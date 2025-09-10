ETV Bharat / bharat

दहशतवाद्यानं लॉजमध्ये ठोकला मुक्काम; झारखडंसह दिल्लीच्या पोलिसांनी छापा मारून केली अटक

दिल्ली स्पेशल सेलसह झारखंड एटीएसनं दोन दहशतवाद्यांना अटक केली आहे. दहशतवाद्यांची पाळमुळं खणून काढण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणेकडून त्यांची चौकशी सुरू आहे.

ISIS terrorist arrested from lodge in Ranchi
संशयित दहशतवाद्याला अटक (Source- ETV Bharat Reporter)
रांची: झारखंडची राजधानी असलेल्या रांचीच्या लॉजमधून एका इसिसच्या दहशतवाद्याला शस्त्रांसह अटक करण्यात आली आहे. दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेल आणि झारखंड एटीएसनं संयुक्तपणे ही कारवाई केली आहे. अशर दानिश नावाचा हा दहशतवादी बऱ्याच काळापासून लॉजमध्ये राहत होता. अशर हा झारखंडचा रहिवासी आहे. दिल्ली पोलिसांचे स्पेशल सेल या दहशतवाद्याला अटक करून रिमांडवर दिल्लीला घेऊन जाणार आहेत.

अटक केलेला अशर दानिश हा दहशतवादी रांचीच्या लोअर बाजार पोलीस स्टेशन परिसरातील इस्लामनगरमधील एका लॉजमध्ये राहत होता. हा दहशतवादी लॉजमध्ये असल्याची माहिती दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलला मिळाली होती. त्यानंतर दिल्ली स्पेशल सेल आणि झारखंड एटीएस यांनी संयुक्तपणे लॉजमध्ये छापा टाकून त्याला अटक केली. एटीएस आणि दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलनं लॉजमधून अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणेदेखील जप्त केली आहेत.

  • पलामूमधील जपला येथून एका संशयित दहशतवाद्यालाही ताब्यात घेण्यात आलं आहे. एटीएसकडून हुसेनाबाद पोलीस ठाण्यात ठेवण्यात त्याची चौकशी करण्यात येत आहे. चौकशीदरम्यान संशयित दहशतवाद्यानं अनेक गोष्टी उघड केल्या आहेत. यासोबतच त्यानं पोलिसांना महत्त्वाची माहिती दिली आहे.

दोन दहशतवाद्यांना अटक, ६ संशयित ताब्यात- दिल्लीतून आफताब या दहशतवाद्याला अटक केली. यासोबतच देशातील इतर राज्यांमधून ६ संशयितांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. दोन्ही दहशतवाद्यांचा इसिसशी संपर्क असल्याची पुष्टी झाली आहे. दहशतवाद्यांचं नेटवर्क आणि त्यांच्या भविष्यातील कटाबाबत सुरक्षा संस्थांकडून सर्व संशयितांची चौकशी करण्यात येत आहे. तसेच डिजिटल उपकरणांची फॉरेन्सिक तपासणीदेखील केली जात आहे. अटक केलेले दहशतवादी इसिसचा प्रचार करण्यात आणि ऑनलाइन माध्यमातून नवीन लोकांची भरती करण्यात सहभागी असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

