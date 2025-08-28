ETV Bharat / bharat

कर्नाटक आरटीसी बसची धडक, रस्त्यावर वाट पाहत बसलेल्या केरळमधील 6 जणांचा मृत्यू - KARNATAKA BUS ACCIDENT IN KERALA

केरळ-कर्नाटक सीमेवरील कासरगोडमधील थलप्पडी येथे बसचा भीषण अपघात झाला. अपघातात सहा जणांचा मृत्यू झाला.

Karnataka RTC Bus Rams into Crowd in Kerala
अपघात झालेली बस (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 28, 2025 at 5:28 PM IST

कासरगोड: वेगानं येणाऱ्या कर्नाटक आरटीसी बसनं रस्त्याच्या कडेला वाट पाहणाऱ्या लोकांना धडक दिली. या अपघातात सहा जणांचा मृत्यू झाला. प्राथमिक माहितीनुसार बसचा ब्रेक फेल झाल्यामुळे हा अपघात झाला. रिव्हर्स गियरमध्ये धावणारी बस अनियंत्रित झाल्यानंतर स्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या लोकांना धडकली.

ऑटोरिक्षा चक्काचूर- मुसळधार पावसामुळे रस्त्याजवळ अनेक लोक बसची वाट पाहत होते. तेव्हा वेगानं येणाऱ्या आरटीसी बसनं लोकांना जोरदार धडक दिली. या अपघाताचं सीसीटीव्ही फुटेज समोर आलं आहे. बसची वाट पाहणाऱ्या लोकांना बसनं धडक दिल्याचं सीसीटीव्हीमध्ये स्पष्ट दिसून आलं आहे. त्यानंतर बस ही ऑटोरिक्षाला धडकली. बसच्या धडकेत ऑटोरिक्षा चक्काचूर झाली. जखमींना मंगळुरूमधील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. केरळ आणि कर्नाटक पोलीस अपघाताची माहिती घेण्यासाठी घटनास्थळी पोहोचले आहेत.

कासरगोड बस अपघातातील मृतांची ओळख पटली आहे. नफीसा, खादिजा, आयेशा, हसना (११), ऑटोरिक्षा चालक हैदर अली आणि हवाम्मा अशी मृतांची नावे आहेत. हे सर्व कर्नाटकातील केसी रोड येथील रहिवासी होते.

प्रत्यक्षदर्शींनी काय सांगितलं?- बस वेगानं जात होती. बसनं माझ्या पाठीमागून असलेल्या ऑटोरिक्षाला जोरदार धडक दिली. तेव्हा मला धडकेचा मोठा आवाज ऐकू आला. मी वळून पाहिलं तेव्हा मला बस थेट आमच्या दिशेनं येत असल्याचं दिसलं. बसनं आम्ही जात असलेल्या ऑटोरिक्षाला धडक दिली. मी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. पण बसनं मलाही धडक दिल्यानंतर मी पडलो. त्यावेळी मुसळधार पाऊस पडत होता, त्यामुळे वाहनाची वाट पाहणारे कमी लोक होते, असे ऑटोरिक्षा चालक समीर यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं. रुग्णालयातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार काही जखमींची प्रकृती गंभीर आहे. पोलिसांनी घटनेचा तपास सुरू केला आहे.

दोन्ही राज्य सरकार अपघातासाठी जबाबदार- कासरगोडचे आमदार एन.ए. नेल्लीक्कुन्नु म्हणाले, अपघातात सहभागी झालेली बस पूर्णपणे नादुरुस्त होती. टायर खूपच जीर्ण झाले होते. अशा बस चालविणं थांबवण्यासाठी कठोर कारवाई करावी. या अपघाताच्या प्रकरणात केरळ आणि कर्नाटक दोन्ही सरकार निष्काळजीपणासाठी जबाबदार आहेत.

