श्रीनगर : जम्मू काश्मीर इथं झालेल्या ढगफुटीत आतापर्यंत 60 नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. या ढगफुटीत दोन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या दोन जवानांनाही वीरमरण आलं आहे. प्रशासनानं ढिगाऱ्याखाली दबलेल्या 167 नागरिकांना बाहेर काढलं. या ढगफुटीनं देशभरात मोठी खळबळ उडाली. दरम्यान जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला शुक्रवारी संध्याकाळी किश्तवाड इथं पोहोचले. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी घटनास्थळाची पाहणी करुन आढावा घेतला.
किश्तवाड ढगफुटीत तब्बल 60 नागरिकांचा मृत्यू : किश्तवाड इथं 14 ऑगस्टला झालेल्या ढगफुटीत तब्बल 60 नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. या नागरिकांमध्ये दोन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या जवानांचाही समावेश आहे. जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी शुक्रवारी संध्याकाळी किश्तवाड इथं भेट दिली. यावेळी त्यांनी 14 ऑगस्टला झालेल्या ढगफुटीच्या नुकसानीचा आढावा घेतला. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला हे आपत्तीग्रस्त चासोती गावात पोहोचले. त्यांनी पीडितांची भेट घेऊन विचारपूस केली.
I’ll be leaving for Kishtwar later this afternoon & will be going to the scene of the cloud burst tragedy early tomorrow morning to see, first hand, the extent of the damage. I will review the rescue operation & assess what further help is required.— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) August 15, 2025
ढिगाऱ्याखाली दबलेल्या 167 नागरिकांना काढलं बाहेर : किश्तवाड इथं गुरुवारी दुर्गम डोंगराळ गावात ढगफुटी झाल्यानं मोठा पूर आला. या अपघातात सीआयएसएफच्या दोन जवानांसह 60 नागरिकांचा मृत्यू झाला. यावेळी झालेल्या अपघातात अनेक जण ढिगाऱ्याखाली अडकले. बचाव पथकानं ढिगाऱ्याखाली दबलेल्या तब्बल 167 जणांना बाहेर काढलं. यापैकी 38 जणांची प्रकृती गंभीर आहे, अशी माहिती प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
Chief Minister reached Kishtwar and met locals who shared accounts of the ground situation about Chishoti cloudburst. pic.twitter.com/lYCEf5lDAh— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) August 15, 2025
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाहांनी व्यक्त केलं दु:ख : मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी किश्तवाड इथं भेट दिल्यानंतर झालेल्या घटनेबाबत शोक व्यक्त केला. यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी या ढगफुटीबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी बोलणं झालं आहे, अशी माहिती दिली. याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जीवितहानीबद्दल दुःख व्यक्त केलं. आवश्यक असलेल्या मदतीसाठी केंद्राकडून कोणतीही कमतरता भासणार नाही,” असं ते म्हणाले. ही खूप मोठी दुर्दैवी घटना असल्याचं त्यांनी सांगितलं. यावेळी बोलताना त्यांनी मृतांची संख्या 60 आणि बेपत्ता नागरिकांची संख्या 60 ते 70 च्या दरम्यान असल्याचं स्पष्ट केलं याबाबत बोलताना त्यांनी सांगितलं की, "काही लोक ही आकडेवारी अतिशयोक्तीपूर्ण सांगत आहेत. बेपत्ता नागरिकांचा शोध घेण्यासाठी बचाव कार्य सुरू आहे," असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
Chief Minister on the situation in Kishtwar. pic.twitter.com/jcfciKjx31— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) August 15, 2025
हेही वाचा :