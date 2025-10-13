सेलिब्रिटी हेअरस्टायलिस्ट जावेद हबीब अडचणीत; गुंतवणूकदारांना कोट्यवधींना गंडवल्याचा आरोप, 32 गुन्हे दाखल
सेलिब्रिटी हेअरस्टायलिस्ट जावेद हबीब, त्यांचा मुलगा आणि एका सहकाऱ्यावर गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. संभळ पोलिसांनी तिघांवर 32 गुन्हे दाखल केले आहेत.
Published : October 13, 2025 at 9:53 AM IST
लखनऊ : प्रसिद्ध हेअर स्टायलिस्ट जावेद हबीब, त्यांचा मुलगा अनस हबीब आणि त्यांच्या एका सहकाऱ्याविरुद्ध कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी एकूण 32 एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. त्यांच्यावर आरोप आहे की, त्यांनी 'फॉलिकल ग्लोबल कंपनी (FLC)' या नावाने एक योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत गुंतवणूकदारांना बिटकॉइनमध्ये गुंतवणुकीद्वारे 50 ते 70 टक्के परताव्याचं आमिष दाखवण्यात आलं. या आमिषाला बळी पडून अनेक गुंतवणूकदारांनी 5 ते 7 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम गुंतवली. मात्र, दीर्घकाळ उलटून गेला तरी कोणालाही अपेक्षित परतावा मिळालेला नाही आणि त्यामुळे या प्रकरणात आर्थिक फसवणुकीचा संशय बळावला आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे? : पोलिसांच्या माहितीनुसार, जावेद हबीब आणि त्यांच्या टीमनं गुंतवणूकदारांना सांगितलं की, बिटकॉइनमध्ये गुंतवणूक करून त्यांना मोठा नफा मिळेल. मात्र, अडीच वर्षे उलटून गेल्यानंतरही कोणत्याही गुंतवणूकदाराला आपले पैसे परत मिळालेले नाहीत. पोलीस अधीक्षक कृष्ण कुमार विष्णोई यांनी सांगितलं की, प्राथमिक तपासात एकूण 5 ते 7 कोटी रुपयांच्या आर्थिक फसवणुकीचा प्रकार समोर आला आहे.
हबीब कुटुंबीयांच्या परदेश प्रवासावर बंदी : पोलिसांनी जावेद हबीब आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या परदेश प्रवासावर बंदी घालण्यासाठी लुकआउट नोटीस जारी केली आहे. रायसत्ती पोलीस ठाण्याचे प्रभारी गोविंद कुमार यांनी सांगितलं, "सखोल तपासानंतर जावेद हबीब, त्यांचा मुलगा अनस आणि सहयोगी सैफुल यांच्या विरोधात एकूण 32 एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. सर्वांना चौकशीसाठी नोटीस पाठवण्यात आली आहे."
तब्येतीचं कारण देत हबीब चौकशीसाठी हजर झाले नाहीत : जावेद हबीब यांचे वकील पवन कुमार यांनी संभळ पोलिसांची भेट घेतली आणि आपल्या अशिलाच्या आजारपणासंदर्भातील वैद्यकीय अहवाल पोलिसांना सादर केला. त्यांनी सांगितलं, "माझ्या अशिलाला हृदयाशी संबंधित समस्या आहेत आणि अलीकडेच त्यांनी आपल्या वडिलांना गमावलं आहे. ते सध्या अस्वस्थ आहेत, त्यामुळे चौकशीसाठी हजर राहू शकले नाहीत. मात्र, आम्ही पोलिसांच्या तपासात पूर्ण सहकार्य करत आहोत."
'न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास' : वकील पवन कुमार यांनी सांगितलं की जावेद हबीब यांना न्यायपालिका आणि संविधानावर पूर्ण विश्वास आहे. "आम्हाला विश्वास आहे की पोलीस निष्पक्ष कारवाई करतील. आरोपांची चौकशी सुरू आहे आणि आम्ही प्रत्येक स्तरावर सहकार्य करण्यास तयार आहोत."
या प्रकरणात अनेक गुंतवणूकदारांचा समावेश : पोलिसांच्या माहितीनुसार, हे प्रकरण अनेक गुंतवणूकदारांशी संबंधित आहे आणि सर्व तक्रारींची चौकशी सुरू आहे. लवकरच आरोपींचे जबाब नोंदवले जाणार असून संबंधित कागदपत्रांची फॉरेन्सिक तपासणीही करण्यात येईल.
हेही वाचा