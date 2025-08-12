ETV Bharat / bharat

उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्याकरिता तीन सदस्यांची नियुक्ती केल्याची घोषणा लोकसभा सभापतींनी केली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरील महाभियोगाच्या प्रक्रियेला वेग येणार आहे.

संग्रहित- न्यायाधीश वर्मा (Source- IANS)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 12, 2025 at 3:02 PM IST

नवी दिल्ली- लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांनी न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची आज घोषणा केली. दिल्ली उच्च न्यायालयात कार्यरत असताना त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानाच्या बाहेर जळालेली रोकड आढळल्यानंतर न्यायाधीश वर्माच्या वादात सापडले आहेत.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांना पदावरून हटवण्याची सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या १४५ खासदारांनी २१ जुलै रोजी मागणी केली होती. लोकसभा सभापतींनी महाभियोगाची सूचना सादर केल्यानंतर आज चौकशीची घोषणा करण्यात आली आहे.

लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांनी नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन आणि वरिष्ठ वकील बी. व्ही. आचार्य यांचा समावेश आहे. ही समिती लवकरात लवकर आपला अहवाल सादर करणार आहे. चौकशी समितीचा अहवाल येईपर्यंत प्रस्ताव प्रलंबित राहणार असल्याचं लोकसभा सभापती बिर्ला यांनी जाहीर केलं.

न्यायाधीशांना हटविण्याची कशी असते प्रक्रिया?- संसदेला संविधानाच्या कलम १२४, २१७ आणि २१८ अंतर्गत महाभियोग चालवणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या वर्तनाची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे. कलम २१७ हे न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याचं रक्षण करते. तसेच उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी केलेले गैरवर्तन सिद्ध झाल्यास अथवा अक्षमता या आधारावर त्यांना पदावरून टाकण्याची तरतूद आहे. त्यासाठी संसदेच्या प्रत्येक सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे. संविधानाच्या कलम १२४(४) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला काढून टाकण्याकरिता नियम दिलेले आहे. तेच नियम उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना लागू आहेत. न्यायाधीश चौकशी कायदा, १९६८ अंतर्गत, संसदेच्या दोन्ही सभागृहात न्यायाधीशांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव मांडता येतो. या प्रस्तावासाठी किमान ५० राज्यसभेच्या खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आणि महाभियोग चालवण्याच्या हेतूचा पुरावा - आवश्यक असतो. सध्या, लोकसभेत १०० खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळली होती याचिका- दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश वर्मा यांच्या निवासस्थानी लागलेल्या आगीच्या घटनेत रोकड सापडली होती. चौकशीनंतर समितीनं त्यांना राजीनामा देण्याचा सल्ला दिला होता, परंतु न्यायाधीश वर्मा यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. त्यानंतर तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले. आरोपांदरम्यान न्यायाधीश वर्मा यांची दिल्लीहून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांनी त्यांच्याविरुद्ध सुरू केलेल्या कारवाईच्या अंतर्गत चौकशीला सर्वोच्च न्यायालयात वैधतेला आव्हान दिलं होतं. त्यांच्या याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळण्यात आल्यानंतर महाभियोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

