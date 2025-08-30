बंगळुरू- उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीवरून निवृत्त न्यायाधीश आणि मोदी सरकारमध्ये वाद सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी यांनी कार्यरत असताना सलवा जुडूमवरून दिलेल्या निकालावरून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी टीका केली होती. या टीकेवर निवृत्त न्यायाधीशांनी एका पत्र जारी करून अमित शाह यांच्या टीकेवर आक्षेप घेतला. यावरून आता केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू यांनी निवृत्त न्यायाधीशांवर टीका केली.
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू हे बंगळुरूमध्ये माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, निवृत्त न्यायाधीश हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याविरोधात स्वाक्षरी मोहिम चालवित आहेत. उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक पार पडत आहे. काही दिवसांपूर्वी निवृत्त न्यायाधीशांना स्वाक्षरी मोहिम राबवून केंद्रीय गृहमंत्र्यांविरोधात वक्तव्य केलं. हे योग्य नाही. ही उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक आहे. निवृत्त न्यायाधीशांना त्यात कशामुळे पडायचं आहे? ते न्यायाधीश म्हणून कार्यरत असताना त्यांची वेगळी विचारसरणी होती, हे दिसून येतय. पत्र लिहणं आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याविरोधात स्वाक्षरी मोहिम चालविणं हे बरोबर नाही.
बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्यावर अमित शाह यांनी का केली टीका?इंडिया आघाडीकडून उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश बी. सुदर्शन निवडणूक लढवित आहेत. अमित शाह यांनी रेड्डी हे डाव्या बाजुच्या विचारसरणीच्या लोकांबद्दल सहानुभूती बाळगून असल्याची टीका केली होती. बी. सुदर्शन रेड्डी यांनी न्यायाधीश म्हणून कार्यरत असताना २०११ जुलैमध्ये छत्तीसगडमधील बस्तरच्या नक्षलवाद्यांविरोधातील सलवा जुडूम ही मोहिम बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य असल्याचा निकाल दिला होता.
निवृत्त न्यायाधीश राजकीय नेत्यांसारखे वागतात- २३ व्या भारतीय कायदा आयोगाचे सदस्य हितेश जैन यांनी शुक्रवारी निवृत्त न्यायाधीशांवर टीका करत ते राजकीय नेत्यांसारखे वागत असल्याचं म्हटलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अभय एस. ओका यांनी बी. सुदर्शन रेड्डी यांची बाजू घेतल्यानंदेखील जैन यांनी टीका केली. हितेश जैन यांनी एक्स मीडियावर पोस्ट करत निवृत्त न्यायाधीश मदन बी. लोकूर, एस. मुरलीधर आणि संजीब बॅनर्जी यांचं वागणं पक्षपातीपूर्ण असल्याचा आरोपदेखील केला.
५६ निवृत्त न्यायाधीशांचा अमित शाहांच्या वक्तव्याला पाठिंबा- यापूर्वी ज्येष्ठ वकील आणि माजी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पाठिंबा देणाऱ्या ५६ निवृत्त न्यायाधीशांच्या भूमिकेचं समर्थन केलं. रोहतगी म्हणाले की, गृहमंत्र्यांना विरोध करणाऱ्या १८ निवृत्त न्यायाधीशांपेक्षा त्यांची ( ५६ निवृत्त न्यायाधीश) भूमिका अधिक योग्य वाटली. एकदा न्यायाधीश राजकारणात आले की त्यांच्या भूतकाळातील निकालांवर स्वाभाविकपणे वादविवाद आणि टीका होऊ शकते, असे मत मुकुल रोहतगी यांनी व्यक्त केलं.
