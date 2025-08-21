ETV Bharat / bharat

जम्मू काश्मीर पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या एका पोलीस कर्मचाऱ्याचा छळ केल्याच्या प्रकरणात सीबीआयनं 6 पोलीस कर्मचाऱ्यांसह दोघांना अटक केली. सर्वोच्च न्यायालयानं कारवाईचे आदेश दिले होते.

संग्रहित- सीबीआय
ETV Bharat Marathi Team

Published : August 21, 2025

श्रीनगर- पोलीस कर्मचाऱ्याला ताब्यात घेऊन छळ केल्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जम्मू काश्मीर पोलिसांनी कारवाई केली आहे. पोलिसांनी सहा पोलिसांसह दोन नागरिकांना अटक केली आहे. या आरोपींवर क्रूर आणि अमानवी यातना देऊन पोलीस कॉन्स्टेबलला छळ केल्याचा आरोप आहे.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अटकेमध्ये पोलीस उपाधीक्षक, पोलीस निरीक्षक आणि सहायक उपनिरीक्षक यांचा समावेश आहे. आरोपी पोलीस कर्मचाऱ्यांना त्यांच्याकडील शस्त्र आणि सरकारी सामान जिल्हा पोलीस कार्यालयात जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पोलीस कॉन्स्टेबलचा छळ केल्याच्या प्रकरणात प्राथमिक गुन्हा दाखल करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयानं 21 जुलैला सीबीआयला आदेश दिले होते. तसेच पीडितला 50 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाला आदेश दिले होते. बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेला पोलीस कॉन्स्टेबलच्या शरीरावर अनेक जखमा होत्या. गुप्तांगात मिरची पावडर टाकणं आणि वीजेचा धक्का देऊन अमानवी पद्धतीनं गंभीर जखमा केल्याचा आरोप आहे.

अटकेसाठी दिली होती एक महिन्याची मदत- पीडितेच्या पत्नीने केलेल्या तक्रारीवरून सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालात म्हटलं की, न्यायालयासाठी मिळालेली माहिती अत्यंत धक्कादायक आहे. कलम 21 चे केवळ स्पष्टच नव्हे तर गंभीर उल्लंघन आहे. गंभीर दुखापत झाल्यानंतर वारंवार तक्रारी करूनही कोणतंही प्रभावी निराकरण करण्यात आलेलं नाही. सीबीआयनं 29 जुलै रोजी आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. त्यांच्यावर गुन्हेगारी कट रचणं, हत्येचा प्रयत्न करणं, चुकीच्या पद्धतीनं कोंडून ठेवणं आणि धोकादायक शस्त्रांनी जाणूनबुजून दुखापत करणं असे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं सीबीआयला आरोपी अधिकाऱ्यांना अटक करण्यासाठी एक महिना आणि तपास पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली होती.

पीडितेनं काय दिली होती तक्रार- पतीला अमली पदार्थांच्या प्रकरणात बोलावल्यानंतर बेकायदेशीरपणं ताब्यात ठेवण्यात आल्याचा आरोप पीडितेच्या पत्नीनं केला होता. आरोपी पोलिसांनी लोखंडी सळ्या आणि लाकडी दांडक्यांचा वापर करत मारहाण केली. तसेच वीजेचे झटके दिले. गुप्तांगदेखील विकृत केलं. पीडितच्या गुदाशयात तिखट पावडरदेखील घातल्याचं तक्रारीत म्हटलं होतं.

