मतदार यादीतील चुका सादर करा, कर्नाटक मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांचं राहुल गांधी यांना पत्र; तर त्यांनी दिला आयोगालाच सज्जड दम - KARNATAKA CHIEF ELECTORAL OFFICER

कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी राहुल गांधी यांना पत्र दिलंय. मतदार यादीत चुकीच्या पद्धतीने समाविष्ट केलेले किंवा वगळण्यात आलेले मतदार शेअर करा, असं त्यात म्हटलय.

By PTI

Published : August 7, 2025 at 7:42 PM IST

नवी दिल्ली - कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना राज्यातील मतदार यादीतून चुकीच्या पद्धतीने समाविष्ट करण्यात आलेले किंवा वगळण्यात आलेल्या मतदारांची नावे द्या असं पत्र दिलय. तसंच या प्रकरणात "आवश्यक कार्यवाही" सुरू करण्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांना स्वाक्षरी केलेल्या प्रतिज्ञापत्रासह ही यादी शेअर करण्यास राहुल गांधी यांना सांगितलं आहे.

निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितलं की, राहुल गांधी यांनी निवडणूक आचारसंहिता नियमांनुसार एका प्रतिज्ञापत्रावर स्वाक्षरी करावी आणि ज्यांचा दावा आहे की, मतदार यादीतून चुकीच्या पद्धतीने समाविष्ट करण्यात आले आहे किंवा काढून टाकण्यात आले आहे त्यांची यादी सादर करावी. नाहीतर त्यांनी लोकांची "दिशाभूल करणे" थांबवावे आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांविरुद्ध "निराधार आरोप करणे थांबवावे".

मतदानात घोटाळ्याचे आरोप केल्यानंतर लगेचच राहुल गांधी यांना लिहिलेल्या पत्रात, राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत, "तुम्ही अपात्र मतदारांचा समावेश आणि मतदार यादीत पात्र मतदारांचा समावेश करण्याबद्दल उल्लेख केला होता...". "मतदार नोंदणी नियम, १९६० च्या नियम २०(३)(ब) अंतर्गत संलग्न घोषणापत्र/शपथपत्रावर स्वाक्षरी करून देण्याची विनंती आहे, जेणेकरून आवश्यक कार्यवाही सुरू करता येईल." लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांनी दावा केला की, कर्नाटक मतदारसंघात १,००,२५० मतांची "मत चोरी" झाली होती. त्यामध्ये ११,९६५ डुप्लिकेट मतदार होते, बनावट आणि अवैध पत्ते असलेले ४०,००९ मतदार होते, १०,४५२ मोठ्या प्रमाणात मतदार किंवा एकल पत्ता असलेले मतदार होते. अवैध फोटो असलेले ४,१३२ मतदार होते आणि ३३,६९२ मतदार नवीन मतदारांच्या फॉर्म ६ चा गैरवापर केला होता.

येथील निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, कर्नाटकचे मुख्य निवडणूक अधिकारी (सीईओ) आज संध्याकाळपर्यंत राहुल गांधी यांच्याकडून स्वाक्षरी केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची अपेक्षा करत आहेत. सीईओंनी काँग्रेस नेते राहुल गांधा यांना दिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, १९५० च्या लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, मतदार नोंदणी नियम, १९६० आणि निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी जारी केलेल्या सूचनांनुसार मतदार याद्या पारदर्शक पद्धतीने तयार केल्या जातात. सीईओंनी निदर्शनास आणून दिलं की, नवीनतम मतदार याद्या प्रक्रियेनुसार काँग्रेसच्या प्रतिनिधींना शेअर केल्या जातात.

दुसरीकडे, राहुल गांधी यांनी एआयसीसीच्या इंदिरा भवन मुख्यालयात पत्रकार परिषदेत बोलताना, कथित निवडणूक घोटाळ्यावर सादरीकरण केलं. राहुल गांधी यांनी त्यांच्या दाव्यांवर स्वाक्षरीकृत प्रतिज्ञापत्र मागितल्याबद्दल निवडणूक आयोगावर टीका केली आणि सांगितलं की, त्यांनी हे विधान सार्वजनिकरित्या केलं आहे आणि ते "ते शपथ म्हणून घेऊ शकतात".

राहुल गांधी निवडणूक आयोगाच्या पत्रावर पुढे म्हणाले, "मी एक राजकारणी आहे, मी लोकांना जे बोलतो ते माझे शब्द आहेत. मी ते सार्वजनिकरित्या लोकांना सांगत आहे, ते शपथ म्हणून घ्या. मनोरंजक बाब म्हणजे त्यांनी मी दिलेली माहिती नाकारलेली नाही." राहुल गांधी पुढे म्हणाले, "त्यांनी (माझ्याद्वारे दाखवलेल्या) मतदार याद्या चुकीच्या आहेत असं म्हटलं नाही, ते म्हणत आहेत की राहुल गांधी यांनी ते शपथ घेऊन बोलावे... त्यांना सत्य माहीत आहे." तसंच "आम्हाला माहिती आहे की तुम्ही (EC) देशभरात हे केले आहे," असंही माजी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी म्हणाले. "निवडणूक घोटाळे" करणाऱ्यांना इशारा देताना राहुल गांधी म्हणाले की, हे करणाऱ्या प्रत्येक मतदान अधिकाऱ्याला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील.

"तुम्ही कितीही वरिष्ठ किंवा कनिष्ठ असला तरी. एक दिवस, विरोधी पक्ष सत्तेवर येणार आहे आणि मग तुम्ही पहाल की, आम्ही तुमचे काय करतो; कारण तुम्ही भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या आमच्या पूर्वजांनी उभारलेल्या पायावर हल्ला करत आहात आणि आम्ही तुम्हाला ते करू देणार नाही, तुम्ही कोणीही असलात तरी," असा सज्जड दमही राहुल गांधी यांनी दिलाय. राहुल गांधी म्हणाले की, निवडणूक आयोगाला त्यांचा संदेश असा आहे की, ते भारतीय लोकशाही नष्ट करण्याच्या कामात नाहीत तर तिचे रक्षण करण्याच्या कामात आहेत. "हा एक गुन्हा आहे जो भारतीय संविधानाविरुद्ध, भारतीय ध्वजाविरुद्ध केला जात आहे. हे त्यापेक्षा कमी नाही," असं त्यांनी देशाच्या विविध भागांमध्ये निवडणूक घोटाळ्याचा आरोप करत म्हटलं आहे.

