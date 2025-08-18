हैदराबाद- श्रीकृष्ण जन्माष्टमीनिमित्त भाविकांकडून मिरवणूक काढली जात असताना दुर्घटना घडली आहे. ही दुर्घटना रविवारी रात्री उशिरा रामंतपूरमधील गोकुळनगरमध्ये घडली आहे. तारेमधील वीजेच्या प्रवाहाचा धक्का लावून पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर चार जण जखमी झाले आहेत. या दुर्घटनेची चौकशी केली जात आहे. कृष्णा यादव (21), सुरेश यादव (34), श्रीकांत रेड्डी (35), रुद्रविकास (39) आणि राजेंद्र रेड्डी (45) अशी मृतांची नावे आहेत.
पोलीस सूत्राच्या माहितीनुसार कृष्ण जन्माष्टमीच्या कार्यक्रमात मिरवणूक काढली जात असताना वीजेच्या तारेचा रथाला स्पर्श झाला. रथ ओढण्यात येणाऱ्या वाहनाचं काम सुरू होतं. तेव्हा काही स्थानिक तरुणांनी ते वाहन हातानं ओढलं. त्यावेळी वीजेच्या तारेचा रथाला स्पर्श झाला. रथाला ओढणाऱ्या नऊ तरुणांना वीजेचा मोठा धक्का लागून ते जमिनीवर कोसळले. भक्ती आणि आनंदाचं वातावरण असताना अचानक वातावरण शोकाकूल झालं.
जखमीमध्ये केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी यांच्या गनमॅनचा समावेश- स्थानिक लोक आणि प्रत्यक्षदर्शींनी घटनास्थळी धाव घेतली. वीजेचा धक्का लागलेल्या तरुणांवर प्राथमिक उपचार करून रुग्णालयात दाखल केलं. डॉक्टरांनी पाच तरुणांना तपासून मृत घोषित केलं. तर अन्य चार जणांवर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मिरवणूक काढताना पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समजताच परिसरात शोकाकूल वातावरण आहे. ही दुर्घटना कशी घडली, याबाबत पोलीस तपास करत आहेत. जखमीमध्ये केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी यांचे गनमॅन श्रीनिवास यांचादेखील समावेश आहे. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी गांधी रुग्णालयात नेण्यात येणार असल्याची माहिती पोलीस अधिकाऱ्यानं दिली आहे.
