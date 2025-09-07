ETV Bharat / bharat

झारखंडमध्ये सुरक्षा दलांची मोठी कारवाई, 10 लाख रुपयांचे बक्षीस असलेला नक्षलवादी ठार!

झारखंड सरकारनं अमित हांसदा याच्यावर 10 लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केलं होतं.

Naxal commander Amit Hansda
अमित हांसदा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 7, 2025 at 4:36 PM IST

2 Min Read

रांची : झारखंडमधील पश्चिम सिंहभूम जिल्ह्यातील चाईबासा इथं रविवारी सकाळी सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक झाली. गोइलकेरा पोलीस स्टेशन परिसरातील रेलापाराल जंगलात ही चकमक झाली. या चकमकीत नक्षलवादी अमित हांसदा उर्फ ​​अपटन मारला गेला. झारखंड सरकारनं अमित हांसदा याच्यावर 10 लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केलं होतं. दरम्यान, पोलीस मुख्यालयानं नक्षलवादी अमित हांसदा ठार झाल्याची पुष्टी केली आहे.

अमित हांसदा हा बोकारो जिल्ह्यातील रहिवासी : ठार झालेला नक्षलवादी अमित हांसदा हा झारखंडमधील बोकारो जिल्ह्यातील रहिवासी होता. चाईबासा पोलिसांच्या माहितीनुसार, शोध मोहिमेदरम्यान नक्षलवाद्यांनी अचानक पोलिसांवर हल्ला केला. नक्षलवाद्यांच्या गोळीबाराला सुरक्षा दलांनीही चोख प्रत्युत्तर दिलं. दोन्ही बाजूंकडून होणाऱ्या गोळीबारात जवानांचा वाढता दबाव पाहून अनेक नक्षलवादी घनदाट जंगलाचा फायदा घेत पळून गेले. मात्र, या चकमकीत 10 लाख रुपयांचं बक्षीस असलेला नक्षलवादी अमित हांसदा जागीच ठार झाला.

शोध मोहिमेदरम्यान सापडला अमित हांसदाचा मृतदेह : चकमक संपल्यानंतर, सुरक्षा दलांनी जंगल परिसरात शोध मोहीम राबवली आहे. शोध मोहिमेदरम्यान जवानांना एका नक्षलवाद्याचा मृतदेह सापडला. या नक्षलवाद्याची ओळख झोनल कमांडर अमित हांसदा म्हणून झाली. हांसदा याच्याकडून शस्त्रं आणि काडतुसे देखील जप्त करण्यात आली आहेत. सुरक्षा दलांच्या म्हणण्यानुसार, या कारवाईमुळं परिसरात सक्रिय असलेल्या नक्षलवादी संघटनेला मोठा धक्का बसला आहे.

चकमकीची माहिती देताना एसपी. (ETV Bharat)

पलामू चकमकीत दोन जवान झाले होते हुतात्मा : दरम्यान, 4 सप्टेंबरला पलामू इथं पोलीस आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक झाली होती. या चकमकीत दोन जवान हुतात्मा झाले होते. तर एक जखमी झाला होता. पलामू पोलिसांना टीएसपीसीचा टॉप कमांडर शशिकांत गंजू या परिसरात असल्याची माहिती मिळाली होती, ज्याअंतर्गत शोध मोहीम सुरू करण्यात आली. यादरम्यान, टीएसपीसीच्या नक्षलवाद्यांनी मागून गोळीबार केला, ज्यामध्ये दोन जवान हुतात्मा झाले होते. झारखंड सरकारनं शशिकांत गंजू याच्यावर 10 लाख रुपयांचे बक्षीस ठेवलं आहे. शशिकांत गंजू याच्यावर 50 हून अधिक नक्षलवादी हल्ल्यांचा आरोप आहे. 2021 पासून पलामू आणि चतरा पोलिसांनी शशिकांत गंजूच्या गटासोबत 12 हून अधिक चकमकी घडवल्या, परंतु या चकमकीनंतर शशिकांत गंजू हा नेहमीच पळून जाण्यात यशस्वी झाला.

2026 पर्यंत नक्षलवाद्यांचा खात्मा केला जाईल - झारखंड पोलीस : झारखंड पोलिसांनी मार्च 2026 पर्यंत नक्षलवाद्यांचा खात्मा केला जाईल असा दावा केला आहे. झारखंडचे आयजी डॉ. मायकल राज एस यांनी सांगितलं की, "झारखंडमध्ये नक्षलवाद्यांविरुद्ध सतत मोहीम राबविली जात आहे. आतापर्यंत राज्यात 95 टक्के नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला आहे. तसंच नक्षलवाद्यांविरुद्ध चालवल्या जाणाऱ्या शोध मोहिमेत पोलिसांना सातत्यानं यश मिळत आहे. याअंतर्गत 2026 पर्यंत आपण नक्षलवाद्यांचे साम्राज्य संपवण्यात यशस्वी होऊ," असं आयजी डॉ. मायकल राज एस यांनी म्हटलं आहे.

