बलात्कारी नराधमानं वकिलाचाच काढला काटा; वकिलाची फी न दिल्यानं दुचाकी नेल्याचा राग - RAPE ACCUSED MURDERED LAWYER

बलात्काराच्या गुन्ह्यातील नराधमानं वकिलाचा खून केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. खटल्यात त्याची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाची त्यानं फी न दिल्यानं वकिलानं त्याची दुचाकी हिसकावून नेल्याचा राग आला.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 9, 2025 at 5:41 PM IST

2 Min Read

लखनऊ : वकिलाची फी न दिल्यामुळे त्यांनी दुचाकी हिसकावल्याचा राग मनात धरुन बलात्कारी नराधमानं वकिलाचा खून केला. ही धक्कादायक घटना झांसीमधील गुरसराई इथं घडली आहे. भानू प्रकाश सिरवारिया असं खून करण्यात आलेल्या वकिलाचं नाव आहे. तर सचिन कुमार वर्मा असं खून करणाऱ्या नराधमाचं नाव आहे. विशेष म्हणजे मारेकरी आणि वकील एकाच इमारतीत राहत असल्याचं पुढं आलं आहे.

Rape Accused Murdered Lawyer
पकडलेला आरोपी (ETV Bharat)

भानू प्रकाश सिरवारिया राहत होते भाड्याच्या घरात : पोलीस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह म्हणाले की, "गुरसराई इथले वकील भानू प्रकाश सिरवारिया नवाबाद पोलीस ठाण्याच्या परिसरात असलेल्या तालपुरा इथं भाड्याच्या घरात राहत होते. मंगळवारी सकाळी त्यांच्या घरात त्यांचा मृतदेह संशयास्पद आढळला. शवविच्छेदन अहवालात त्यांची गळा दाबून हत्या करण्यात आल्याचं उघड झालं. त्यांच्या जावयाच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी तपास सुरू केला."

बलात्कारी नराधमानं वकिलाचाच काढला काटा; वकिलाची फी न दिल्यानं दुचाकी नेल्याचा राग (ETV Bharat)

मारेकरी आणि वकील राहत होते एकाच इमारतीत : पोलीस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह म्हणाले की, तपासादरम्यान इमारतीत राहणाऱ्या भाडेकरुंसह शेजाऱ्यांची चौकशी करण्यात आली. यामध्ये वकिलाचे सर्व क्लायंट आणि नातेवाईकांचा समावेश होता. अखेर पोलिसांच्या संशयाची सुई वकिलाचा शेजारी सचिन कुमार वर्मा याच्याकडं गेली. शुक्रवारी दुपारी झाशीतील किसान बाजार इथून त्याला अटक करण्यात आलं.

बलात्काराचा खटला लढवणाऱ्या वकिलाची हत्या : वकील भानू प्रकाश सिरवारिया यांचा शेजारी सचिन कुमार शर्मा हा बलात्काराच्या प्रकरणातला आरोपी आहे. बलात्कार प्रकरणात तो तुरुंगात होता. त्यानंतर तो सध्या जामिनावर बाहेर आहे. वकील भानू प्रकाश सिरवारिया सचिनच्या खटल्याची बाजू मांडत होते. सचिननं पोलिसांना सांगितलं की, "2021 मध्ये त्याचं 17 वर्षाच्या मुलीवर प्रेम होतं. त्याला तिच्याशी लग्न करायचं होतं. म्हणून दोघंही घरातून पळून गेले, परंतु मुलीच्या बहिणीनं तक्रार दाखल केली. त्यामुळे पोलिसांनी आम्हा दोघांनाही पकडलं आणि बलात्काराच्या आरोपाखाली मला तुरुंगात पाठवलं."

वकील पंचायतीचे अध्यक्ष तथा भाजपा नेते : "वकील भानू प्रकाश सिरवारिया त्याच्या शेजारी राहत होते. भानू प्रकाश हे वकील असण्यासोबतच 2000 ते 2005 पर्यंत नगरपंचायतीचे अध्यक्ष देखील होते. वकिलीसोबत ते भाजपा नेते होते. त्यानं त्यांच्याकडून व्याजावर पैसे घेतले होते. कुटुंबानं त्यांना खटल्याची बाजू मांडण्यासाठी वकील बनवलं. मात्र वकील भानू प्रकाश बलात्काराच्या प्रकरणात रस घेत नव्हते. ते बाजू मांडण्यात निष्काळजीपणा करत होते. यामुळे न्यायालयानं त्यांच्याविरुद्ध वॉरंट जारी केलं. त्यामुळे त्यांला पुन्हा 3 महिन्यांसाठी तुरुंगात जावं लागलं. तो पुन्हा जामिनावर बाहेर आला, तेव्हा वकिलानं त्याच्यावर वकील फीसाठी दबाव टाकला," असं त्यानं पोलिसांना सांगितलं.

दुचाकी हिसकावल्याच्या रागातून केला खून : पोलीस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह यांनी याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, की "सचिननं चौकशीदरम्यान सांगितलं की तो वकिलाला फी देऊ शकत नव्हता. त्यामुळे वकिलानं त्या पैशांवर व्याज आकारलं. फी न दिल्यानं वकिलानं त्याची दुचाकी हिसकावून घेतली. खटला चालवण्यात निष्काळजीपणामुळे तो खटला हरण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. पुढील सुनावणीत न्यायालय शिक्षा सुनावू शकते. वकील भानू प्रकाश या प्रकरणात रस न घेता उलट वारंवार पैशांची मागणी करत होते. त्यांनी माझी दुचाकी हिसकावून घेतल्यानं मला प्रचंड राग आला. त्यामुळे मंगळवारी वकिलाचा गळा दाबून खून केला."

