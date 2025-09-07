कोलकातामध्ये 20 वर्षीय मुलीवर सामूहिक बलात्कार, परिसरात तणाव
मुलगी आणि तिच्या कुटुंबीयांनी शनिवारी (6 सप्टेंबर) हरिदेवपूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.
Published : September 7, 2025 at 8:31 PM IST
कोलकाता : पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकातामध्ये पुन्हा एकदा सामूहिक बलात्काराची घटना समोर आलीय. दक्षिण कोलकाता येथील हरिदेवपूर पोलीस स्टेशन परिसरात एका मुलीवर तिच्या मित्रासह आणखी एका तरुणानं वाढदिवस साजरा करण्याच्या बहाण्यानं बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर दोन्ही आरोपी फरार आहेत. तसंच या घटनेमुळं परिसरात तणावपूर्ण परिस्थिती आहे. दरम्यान, स्थानिक पोलिसांनी घटनेचा तपास सुरू असून पीडितेच्या कुटुंबीयांकडून आणि इतर ओळखीच्या लोकांकडून आरोपींची माहिती घेतली जात आहे.
वाढदिवसाच्या पार्टीच्या बहाण्यानं अत्याचार : पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना शुक्रवार (5 सप्टेंबर) घडली. 20 वर्षीय पीडित मुलीनं आरोप केला आहे की, शुक्रवारी रात्री 10:45 वाजता तिच्या एका मित्रानं तिला वाढदिवसाच्या पार्टीच्या बहाण्यानं एका घरात नेलं. मुलगी तिथं पोहोचली, तेव्हा त्या घरी दुसरं कोणीही आलेलं नव्हतं. त्यानंतर मुलीच्या मित्रानं आणि त्या घरातील एका व्यक्तीनं तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. तसंच मुलीनं पोलिसांना सांगितलं की, दोन्ही आरोपींनी रात्रभर तिच्यावर बलात्कार केला.
पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल : पोलिसांनी सांगितलं की, रात्रभर लैगिंक छळ केल्यानंतर मुलगी कशीतरी तिथून पळून जाण्यात यशस्वी झाली आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी तिच्या घरी पोहोचली. तेव्हा तिनं संपूर्ण घटना तिच्या कुटुंबीयांना सांगितली. यानंतर, मुलगी आणि तिच्या कुटुंबीयांनी शनिवारी (6 सप्टेंबर) हरिदेवपूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या अनेक कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान, या घटनेनंतर पोलिसांकडून दोन्ही आरोपींचा शोध सुरू आहे.
संपूर्ण घटनेची चौकशी सुरू : दरम्यान, ज्या घरात ही घटना घडली, त्या घराचीही चौकशी सुरू असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. तसंच पार्टीत आणखी कोणी उपस्थित होतं का किंवा या घटनेत आणखी कोणी सहभागी आहे का याचीही चौकशी केली जात आहे. सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात आहेत. सध्या कोणत्याही आरोपीला अटक करण्यात आलेली नाही. फरार झालेल्या दोन तरुणांना पकडण्यासाठी शोध मोहीम राबविण्यात येत असल्याचे पोलिसांनी सांगितलं. याशिवाय, कोलकाता पोलिसांच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं की, "संपूर्ण घटनेची चौकशी केली जात आहे."
महिलांच्या सुरक्षेवर पुन्हा प्रश्न उपस्थित : या घटनेनंतर कोलकाता शहरातील महिलांच्या सुरक्षेवर पुन्हा मोठे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आरजी कर घटनेनंतर जूनमध्ये कसबा लॉ कॉलेजमध्ये एका विद्यार्थिनीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराबाबत राज्यभर निदर्शनं झाली होती. तसंच विरोधकांनी पोलिसांवर प्रश्न उपस्थित केले होते.
