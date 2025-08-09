Essay Contest 2025

"लापता लेडीज ऐकलं होतं, लापता उपराष्ट्रपती पहिल्यांदाच ऐकत आहे"- कपिल सिब्बल - JAGDEEP DHANKHAR NEWS

माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड दिसून न आल्यानं खासदार कपिल सिब्बल यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी थेट गृहमंत्री अमित शाह यांना प्रश्न विचारला आहे.

संग्रहित - खासदार कपिल सिब्बल (Source- PTI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 9, 2025 at 4:23 PM IST

नवी दिल्ली- उपराष्ट्रपती पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिल्यानंतर माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हे सार्वजनिक कार्यक्रमात दिसून आले नाहीत. राजीनामा दिल्यानंतर त्यांनी कोणतंही वक्तव्य केलं नाही. ते कोठे आहेत? असा प्रश्न काँग्रेसचे राज्यसभे खासदार कपिल सिब्ल यांनी सरकारला विचारला आहे.

राज्यसभेचे खासदार कपिल सिब्बल यांनी एक्स मीडियावर पोस्ट करत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्याबाबत प्रश्न विचारले आहेत. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले, "जगदीप धनखड कुठे आहेत, हे आम्हाला कळू शकेल का? ते सुरक्षित आहेत का? आमचा त्यांच्याशी कशामुळे संपर्क होऊ शकत नाही?"

देशाला चिंता वाटण्याची गरज- जगदीप धनखड यांच्याशी संपर्क होत नसल्यानं त्यांनी चिंता व्यक्त करत म्हटलं, " ते आमचे उपराष्ट्रपती होते, हे अमित शाह यांना माहित असायला हवे. देशाला चिंता वाटण्याची गरज आहे. मी 'लापता लेडीज'बाबत ऐकलं आहे. मात्र, 'लापता उपराष्ट्रपतीबाबत पहिल्यांदाच ऐकत आहे. विरोधी पक्षांनी त्यांना वाचवावे, असे वाटत आहे. मी त्यांना (जगदीप धनखड) फोन केला होता. मात्र, त्यांनी फोन उचलला नाही. त्यांच्या पीएनं फोन उचलून ते आराम करत असल्याच सांगितलं. त्यानंतरकुणीही त्यांचा फोन उचलला नाही. काही नेत्यांनीदेखील ते फोन उचलत नसल्याच सांगितलं. अशावेळी आम्ही काय करावे?"

उपराष्ट्रपती पदाचा २०२७ मध्ये संपणार होता कार्यकाळ- जगदीप धनखड यांनी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे अचानक राजीनामा दिला होता. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर २९ जुलैपासून उपराष्ट्रपती पद रिक्त आहे. प्रत्यक्षात धनखड यांचा कार्यकाळ ऑगस्ट २०२७ मध्ये समाप्त होणार होता. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर विरोधी पक्षांनी एनडीए सरकारवर जोरदार निशाणा साधला.

उपराष्ट्रपती पदासाठी होणार निवडणूक- निवडणूक आयोगानं ९ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या उपराष्ट्रपती पदासाठी अधिसूचना जारी केली आहे. अधिसूचनेनुसार नामांकन दाखल करण्याची ३१ ऑगस्ट अंतिम तारीख आहे. तर २२ ऑगस्ट ही कागदपत्रे पडताळणीची तारीख आहे. उपराष्ट्रपती पदासाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याकरिता २५ ऑगस्ट ही अंतिम मुदत आहे.

राजीनामा देताना काय म्हटले होते?- "डॉक्टरांच्या सल्ल्याला आणि आरोग्य सेवेला प्राधान्य देत मी संविधानाच्या कलम ६७ (अ) अंतर्गत तत्काळ उपराष्ट्रपती पदाचा राजीनामा देत आहे", असे जगदीप धनखड यांनी म्हटलं होतं. राजीनामा देताना त्यांनी राष्ट्रपती, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मंत्रिमंडळातील सदस्य तसेच सर्व खासदारांचे आभार मानले होते. त्यांनी ऑगस्ट २०२२ मध्ये उपराष्ट्रपती पदाचा पदभार स्वीकारला होता. व्यवसायानं वकील असलेले जगदीप धनखड उपराष्ट्रपती म्हणून निवडून येण्यापूर्वी पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून कार्यरत होते.

