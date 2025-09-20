जम्मू काश्मीरमध्ये भारतीय सुरक्षा दलांच्या जवानांची दहशतवाद्यांशी उडाली चकमक: एक जवान जखमी

ETV Bharat / bharat

भारतीय सुरक्षा दलाच्या जवानांची दहशतवाद्यांशी चकमक उडाली आहे. ही चकमक दोडा, उधमपूर सीमारेषेवर सुरू आहे. या चकमकीत एक भारतीय सुरक्षा दलाचा जवान जखमी झाला आहे.

श्रीनगर : जम्मू आणि काश्मीरमध्ये भारतीय सुरक्षा दलाचे जवान आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक सुरू आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील उधमपूर आणि दोडा जिल्ह्यांच्या सीमेवर शुक्रवारी रात्री उशिरा सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये ही चकमक सुरू झाली. या चकमकीत भारतीय सुरक्षा दलाचा एक जवान जखमी झाला आहे. भारतीय सुरक्षा दलाच्या जवानांनी परिसरात वेढा घातला असून दहशतवाद्यांचा शोध सुरू आहे, अशी माहिती माहिती भारतीय सुरक्षा दलाच्या व्हाईट नाईट कॉर्प्सनं सोशल माध्यमांवर दिली आहे.

उधमपूर आणि दोडा जिल्ह्यांच्या सीमेवर चकमक : भारतीय सुरक्षा दलाच्या जवानांना उधमपूर आणि दोडा जिल्ह्यातील सीमारेषेंवर दहशतवादी लपल्याची माहिती मिळाली होती. या माहितीवरुन भारतीय सैन्य दल, विशेष ऑपरेशन्स ग्रूप (SOG) आणि जम्मू काश्मीर पोलिसांनी सेव धार उंचावरील क्षेत्राच्या सीमेवरील दुडू पोलीस परिसरात कारवाई सुरू केली. यावेळी भारतीय सुरक्षा दलांचे जवान दहशतवाद्यांचा शोध घेत असताना दहशतवाद्यांनी गोळीबार केला. त्यामुळे उडालेल्या चकमकीत भारतीय सुरक्षा दलाच्या जवानांनी दहशतवाद्यांना जोरदार प्रत्युत्तर दिलं, असं भारतीय सुरक्षा दलाच्या अधिकाऱ्यांनी नमूद केलं.

भारतीय सुरक्षा दलाचा एक जवान जखमी : भारतीय सुरक्षा दलाच्या जवानांनी दहशतवाद्यांना चोख प्रत्युत्तर दिलं आहे. मात्र या चकमकीत एक भारतीय सुरक्षा दलाचा जवान जखमी झाला आहे. या चकमकीबाबत जम्मू काश्मीरच्या पोलीस महानिरीक्षकांनी सोशल माध्यमांवर माहिती दिली आहे. "दहशतवाद्यांशी चकमक सुरू आहे. भारतीय सैन्य दलाचे जवान, एसओजी आणि जम्मू काश्मीर पोलीस दलाचे जवान चोख प्रत्युत्तर देत आहेत," असं त्यांनी या पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे.

व्हाईट नाईट कॉर्प्सनं दिली चकमकीची अपडेट : भारतीय सुरक्षा दलाच्या जवानांनी दहशतवाद्यांना चोख प्रत्युत्तर दिलं असून चकमक सुरू आहे. याबाबत भारतीय सैन्य दलाच्या व्हाईट नाईट कॉर्प्सनं सोशल माध्यमांवर याबाबतची माहिती दिली आहे. "दोडा, उधमपूरमध्ये दहशतवादी लपल्याची माहिती गुप्तचर यंत्रणांनी दिली होती. त्यानुसार भारतीय जवानांनी कारवाई केली. व्हाईट नाईट कॉर्प्सच्या सतर्क जवानांनी रात्री 8 वाजता दहशतवादी लपलेल्या ठिकाणी शोध सुरू केला. यावेळी दहशतवाद्यांनी जवानांवर गोळीबार केला. सध्या चकमक सुरू आहे," असं त्यात नमूद करण्या आलं आहे.

पूंछमध्ये 20 ग्रेनेड, एक रायफल जप्त : शुक्रवारी सुरू झालेल्या संयुक्त कारवाईत भारतीय सुरक्षा दलांचे जवान आणि पोलिसांनी जम्मू-काश्मीरमधील पूंछ जिल्ह्यातून शस्त्रास्त्रं आणि स्फोटकं जप्त केली. यात 20 ग्रेनेड आणि एके-प्रकारच्या रायफलचा समावेश आहे.

