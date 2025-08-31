ETV Bharat / bharat

'मला ओळख दिल्याबद्दल मी भटक्या कुत्र्यांचा आभारी', न्यायमूर्ती विक्रम नाथ असं का म्हणाले? - JUSTICE VIKRAM NATH

22 ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं एका आदेशात सुधारणा केली. हा आदेश भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित होता.

justice vikram nath
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 31, 2025 at 2:06 PM IST

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांचं एक वक्तव्य चांगलंच चर्चेत आलं आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी शनिवारी एका कार्यक्रमात विनोदाच्या स्वरात म्हटलं की, केवळ भारतातीलच नव्हे तर संपूर्ण जगभरातील नागरी समाजाला आपली ओळख करून देणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांचे ते आभारी आहेत. ते केरळमधील तिरुअनंतपुरम येथे आयोजित प्रादेशिक परिषदेत बोलत होते. ‘मानव-वन्यजीव संघर्ष आणि सहअस्तित्व : कायदेशीर आणि धोरणात्मक दृष्टिकोन’ या विषयावर ही परिषद राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरण आणि केरळ राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने शनिवारी (30 ऑगस्ट) आयोजित करण्यात आली होती.

वास्तविक, 22 ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं यापूर्वी दिलेल्या आदेशात सुधारणा केली. हा आदेश भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित होता. दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं दिलेल्या मूळ आदेशावर समाजातील अनेक घटकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आल्या होत्या. प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांनी तसेच भटक्या कुत्र्यांवर प्रेम करणाऱ्या व्यक्तींनी या आदेशावर टीका करत, तो अत्यंत कठोर आणि अमानुष असल्याचं म्हटलं होतं. याच पार्श्वभूमीवर तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं या आदेशात सुधारणा केली.

"कुत्रेही मला शुभेच्छा देत आहेत..." न्यायमूर्ती नाथ यांची विनोदी टिप्पणी : न्यायमूर्ती नाथ यांनी भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित खटल्याच्या सुनावणीवरून हलक्याफुलक्या विनोदी शैलीत सांगितलं की, त्यांना असे अनेक संदेश मिळत आहेत की केवळ कुत्राप्रेमी नव्हे, तर कुत्रे देखील त्यांना आशीर्वाद आणि शुभेच्छा देत आहेत. ते म्हणाले, "मानवांच्या आशीर्वादांव्यतिरिक्त, मला त्यांच्या (कुत्र्यांच्या) शुभेच्छाही मिळत आहेत."

न्यायमूर्ती नाथ यांनी पुढे नम्रपणे नमूद केले की, "आतापर्यंत माझी ओळख कायदेशीर क्षेत्रात माझ्या छोट्याशा योगदानामुळे होती, पण या खटल्यामुळे विशेषतः भटक्या कुत्र्यांच्या माध्यमातून मला केवळ भारतातच नव्हे, तर जगभरातील नागरी समाजातही ओळख मिळाली आहे." या खटल्याची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर सोपवल्याबद्दल त्यांनी भारताचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांचेही आभार मानले.

न्यायमूर्ती नाथ पुढे म्हणाले, "अलीकडेच आम्ही ‘लॉ एशिया पोला समिट’मध्ये सहभागी झालो होतो. तेव्हा तिथेही लोकांनी भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्द्यावर प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. मला हे पाहून खूप आनंद झाला की या विषयाची चर्चा आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही होत आहे. लोक मला भारताबाहेरही ओळखतात, याचा विशेष अभिमान वाटतो. म्हणूनच, मला या विषयावर काम करण्याची संधी दिल्याबद्दल मी सर्वांचा आभारी आहे." या कार्यक्रमाला सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर मान्यवर न्यायाधीशही उपस्थित होते. त्यामध्ये न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न, आणि न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांचा समावेश होता.

19 ऑगस्ट 2025 रोजी, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 11 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात बदल करून एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या निर्णयानुसार, पकडलेल्या भटक्या कुत्र्यांना निर्जंतुकीकरण करून, त्यांना रेबीज प्रतिबंधक लस देऊन आणि त्यांची योग्य काळजी घेऊन त्याच ठिकाणी परत सोडण्यात यावे, जिथून त्यांना पकडण्यात आलं होतं.

भटक्या कुत्र्यांबाबत एक राष्ट्रीय धोरण तयार करावं : न्यायमूर्ती नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं भटक्या कुत्र्यांवर एक राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याचा आग्रह व्यक्त केला आहे. यासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांचं मत मांडण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच, भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित विविध उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत.

