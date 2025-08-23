मऊ/नागपूर : रामटेक येथील कालिदास संस्कृत विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. हरेराम त्रिपाठी आणि त्यांच्या पत्नी बदामी त्रिपाठी यांचा शुक्रवारी (23 ऑगस्ट) रात्री मऊ जिल्ह्यातील दोहरीघाट पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत झालेल्या भीषण अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही दुर्घटना कुसुम बाजारजवळील राष्ट्रीय महामार्गावर घडली. कुलगुरूंच्या वाहनाची समोरून येणाऱ्या एका ट्रकसोबत जोरदार धडक झाली. या अपघातात कुलगुरू आणि त्यांच्या पत्नीचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला.
अपघातावेळी वाहन चालवणाऱ्या चालकाला किरकोळ दुखापत झाली असून त्याच्यावर स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या दुर्दैवी घटनेमुळे शैक्षणिक क्षेत्रात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
चालकाला झोप येत असल्यानं कुलगुरूंनी चालवली गाडी : मिळालेल्या माहितीनुसार, कुलगुरू हे आपल्या पत्नी आणि चालकासह मऊ जिल्ह्यातून देवरियाकडे जात होते. दरम्यान, चालकाला झोप येत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर कुलगुरूंनी स्वतः गाडीचे स्टेअरिंग हातात घेतले. मात्र, गाडीवरील नियंत्रण सुटल्यामुळे त्यांचं वाहन समोरून येणाऱ्या ट्रकला जोरदार धडकलं.
वाहनाच्या समोरच्या भागाचा पूर्णपणे चुराडा : अपघात इतका भीषण होता की, वाहनाच्या समोरच्या भागाचा पूर्णपणे चुराडा झाला. स्थानिकांनी तत्काळ धाव घेऊन जखमींना गाडीतून बाहेर काढलं, परंतु तोपर्यंत कुलगुरू आणि त्यांच्या पत्नीचा मृत्यू झाला होता. चालकाला किरकोळ दुखापत झाली असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होऊन मृतदेह ताब्यात घेतले आणि शवविच्छेदनासाठी पाठवले. या दुर्घटनेमुळे शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रात शोककळा पसरली आहे.
डॉ. त्रिपाठी यांचा परिचय : डॉ. त्रिपाठी हे पूर्वी वाराणसी येथील संपूर्णानंद संस्कृत विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून कार्यरत होते. सध्या ते महाराष्ट्रातील नागपुरच्या रामटेक येथे स्थित कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून पदभार सांभाळत होते. त्यांचे मूळ गाव उत्तर प्रदेशातील देवरिया जिल्ह्यात असल्याची माहिती समोर आली आहे. अपघाताच्या वेळी ते आपल्या पत्नी आणि चालकासह मऊ जिल्ह्यातून देवरियाकडे प्रवास करत होते.
चालकानं सांगितलं अपघाताचे कारण : जखमी चालकानं पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार, गाडी चालवताना त्याला झोप येत होती. त्यामुळे मालकांनी गाडीचं स्टेअरिंग हाती घेतलं. यानंतर काही वेळातच गाडी वेगानं जात असताना समोर उभ्या असलेल्या ट्रकला जोरदार धडकली. दरम्यान, पोलिसांनी मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवले आहेत. पोलिस अधीक्षक इलामरन जी यांनी दोघांचा मृत्यू झाल्याचं सांगितलं.