जगभरातील तब्बल 150 जातीच्या अननसांची पिकवली शेती, केरळच्या शेतकऱ्याची कमाल

एखाद्याला एखादा छंद लागला की त्यातच त्याचं काम मन लावून सुरू होतं. असाच एक केरळमधील शेतकरी एक ना दोन तब्बल 150 जातीचे अननस पिकवतोय.

डायस यांच्या शेतातील अननस
डायस यांच्या शेतातील अननस (Etv Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 17, 2025 at 9:32 PM IST

3 Min Read
एर्नाकुलम (केरळ) - कुथट्टुकुलम येथील शेतकरी डायस पी. वर्गीस यांनी त्यांच्या एक एकर शेतात अननसाच्या १५० जातींची लागवड केली आहे. यामध्ये फिलीपिन्स, इंडोनेशिया, ब्राझील, तैवान, नायजेरिया, श्रीलंका आणि होंडुरास सारख्या देशांमधील अननसांच्या जातींचा समावेश आहे. त्यांनी पिकवलेल्या अननसाचे आकार २०० ग्रॅम पासून तब्बल २० किलोपेक्षा जास्त आहेत. त्यांचं शेत विदेशी आणि स्थानिक अननसाच्या जातींचं दुर्मीळ प्रदर्शन बनलं आहे, यामुळे या भागातील सर्वांचंच लक्ष त्यांचं शेत वेधून घेत आहे.

डायस यांनी आठ वर्षांपूर्वी अननसाची लागवड सुरू केली. परंतु सुरुवातीला अपेक्षित उत्पादन मिळू शकलं नाही. तोटा सहन करावा लागल्याने त्यांनी काही वर्षांसाठी त्यांचे प्रयत्न थांबवले. अडीच वर्षांपूर्वी, डायस यांनी दुर्मीळ अननसाच्या जातींच्या संग्रहाची लागवड करण्याचा एक नवीन विचार करायला सुरुवात केली ज्याचा प्रयत्न फार कमी लोकांनी केला आहे. त्यांच्या नवीन प्रयत्नांमुळे त्यांना भारतातील जंगलं आणि आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून अद्वितीय आणि चवदार अननसांच्या प्रकारांचा शोध घ्यावा लागला.

डायस यांच्या शेतातील अननस
डायस यांच्या शेतातील अननस (Etv Bharat Reporter)

डायस यांच्या शेतातील अननस
डायस यांच्या शेतातील अननस (Etv Bharat Reporter)

आज, त्यांच्या बागेत फिलीपिन्स, इंडोनेशिया, ब्राझील, तैवान, नायजेरिया, श्रीलंका आणि होंडुरासमधील जाती आहेत. “ध्येय म्हणजे जिथे जिथे चवीच्या बाबतीत आघाडीवर असलेले अननस शोधून ते मिळवणे,” डायस म्हणतात. त्यांनी या संग्रहावर ₹४.५ लाख खर्च केले आहेत, ज्यामध्ये ३० दुर्मिळ जाती आधीच उत्पादन मिळू लागलं आहे.

फळांचं मर्यादित उत्पादन होत असल्यानं ते काही जातीचे अननस विकत नाहीत. कारण त्यांच्या अनेक जातींची फक्त एक किंवा दोन रोपं आहेत. परंतु रोपांची मागणी जास्त आहे. काही जाती प्रति रोप १२,००० रुपयांपर्यंत विकल्या जातात. डायस म्हणतात की अननसाची विविधता शोधणे आणि ती घरी आणणे हा त्यांच्यासाठी एक छंदच आहे.

डायस यांच्या शेतातील फळझाड
डायस यांच्या शेतातील फळझाड (Etv Bharat Reporter)

डायस यांच्या आवडत्या जातींमध्ये थायलंडमधील हँडबुलचा समावेश आहे, जो तो म्हणतो की तो आतापर्यंत चाखलेला सर्वात स्वादिष्ट अननस आहे. २० किलोपेक्षा जास्त वजनाचा ब्राझिलियन जायंट आणि फक्त २०० ग्रॅम वजनाचा ब्लॅक लीफ, लावा बर्स्ट आणि लावाफो सारख्या खूपच लहान पण तितक्याच अद्वितीय जाती त्यांच्याकडे आहेत.

डायस यांच्या आवडीमुळे थायलंडमधील आंबा अननस सारख्या जातींचे संकलन झाले आहे ज्याची चव आंब्यासारखी असते आणि पाने सहा फुटांपेक्षा जास्त लांब असतात. त्यांच्या बागेत सायन रुबी, व्हेरिगेटेड टायगर रेड, गोमो डेमेल, फिलीपिन्स बेबी अननस, व्हिएतनाम लानो आणि १०० हून अधिक इतर प्रजाती आहेत, ज्यांची नावे त्यांच्या दिसण्यासारखीच रंगीबेरंगी आहेत.

डायस यांची बाग आणि माहिती देणारे शेतकरी डायस
डायस यांची बाग आणि माहिती देणारे शेतकरी डायस (Etv Bharat Reporter)

“तैवानमधील ही जात, ज्याचे वजन एक किलोपेक्षा कमी आहे, ती खूप चविष्ट आहे,” डायस त्यांच्या एका नवीन प्रकाराबद्दल सांगतात. “एक टोक असलेल्या सामान्य अननसाच्या विपरीत, या अननसाच्या वर एकापेक्षा जास्त कळ्या असतात.” इंडोनेशियातील लावा बर्स्ट या दुर्मीळ प्रकाराची किंमत १२,००० होती. लाओ फ्लो ही आणखी एक जात देखील लागवडीखाली आहे. डायस यांना त्यांचा संग्रह १५० वरून २०० पर्यंत वाढवण्याची आशा आहे, ते जगात उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक प्रकारच्या अननसाच्या रोपाची लागवड करण्याचे स्वप्न पाहात आहेत.

डायस, त्यांची पत्नी शीबा आणि मुलगा जेकब बागेची काळजी घेण्यासाठी एकत्र काम करतात. “मला नेहमीच माझ्या घराभोवती फळझाडे लावायची होती,” असं डायस सांगतात. “फळझाडांमध्ये राहाणे मला खूप समाधान देते.” या फार्ममध्ये फक्त अननसाचीच लागवड होत नाही तर ५० पेरूची झाडे, दुर्मीळ केळीचे प्रकार, आलुबाडे आणि जाबोटीकाबा, डुकोम, इंडोनेशियन केसुझू आणि सचमॅंगो यासह सुमारे ६० विदेशी फळझाडे त्यांच्या बागेत आहेत. कडक उन्हाळ्यातही, त्यांचे हिरवेगार शेत सावली आणि शांतता प्रदान करते. कुथट्टुकुलमचे वॉर्ड कौन्सिलर पी.सी. भास्करन यांनी डायस यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. ते सांगतात, "डायस यांच्या समर्पणामुळे आणि कठोर परिश्रमामुळे फार्ममध्ये इतक्या जातींची लागवड शक्य झाली आहे. सर्व स्थानिक लोक त्यांना मोठा पाठिंबा देत आहेत." यातील अनेक जाती उत्पादन देऊ लागल्या आहेत.

