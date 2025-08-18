ETV Bharat / bharat

जन्माष्टमीच्या मिरवणुकीत रथाला वीजेच्या तारेला स्पर्श होताच पाच जणांचा मृत्यू, चार जण जखमी - KRISHNA JANMASHTAMI 2025

तेलंगणामध्ये श्रीकृष्ण जन्माष्टमीच्या सणाला गालबोट लागलं आहे. हैदराबादमध्ये श्रीकृष्ण जन्माष्टमीला मिरवणुकीदरम्यान वीजेच्या प्रवाहाचा धक्का लागून पाच जणांचा मृत्यू झाला.

Krishna janmashtami 2025 celebrations procession turn tragic in hyderabad
प्रतिकात्मक- वीजेचा धक्का लागून पाच जणांचा मृत्यू (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 18, 2025 at 10:40 AM IST

1 Min Read

हैदराबाद- श्रीकृष्ण जन्माष्टमीनिमित्त भाविकांकडून मिरवणूक काढली जात असताना दुर्घटना घडली आहे. ही दुर्घटना रविवारी रात्री उशिरा रामंतपूरमधील गोकुळनगरमध्ये घडली आहे. तारेमधील वीजेच्या प्रवाहाचा धक्का लावून पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर चार जण जखमी झाले आहेत. या दुर्घटनेची चौकशी केली जात आहे. कृष्णा यादव (21), सुरेश यादव (34), श्रीकांत रेड्डी (35), रुद्रविकास (39) आणि राजेंद्र रेड्डी (45) अशी मृतांची नावे आहेत.

पोलीस सूत्राच्या माहितीनुसार कृष्ण जन्माष्टमीच्या कार्यक्रमात मिरवणूक काढली जात असताना वीजेच्या तारेचा रथाला स्पर्श झाला. रथ ओढण्यात येणाऱ्या वाहनाचं काम सुरू होतं. तेव्हा काही स्थानिक तरुणांनी ते वाहन हातानं ओढलं. त्यावेळी वीजेच्या तारेचा रथाला स्पर्श झाला. रथाला ओढणाऱ्या नऊ तरुणांना वीजेचा मोठा धक्का लागून ते जमिनीवर कोसळले. भक्ती आणि आनंदाचं वातावरण असताना अचानक वातावरण शोकाकूल झालं.

Krishna janmashtami 2025
कृष्णा जन्माष्टमी दुर्घटना (Source- ETV Bharat Reporter)

जखमीमध्ये केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी यांच्या गनमॅनचा समावेश- स्थानिक लोक आणि प्रत्यक्षदर्शींनी घटनास्थळी धाव घेतली. वीजेचा धक्का लागलेल्या तरुणांवर प्राथमिक उपचार करून रुग्णालयात दाखल केलं. डॉक्टरांनी पाच तरुणांना तपासून मृत घोषित केलं. तर अन्य चार जणांवर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मिरवणूक काढताना पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समजताच परिसरात शोकाकूल वातावरण आहे. ही दुर्घटना कशी घडली, याबाबत पोलीस तपास करत आहेत. जखमीमध्ये केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी यांचे गनमॅन श्रीनिवास यांचादेखील समावेश आहे. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी गांधी रुग्णालयात नेण्यात येणार असल्याची माहिती पोलीस अधिकाऱ्यानं दिली आहे.

Krishna janmashtami 2025
कृष्णा जन्माष्टमी दुर्घटना (Source- ETV Bharat Reporter)

