवाहन केलं आहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

MHA BLAMES SONAM WANGCHUKWANGCHUK PROVOKING YOUTH VIOLENCEसोनम वांगचुक लेह लडाखगृह मंत्रालय लेह लडाख हिंसाLEH LADAKH PROTEST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.